4 sai lầm làm tủ lạnh dễ bị hỏng trong những tháng hè nóng bức

Trên thực tế, mùa hè là thời điểm tủ lạnh dễ gặp phải trục trặc nhất trong năm do thời tiết quá nóng. Nhưng may mắn hơn, có nhiều cách để bạn hạn chế tình trạng này.

Theo Tom Daly, chuyên gia thiết bị nhà bếp của Currys, có 4 điều quan trọng bạn hay mắc phải khiến chi phí năng lượng tăng lên và hiệu suất hoạt động của một chiếc tủ lạnh bị kém đi.

1. Không giữ cho bên trong ngăn nắp và có không gian để lưu thông không khí

Không khí cần được lưu thông khắp các ngăn chứa bên trong tủ lạnh, vì vậy cách tốt nhất là không đóng gói đồ quá chặt vì hơi mát không thể tỏa đi để phân bổ đều được. Daly cũng khuyên mọi người nên chừa ra một khoảng trống chừng vài centimet ở những vị trí rìa tủ để thoát nhiệt hiệu quả.

2. Không kiểm soát cài đặt nhiệt độ

Theo khuyến nghị của Cơ quan An toàn Thực phẩm Ireland, nhiệt độ cần được điều chỉnh phù hợp, nhất là vào mùa hè. Các mặt hàng thực phẩm nên được bảo quản trong tủ lạnh ở nhiệt độ dưới 5 độ C và trong tủ đông ở nhiệt độ -18 độ C để bảo quản thực phẩm tối ưu.

3. Không sử dụng miếng đệm cao su và thay gioăng cao su tủ lạnh thường xuyên

Để ngăn không khí mát thoát ra khỏi tủ đông, tốt hơn bạn nên sử dụng miếng đệm cao su tủ lạnh để giữ luồng không khí bên trong. Bạn nên nhớ, nếu hơi mát thoát ra ngoài sẽ khiến bạn buộc phải tăng nhiệt độ để đáp ứng nhu cầu lưu trữ thực phẩm. Về lâu dài, đây chính là lý do ảnh hưởng tới hiệu suất hoạt động của thiết bị.

4. Không rã đông thường xuyên

Loại bỏ lớp băng tích tụ trong ngăn đông tủ lạnh khi chúng đạt độ dày khoảng 0,5 cm (1/4 inch) để bảo vệ hiệu quả làm mát. Hãy nhớ chuyển những đồ dễ hư hỏng đến một địa điểm lưu trữ tạm thời trong khi ngăn đá của tủ lạnh đang rã đông nhé!

Daly nhấn mạnh tầm quan trọng của việc lưu trữ đồ phù hợp: "Cho dù bạn chỉ ở một mình hay sống cùng gia đình thì việc cân nhắc lượng thực phẩm cần dự trữ trong ngăn đá tủ lạnh là điều đặc biệt cần thiết. Nhưng đừng cố nhồi nhét quá nhiều thực phẩm vào 1 chiếc tủ lạnh có dung tích quá nhỏ".

Vì thế, anh ấy đề xuất một giải pháp thay thế: "Một chiếc tủ lạnh cung cấp cho bạn nhiều không gian hơn cũng đồng nghĩa với tần suất phải rã đông tủ lạnh của bạn ít hơn. Điều này kéo theo cả số tiền bạn sẽ tiết kiệm được trên hóa đơn năng lượng".

Cuối cùng, Daly khuyên bạn nên biết về xếp hạng năng lượng của thiết bị thay thế tiềm năng của bạn: "Kế hoạch xếp hạng năng lượng hiện tại nằm trong khoảng từ A đến G, với tủ đông tủ lạnh hiệu quả nhất được xếp hạng A với American Fridge Freezers C".