4 sự thật "không như mơ" mà chỉ khi dọn ra ở riêng rồi bạn mới ngậm ngùi: Tự do nào cũng có cái giá!

Xin chúc mừng! Vậy là cuối cùng bạn cũng đã có thể dọn ra ở riêng, không còn phụ thuộc vào gia đình và bố mẹ. Bạn nghĩ rằng mình sẽ có một cuộc sống thoải mái, tự do làm điều mình thích và thật sự bắt đầu trở thành "người trưởng thành".

Đáng tiếc rằng, khi dư vị ngọt ngào của sự tự do tan biến đi, sự thật mà bạn nhận ra được sẽ khiến cho bạn cảm thấy ngậm ngùi tiếc nuối về những điều mà bao lâu nay bản thân đã không quá xem trọng.

Thì ra bố mẹ đã làm mọi thứ

Ngày xưa khi ở cùng bố mẹ, bạn có thể bận rộn đi học, đi làm và chẳng bao giờ quan tâm đến những việc nhỏ nhặt trong nhà. Đôi lúc bạn cảm thấy mệt mỏi vì mẹ hay mắng rằng sao con gái mà bừa bộn đến thế. Bạn cũng có thể phát bực vì bố suốt ngày nhắc con bớt mua quần áo lại đi.



Giờ đây, khi bạn sống một mình, bạn bắt đầu nhận ra rằng bát đĩa không biến mất khỏi bồn rửa một cách kỳ diệu, thùng rác phải được đổ hàng ngày và việc dọn dẹp phòng ốc, giặt giũ quần áo là hoàn toàn tùy thuộc vào bản thân bạn.

Nếu bạn lười biếng hoặc mệt mỏi không dọn dẹp vài hôm thôi, bạn sẽ sống ngay trên "một đống rác", quần lót cũng chẳng tìm nổi cái nào còn sạch để mặc. Vậy đó, sự trưởng thành chính là khi bạn phát hiện ra vì sao mẹ luôn bận rộn cả ngày với cả đống việc không tên, vì sao bố thường loay hoay sửa cái này cái kia trong nhà.

Tất cả những công việc từ nhỏ đến lớn đó giờ đây là trách nhiệm của bạn. Nếu bạn không làm, chẳng có ai làm giúp bạn nữa.

Trời ơi, cái gì cũng cần đến tiền!

Khi dọn ra ở riêng, bạn mới nhận ra rằng việc duy trì cuộc sống cho bản thân đòi hỏi không chỉ ý chí tự lập mà còn cần rất nhiều tiền. Bất cứ ai từng sống tự lập đều biết rằng có những khoản chi phí mà người ta thậm chí không bao giờ nghĩ rằng nó tồn tại.

Một mình bạn sẽ phải lo liệu tất cả chi phí nào là tiền nhà, tiền cọc, tiền điện nước, tiền gửi xe, tiền phí quản lý... Chưa kể đến các loại chi phí khác bắt buộc phải tiêu như tiền xăng, tiền mua thực phẩm, mỹ phẩm, đồ vệ sinh cá nhân... Ngay cả đến tiền mua nước giặt đồ, xả vải cũng trở thành một "nỗi đau".

Hãy tưởng tượng đến gần cuối tháng, mọi thứ trong nhà cạn kiệt, bạn lại phải chuẩn bị chi trả một đống thứ đến hạn thanh toán. Giờ đây, ngay cả khi muốn mua một chiếc váy mới, bạn cũng phải thật sự cân nhắc xem trong tủ đồ có cái nào kiểu tương tự hay không, chiếc váy có đẹp đến mức không mua là không được không? Đây chắc chắn không phải là "cuộc sống tự do" mà bạn đã từng mơ mộng tới.

Những bữa cơm nhà ngon hơn gấp vạn lần đồ ăn ngoài hàng quán

Trừ khi bạn là người thích nấu nướng và có thói quen nấu nướng, bằng không bạn sẽ nhanh chóng thấy rằng những bữa ăn của mình chỉ loanh quanh chỉ toàn bún bò, cơm tấm, pizza, mì ý, gà rán... Đó là khi tiền rủng rỉnh nhé! Đến khi túi tiền sắp cạn thì bạn lại quay trở về với những gói mì tôm ăn tạm cho qua bữa.

Ban đầu có thể bạn cảm thấy rất thoải mái, chẳng lo lắng đến việc tới giờ không về ăn cơm là bị bố mẹ gọi điện réo gọi. Nhưng rồi sẽ đến lúc bạn nhớ những món ăn đơn giản, thanh đạm mà đầy đủ dinh dưỡng của mẹ nấu. Bạn sẽ nhớ những khi bố lầm bầm mắng mỏ: "Con ăn ít thế! Ăn thêm đi giảm cân làm gì!".

Bị ốm là khoảng thời gian địa ngục!

Khi tất cả những gì bạn có thể làm là nằm trên giường… Ai ở đó mang thuốc cho bạn? Ai ở đó để nấu cho bạn bát cháo nóng hổi thơm phức? Ai ở đó để an ủi bạn? Ai ở đó để mang chiếc chăn yêu thích nhất cho bạn? Ai ở đó để gọi bác sĩ giúp bạn? Ừ đấy, chẳng có ai khác ngoài chính bạn!

Thành thật mà nói, tự do là một thứ đáng sợ và đi kèm với tự do chính là trách nhiệm. Bản thân mỗi người phải tự có trách nhiệm chăm sóc, đảm bảo cho mình được an toàn, đảm bảo những thứ cơ bản nhất trong cuộc sống được vận hành một cách suôn sẻ.

Nói như vậy để hiểu rằng việc dọn ra ở riêng thật sự không thể là một quyết định bốc đồng nhất thời mà cần phải có sự suy tính kỹ lưỡng và đòi hỏi bạn phải có sự chuẩn bị về tinh thần, những kỹ năng sống và tất nhiên là không thiếu được đó chính là khả năng tài chính.