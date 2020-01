4 sản phẩm vàng “hốt” lộc ngày Thần Tài

Những năm gần đây, điều này thực sự đã trở thành xu hướng thu hút sự quan tâm của mọi người. Vậy để đáp ứng nhu cầu mua vàng Thần Tài mang lại may mắn, tài lộc cho một năm khởi sắc nên lựa chọn những vật phẩm nào?

Nhẫn kim tiền

Khác với những chiếc nhẫn thông thường, nhẫn kim tiền vừa có tác dụng thẩm mỹ mà còn có ý nghĩa phong thủy với khả năng mang đến may mắn, tiền bạc, tài lộc cho người đeo. Nhẫn kim tiền thường được cấu tạo bởi những đồng tiền vàng nối tiếp nhau, không có điểm đầu và điểm kết thúc, tượng trưng cho phú quý liên miên. Không những thế, hình ảnh đồng tiền tròn, hình vuông trong mỗi hình tròn mang ý nghĩa đất trời hòa hợp, thuận phát an cư.

Vào ngày Thần Tài, người Việt mượn hình ảnh đồng tiền để thể hiện nguyện cầu của mình với Thần Tài, mong muốn 1 năm phú quý, tiền tài phát đạt. Chính vì vậy, nhẫn kim tiền là một trong những vật phẩm tài lộc được yêu thích và lựa chọn nhiều nhất.

Trên thị trường, nhẫn kim tiền được bày bán với giá dao động mạnh từ vài trăm đến vài triệu đồng, thậm chí chỉ vài chục nghìn với các chất liệu khác nhau. Tuy nhiên, những loại nhẫn kim tiền giá rẻ như mỹ ký, bạc, mạ vàng thường chỉ có giá trị về mặt thẩm mỹ chứ không có giá trị về mặt phong thuỷ. Chính vì thế, nếu muốn sở hữu một chiếc nhẫn kim tiền trong ngày Thần Tài để mang đến vận may trong công danh, sự nghiệp, giúp phát tài, phát lộc,... lựa chọn tốt nhất của bạn là các sản phẩm được làm từ vàng tây (vàng 10K,14K) hay vàng ta (vàng 24K 999).

Vàng miếng 24K

Vàng miếng 24K (9999) với những biểu tượng ông Thần Tài mang tài lộc, cát tường phú quý và Chuột Vàng Kim Tý tượng trưng cho kim tiền sung túc được đánh giá là các những sản phẩm sẽ "thống trị" thị trường không chỉ trong ngày Thần Tài mà còn là quà Tết độc đáo trong năm 2020.

Bên cạnh đó, vàng miếng 24K được ép vỉ với tính bảo an cao, thuận tiện cho việc tích lũy và trao đổi mua bán mà không sợ mất giá. Ngoài việc mang đến may mắn tài lộc, mua vàng miếng 24K cũng được coi là hình thức tiết kiệm của người Việt trong dịp đầu năm. Thực tế cho thấy nhu cầu mua vàng vào ngày này rất lớn và người dân thường sẽ mua những miếng vàng từ 0,5 chỉ đến 2 chỉ lấy may.

Dù ít hay nhiều cũng nên mua chút vàng lấy may ngày vía Thần Tài để có một năm mới được thịnh vượng về tài lộc, thuận buồm xuôi gió.

Lì xì vàng 24K, Mèo Thần Tài

Không chỉ được ưa chuộng trong dịp Tết, Lì xì vàng 24K còn được nhiều người tìm kiếm để mua vàng ngày vía Thần Tài. Thông thường, bao lì xì vàng 24K được ghép trên mâm quả thờ Thần Tài để giúp mâm thờ thêm đẹp mắt, đồng thời thể hiện được sự thành tâm với Ngài mà vẫn mang ý nghĩa may mắn của việc mua vàng ngày Thần Tài.

Lì xì vàng 24K được ưa chuộng bởi giá hợp lý, hình thức bắt mắt, phù hợp với tất cả mọi người với các điều kiện tài chính khác nhau. Nhiều người thường lựa chọn bao lì xì vàng 24K mang biểu tượng Ông Thần Tài, Chuột Vàng hay Túi Tiền Vàng với mong muốn kim tiền sung túc và thịnh vượng kết hợp với bao lì xì màu đỏ để mang lại may mắn, thuận lợi.

Đặc biệt, nhiều người lựa chọn bao vàng 24K hình Mèo thần tài để mang lại may mắn, bình an. Đối với những người có xe ô tô hoặc làm nghề lái xe rất chuộng treo vật phẩm phong thủy này để luôn được an toàn trong quá trình tham gia giao thông.

Charm vàng 24K, Tỳ Hưu 24K

Tỳ Hưu được xem là bảo vật phong thủy về chiêu tài tiến lộc, xua đuổi tà khí đem lại thịnh vượng cho công việc kinh doanh. Chính vì vậy, Tỳ Hưu cũng là vật phẩm phong thủy được lựa chọn mua nhiều trong ngày Thần Tài.

Ngoài ra, con giáp từ vàng 24K cũng thu hút sự chú ý của đông đảo chị em phụ nữ bởi không chỉ với hình thức bắt mắt, dễ thương mà còn vô cùng ý nghĩa. Lựa chọn con giáp từ vàng 24K theo bản mệnh (để có được đặt điểm tinh hoa của con vật mình cầm tinh, được bảo hộ và hóa giải vận xấu ) hoặc mua con giáp của năm đó (giúp cả năm thịnh vượng và may mắn vì được con vật phù trợ) hoặc những con giáp khác để kết hợp Nhị hợp (con giáp còn lại giúp đỡ, bổ sung cho cuộc sống thêm trọn vẹn), Tam Hợp (hỗ trợ nhau, phát triển nghiệp lớn).

Những món đồ trang sức hình Chuột may mắn khá đẹp mắt đặc biệt được ưa chuộng mùa Thần tài năm nay

Các chuyên gia khuyến cáo, với thị trường vàng vô cùng sôi động trong ngày Thần Tài, khi chọn cho mình miếng vàng may mắn nên tìm đến các thương hiệu có uy tín lớn trong ngành kim hoàn vừa để yên tâm chất lượng, dịch vụ, giá cả và để đặt niềm tin cho cả năm.

Ngoài ra, để tránh tình trạng cháy hàng, chen lấn trong ngày này, người tiêu dùng cũng có thể đặt hàng trên website Huy Thanh Jewelry vừa không phải chờ đợi lâu lại dễ dàng lựa chọn được mẫu mà mình thích.

Huy Thanh Jewelry – thương hiệu uy tín mua vàng ngày vía Thần Tài

Với hệ thống 20 cửa hàng phủ khắp cả nước, tập trung tại các thành phố lớn như Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng,… Huy Thanh Jewelry có khả năng đáp ứng tốt nhu cầu mua vàng lớn ngày vía Thần Tài.

Ngay từ trong năm, Huy Thanh đã chuẩn bị lượng vàng lớn để cung ứng cho thị trường với các mẫu mã sản phẩm đa dạng.

Huy Thanh Jewelry được cấp phép chế tác vàng 24K đủ tuổi, được bảo hộ độc quyền thương hiệu, đưa ra chất liệu sản phẩm đảm bảo tuyệt đối. Các sản phẩm được chế tác từ vàng 9999 có tính bảo an cao đáp ứng nhu cầu đầu tư - tích lũy -quà tặng - dễ dàng trao đổi -mua bán.

Hy vọng bài viết đã giúp bạn có thêm thông tin để chọn mua vàng ngày Thần Tài thêm ý nghĩa và may mắn.