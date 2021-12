4 thói quen tiền bạc nhỏ nhặt nhưng cực nhạy cảm, nhiều người vẫn cứ vô tư mắc phải để rồi mất hết bạn bè lúc nào không hay

Ai cũng biết tiền bạc nhạy cảm nhưng trong nhiều tình huống chúng ta vẫn khiến người khác cảm thấy khó chịu chỉ vì vụng về xử lý các vấn đề liên quan đến tiền một cách thiếu tế nhị. Sau đây chính là 5 nguyên tắc xoay quanh chuyện tiền nong rất dễ gây mất lòng nếu không nắm rõ:



Chia hóa đơn theo đầu người

Cuối năm là dịp các hội bạn bè, đồng nghiệp hay tụ hội ăn uống cùng nhau. Chuyện sẽ chẳng có gì để nói nếu đến lúc tính tiền, người cầm bill quyết định chia đều cho cả bọn theo đầu người. Đừng nghĩ việc này là bình thường bởi trong bữa tiệc, không phải ai cũng gọi các món giống nhau có giá tiền như nhau.

Việc chia đều sẽ gây khó chịu cho những người vốn đang có mong muốn tiết kiệm (vì họ đã cố tình gọi các món giá rẻ trước đó) hoặc những cá nhân đang gặp vấn đề về tài chính. Không cẩn trọng những lúc như này, tình bạn, tình đồng nghiệp khó mà bền lâu.

Than phiền với người khác về túi tiền của mình

Lúc rảnh rỗi buồn chán, không ít người trong chúng ta thường mang chuyện tiền nong ra than vãn với bạn bè, người thân, đồng nghiệp. Chuyện này thoạt nghe cũng bình thường nhưng khi việc than thở nằm ở các con số "to to" thì sẽ thành bất thường và có chút "kém sang".

Ví dụ như bạn than thở vào hôm Black Friday, cái túi bạn thích giảm giá chỉ còn chục triệu đồng mà vẫn không đủ tiền mua hoặc cuối năm dự định mua nhà nhưng dịch giã làm ảnh hưởng đành dời kế hoạch đến sang năm.

Vâng, lúc đấy, nếu trong hội nhóm bạn kể đang có người phải vật lộn với tình hình tài chính tối tăm, mua bộ quần áo cho năm mới còn phải dè xẻn thì liệu rằng, có phải bạn vô tình khiến người ấy chạnh lòng và có chút "tủi thân" hay không?

Tự ý "chuyển tiền" cho người khác

Khi mối quan hệ đúng khắng khít thân tình, chúng ta sẽ không ngại giúp đỡ bạn bè những lúc họ gặp khó khăn. Thậm chí việc "tiền trảm hậu tấu" như chuyển cho người đó một số tiền rồi mới thông báo "à ừ biết cậu đang gặp chuyện không may, tớ gửi cho một ít khi nào có thì trả cũng được". Hành động hào sảng đầy nhân văn, tuy nhiên bạn có bao giờ thử đứng ở cương vị người nhận hay chưa?

Nếu họ là người mang tâm lý dễ tự ái, lòng tự trọng cao, không bao giờ nhờ vả bạn bè thì việc bạn làm, chính là cách nhanh nhất làm họ thêm tổn thương, thậm chí là ảnh hưởng lớn đến mối quan hệ của cả hai đấy.

Tốt nhất vẫn là nên tìm cách giúp đỡ họ về mặt tinh thần, vấn đề vật chất hãy đề cập xem như thế nào rồi mới tính sau. Tuyệt đối đừng tùy tiện, tình bạn quý lắm, chẳng đáng vì chút tiền mà làm tan vỡ đâu.

Mượn tiền lẻ và xem nhẹ việc trả lại

Ai trong chúng ta cũng đôi lần mượn tiền lẻ của bạn bè, đồng nghiệp trong lúc cấp bách để trả tiền xe, trả tiền xe ôm hoặc chi trả cho hóa đơn nào đó khi bạn đang không có 5 - 10 nghìn. Tuy nhiên, sau đó, phần đông đều quên đi việc này, nếu có nhớ thì cũng không trả vì nghĩ rằng, bạn bè đồng nghiệp với nhau, có mấy đồng bạc chả lẽ đối phương so đo với mình.

Thật ra, chữ tín luôn là một phần quan trọng trong việc duy trì mọi mối quan hệ. Biết là tiền lẻ nhưng bạn mượn dăm ba lần không trả thì người dễ tính nhất cũng sẽ sinh ra chán ghét. Chưa kể tiền lẻ mà bạn còn xem nhẹ việc trả lại thì lúc thật sự có việc cần con số lớn hơn, ai dám cho bạn mượn, phải không?

https://afamily.vn/4-thoi-quen-tien-bac-nho-nhat-nhung-cuc-nhay-cam-nhieu-nguoi-van-cu-vo-tu-mac-phai-de-roi-mat-het-ban-be-luc-nao-khong-hay-20211221214657372.chn