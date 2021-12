4 thói quen tai hại khiến da lão hóa không phanh sau khi đắp mask vitamin C

Serum Vitamin C vốn là thành phần nổi trội, mang đến nhiều lợi ích vượt trội, từ ngừa lão hóa cho đến làm sáng da, mờ thâm. Cũng bởi lẽ đó, đây chính là thành phần skincare đình đám cô nàng nào cũng nên có trong chu trình dưỡng da mỗi ngày. Bên cạnh các loại serum hay kem dưỡng chứa vitamin C thì mặt nạ dưỡng da cũng là item được nhiều chị em yêu thích.



Mặt nạ chứa vitamin C vừa dưỡng ẩm, bổ sung dưỡng chất chuyên sâu vừa làm sáng, làm đều màu da. Đặc biệt với những cô nàng bận rộn, không có nhiều thời gian bôi trát cầu kỳ thì mặt nạ vitamin C chính là món đồ nhanh gọn, đáp ứng đầy đủ các nhu cầu dưỡng da, từ dưỡng ẩm, làm sáng cơ bản đến ngừa lão hóa về lâu về dài. Tuy nhiên, làm sao để sử dụng mặt nạ dưỡng da chứa vitamin C đúng cách thì không phải ai cũng rõ. Dưới đây là 4 tips khi đắp mask dưỡng da chứa vitamin C mà bạn nên lưu tâm.

1. Tránh đắp mặt nạ cùng lúc với các sản phẩm chứa AHA/ BHA

Bạn không nên đắp mặt nạ vitamin C và sử dụng các sản phẩm chứa AHA/BHA cùng lúc bởi combo này có thể gây kích ứng da, khiến da tồi tệ hơn. Bởi lẽ đây đều là những chất có khả năng tác động mạnh, có thể khiến da mỏng và nhạy cảm hơn. Bạn có thể đắp mặt nạ vitamin C vào buổi sáng và bôi sản phẩm chứa AHA/BHA vào buổi tối hoặc chia ngày để sử dụng 2 sản phẩm trên.

2. Đừng quên bôi kem chống nắng

Dù mặt nạ chứa vitamin C có phần nhẹ nhàng hơn những loại serum vitamin C thông thường nhưng bạn cũng đừng quên bôi kem chống nắng đều đặn. Thành phần vitamin C có thể khiến da bạn nhạy cảm hơn với ánh mặt trời, nếu không bôi kem chống nắng, da sẽ dễ dàng hình thành vết thâm, nám và lão hóa nhanh chóng. Ngoài ra, sự kết hợp của vitamin C và kem chống nắng sẽ bảo vệ làn da toàn diện khỏi những yếu tố ngoại cảnh tiêu cực.

3. Không đắp mask quá lâu

Trong mặt nạ giấy có chứa nhiều dưỡng chất nên nhiều cô nàng thường tận dụng đắp thật lâu đến khi mask gần khô mới tháo ra. Nhưng điều này lại vô cùng sai lầm, bởi lẽ khi để mask khô cong sẽ khiến da mất nước và độ ẩm trên da giảm mạnh, hình thành nếp nhăn. Tốt nhất bạn chỉ nên đắp mặt nạ trong khoảng 15 - 20 phút mà thôi.

4. Nên bôi thêm kem dưỡng sau khi đắp

Nhiều người cho rằng việc đắp mặt nạ như một chu trình skincare gọn nhẹ, cung cấp đầy đủ dưỡng chất, có thể bỏ qua các bước dưỡng khác. Nhưng thực tế sau khi đắp mask giấy, bạn vẫn nên bôi thêm một lớp kem dưỡng mỏng để tạo lớp màng bảo vệ, tránh cho dưỡng chất bay hơi, giúp mặt nạ phát huy tối đa công dụng bảo vệ làn da.

Dưới đây là 1 số loại mask giấy chứa vitamin C mà bạn có thể tham khảo.

Mặt nạ 1 phút buổi sáng Saborino Morning Facial Sheet Mask

Nơi mua: Soja; Giá: 445k

Mặt nạ dưỡng da Nature Republic Real Nature Mask Sheet chiết xuất quả cam: Dưỡng trắng, chống oxy hóa da



Nơi mua: Nature Republic; Giá: 19k

Mặt nạ giấy làm sáng da từ chanh innisfree My Real Squeeze Mask

Nơi mua: innisfree; Giá: 27k