4 sự khác biệt "chí mạng" giữa phụ nữ có tiền và phụ nữ tay trắng, chứng minh chân lý "phụ nữ không tiền mới khốn đốn chứ thiếu đàn ông vẫn vui như thường"

Có nhiều người thường bàn về "mặt trái của đồng tiền", coi tiền là sự thô tục, là vật chất tầm thường. Thế nhưng thực sự tiền rất vô tội, nếu có thì chỉ có bản chất và nội tâm của con người là tội lỗi và xấu xa mà thôi.

Tiền tự mình kiếm ra hay chính là sự nghiệp đối với phụ nữ là vô cùng quan trọng. Nó tạo ra nhiều giá trị cốt lõi cho người phụ nữ, khiến phụ nữ được hạnh phúc hơn. Hãy thử so sánh một người phụ nữ có sự nghiệp, tự lập kiếm ra tiền và một người phụ nữ tay trắng, dựa dẫm vào đàn ông xem nhé!

Phụ nữ có tiền sẽ có cảm giác an toàn - Phụ nữ không tiền suốt ngày lo được lo mất

Nhiều phụ nữ quan niệm rằng lấy chồng là để tìm chỗ dựa, vì thế họ chỉ chăm chăm tìm kiếm một người đàn ông có điều kiện vật chất tốt, có thể lo cho họ cuộc sống nhàn nhã. Còn sự nghiệp của bản thân mình thì họ lại quên bẵng đi mất.

Nhưng sau khi có được người đàn ông như mong ước thì hạnh phúc mỹ mãn cũng chẳng hề đến với họ. Phụ nữ lại rơi vào một tình cảnh khác, đó là suốt ngày lo người đàn ông của mình ngoại tình. Bởi lúc này họ chẳng có gì trong tay, trông cậy hết vào người đàn ông, nếu anh ta bỏ rơi thì họ sẽ không còn nơi bấu víu.

Trái lại một người phụ nữ có sự nghiệp, có tiền bạc do tự cô ấy kiếm ra thì đàn ông đối với cô ấy chỉ là một phần trong cuộc sống. Đàn ông tốt thì cô ấy trân trọng, đàn ông tệ thì cô ấy cho tấm vé một chiều bước ra khỏi cuộc sống của mình chẳng hề lưu luyến. Không có đàn ông thì cô ấy vẫn sống tốt, tiễn đi một gã đàn ông tệ bạc sẽ giúp cô ấy có cơ hội tìm kiếm một người đàn ông tốt hơn.

Phụ nữ có tiền tự quyết định được cuộc đời mình - Phụ nữ không tiền thì đặt số phận mình vào tay người khác

Không ít chị em phụ nữ từng cay đắng thốt lên rằng họ quá dại dột khi nghe lời chồng ở nhà trông con, phụ thuộc kinh tế vào chồng. Khi chồng ngoại tình, đối xử tệ bạc thì họ cũng không dám ly hôn. Một nách hai đứa con, họ biết đi đâu, làm gì để sống và nuôi con? Cuộc đời và số phận của họ đành cứ mặc cho một gã đàn ông tệ bạc đẩy đưa và thao túng.

Nhưng với một người phụ nữ độc lập và có tiền thì diễn biến lại hoàn toàn khác biệt. Họ sẵn sàng ly hôn không do dự bởi họ có thể tự lo cho bản thân mình và tạo lập một cuộc sống mới tốt đẹp cho các con. Cuộc đời họ thế nào sẽ do chính họ quyết định, không một ai có đủ sức mạnh để can thiệp được.

Phụ nữ có tiền tự mình báo hiếu cha mẹ - Phụ nữ không tiền phải ngửa tay xin đàn ông

Nhiều người đàn ông quan niệm "con gái lấy chồng như bát nước đổ đi", họ không chấp nhận vợ quá quan tâm đến bố mẹ đẻ. Với một người phụ nữ tự kiếm ra tiền thì suy nghĩ hay quan điểm ấy của đàn ông ông chẳng liên quan gì đến họ. Tiền họ kiếm được, họ báo hiếu bố mẹ là quyền của họ.

Ngược lại nếu phụ nữ phải phụ thuộc vào chồng thì có muốn mua cho bố mẹ đồng quà tấm bánh, biếu bố mẹ vài trăm nghìn cũng phải ngửa tay xin đàn ông. Thậm chí còn bị từ chối và nhận về những lời lẽ đắng nghét.

Phụ nữ có tiền luôn vui vẻ - Phụ nữ không tiền luôn khổ đau, phiền muộn

Phụ nữ làm chủ được cuộc đời, sống tự do tự tại và thoải mái chắc chắn sẽ khiến người phụ nữ luôn yêu đời, rạng rỡ và vui vẻ. Ngược lại người phụ nữ trong tay chẳng có tiền, mọi thứ của họ đều phụ thuộc vào chồng, họ chẳng được quyết định bất cứ điều gì, đi qua shop thời trang thấy một chiếc váy đẹp cũng chỉ biết ước ao thèm thuồng... cuộc sống như thế ai có thể hạnh phúc và vui vẻ được đây?

Thế mới nói phụ nữ quan trọng nhất là phải độc lập, có tiền, có sự nghiệp của riêng mình. Phụ nữ không có tiền mới khốn đốn chứ không có đàn ông thì cuộc đời vẫn vui tươi như thường!