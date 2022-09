4 thói quen xấu khiến phụ nữ trung niên khó có được hạnh phúc cả đời

Theo Sina, ở tuổi trung niên, người phụ nữ có áp lực rất lớn trong cuộc sống. Những cơm áo gạo tiền, những lo toan cho con đi học, lo thăng tiến trong công việc, lo bố mẹ ốm đau là những nhiệm vụ rất lớn. Nếu không biết cách cân bằng sẽ khiến cho cuộc sống vô cùng mệt mỏi.

Để giảm tải áp lực cuộc sống, để có cuộc sống an nhàn hạnh phúc, thay vì đổ lỗi tại chồng, chị em phụ nữ U40 – U60 nên sửa 4 thói quen xấu dưới đây:

Sống chung với người thích kiểm soát quá mức sẽ rất mệt mỏi. Với bản năng vốn có, nhiều người phụ nữ tuy là vợ nhưng lại thích quản lý, kiểm soát chồng, coi chồng như tài sản riêng. Đó là việc vô cùng không nên.

Việc bảo bọc, kiểm soát chồng hệt như con cái, luôn miệng càm ràm, nhắc nhở hay chỉ đạo… khiến chính mình cảm thấy mệt mỏi, ngoài ra để lại rất nhiều hệ lụy xấu tới họ.

Vô hình chung những điều đó khiến người đàn ông cảm thấy mất tự tin và dần tạo nên khoảng cách giữa hai vợ chồng.

Với con cái, hãy cho chúng có không gian riêng của chúng, cho chúng tự trưởng thành, tự có trách nhiệm với bản thân và gia đình của chúng. Cũng đừng tham gia vào việc nuôi dạy cháu nội hay cháu ngoại làm gì, hãy để chúng lo cho con cái của chúng và tự chúng có trách nhiệm nuôi dạy con cái.

Phụ nữ ở tuổi trung niên phải biết cách buông bỏ đúng lúc và hãy tự biết cách chăm sóc bản thân cho mình luôn khỏe mạnh, vui vẻ...

Cuộc sống của bạn không hoàn hảo nhưng cằn nhằn, phàn nàn không phải là cách làm cho nó tốt hơn. Tất nhiên, bạn cần chia sẻ những điều chưa hài lòng với chồng nhưng đừng biến điều đó thành thói quen.

Than phiền liên tục về những chuyện tiêu cực sẽ khiến anh ấy mệt mỏi. Hãy cố gắng chia sẻ với nhau nhưng hạn chế phàn nàn quá nhiều về những điều tiêu cực.

Có câu "Giận quá mất khôn". Tức là khi bạn đang bừng bừng lửa cháy trong lòng thì lí trí của bạn sẽ chẳng thể điều khiển được lời nói của bạn nữa. Lúc đó bạn sẽ dễ nói ra những điều không phải hay thậm chí là nói sai, dẫn đến những hậu quả khôn lường.

Trong tình huống đó, nếu là người phụ nữ thông minh sẽ biết cách tiết chế cảm xúc của mình. Họ biết lúc nào nên nói và lúc nào nên kiềm chế tính nóng của bản thân, đợi đến khi bình tĩnh rồi mới tìm cách giải quyết vấn đề.

Những người phụ nữ không kiểm soát tốt cảm xúc của mình, đa phần đều có cuộc sống rất mệt mỏi, kiệt quệ cả về thể chất lẫn tinh thần bởi những cảm xúc tồi tệ của mình.

Khác với độ tuổi 20 đầy nông nổi, phụ nữ tuổi trung niên cần có sự cân bằng trong cảm xúc. Không còn việc mất kiểm soát khi bộc lộ cảm xúc, phụ nữ độ tuổi này thường trở nên kiên nhẫn, nhường nhịn hơn. Biết cách chủ động điều tiết cảm xúc của mình một cách tốt nhất sẽ giúp người phụ nữ có thể tĩnh tâm, nhìn cuộc đời nhẹ nhàng và lạc quan hơn.

Phụ nữ vốn hay ghen là điều quá đỗi quen thuộc với nhiều người. Thế nhưng một người phụ nữ bụng dạ hẹp hòi, ích kỷ mà sinh tính đa nghi khiến người khác cực ghét.

Khi bước vào tuổi trung niên, nhiều người phụ nữ vẫn đa nghi cực độ, không tin tưởng người đàn ông của mình. Lúc nào cũng đa nghi như Tào Tháo, phá vỡ trật tự kết giao bạn bè bình thường của chồng, khiến họ cảm thấy phản cảm và căm ghét. Và trong hoàn cảnh này, người phụ nữ cũng suy sụp tinh thần, luôn sống trong mệt mỏi, lo âu bởi thấy cuộc sống bất an .

Nhưng những người phụ nữ đa nghi này không làm được, tâm niệm luôn hướng về chồng, nóng lòng muốn dùng dây trói mình với chồng, coi trọng người khác quá thì tự nhiên coi thường mình.

Phụ nữ trung niên nên hiểu rằng, nguyên nhân khiến bạn càng sống càng cảm thấy mệt mỏi không phải do kém may mắn mà là do bạn quá kiểm soát, không biết cách tiết chế, điều chỉnh cảm xúc.

Theo Sohu