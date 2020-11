4 sai lầm khi chăm sóc trẻ sơ sinh cha mẹ cần tránh

Người lớn thường dựa vào cảm tính để chăm sóc trẻ sơ sinh theo ý mình. Hãy điểm qua những cách chăm trẻ sai lầm để tránh gặp phải.

Cho bé nằm sau khi vừa bú xong

Nhiều bà mẹ có thói quen đặt con nằm xuống khi bé vừa ti xong, bởi thấy bé ngoan, không khóc nên đặt xuống. Thế nhưng điều này sẽ dễ khiến trẻ bị ọc sữa, trớ ra ngoài. Điều này rất nguy hiểm đến tính mạng của trẻ. Nếu không nhanh chóng phát hiện sớm, bé có thể bị ngạt thở bởi sữa ọc vào đường hô hấp.

Vì thế không nên cho con nằm xuống khi bé vừa ti xong, phải bế vỗ về lưng bé một lúc. Điều này giúp sữa ở yên trong dạ dày, không bị trào ngược lại. Khi thấy bé đã ngoan, thiu thiu ngủ thì nhẹ nhàng đặt bé xuống giường, nôi.



Cho bé bú xong mới thay tã

Nhiều bà mẹ cứ thấy con khóc là cho bú mà chưa tìm hiểu nguyên nhân thực sự phía sau. Nhiều trường hợp cho con bú xong mới nhận ra bé đã đi vệ sinh ra tã, tã ướt bé khó chịu nên mới khóc. Và sau đó vội vàng đặt con xuống vệ sinh, thay tã.

Hành động này thực sự cần chấm dứt ngay. Nó khiến các cơ quan trên cơ thể bé chưa được ổn định bị ảnh hưởng, gây ra tình trạng nôn, trớ sữa. Khi con khóc hãy kiểm tra các tác nhân bên ngoài như nằm sai tư thế, con đi ngoài khiến tã ướt. Hãy thay tã trước khi cho con bú để bé được hoàn toàn thoải mái.

Cho bé bú bình không đúng tư thế

Đừng nghĩ rằng cứ đặt bình vào miệng là bé có thể tự ti và an toàn nhé. Bạn cũng cần phải có kiến thức để cho bé ti đúng tư thế, tránh việc bị ọc sữa. Thao tác đầu tiên là đặt ngược bình để sữa xuống đầy phần núm vú, tiếp tục nhẹ nhàng đưa vào miệng cho bé bú. Hãy luôn giữ phần đáy bình hơi cao hơn so với phần núm vú để tránh con “nút” luôn cả không khí vào, dễ gây ọc sữa và ảnh hưởng hệ tiêu hóa non yếu của trẻ.

Mẹ thích nằm cho con bú

Tư thế cho con bú này hầu hết bà mẹ nào cũng dễ mắc phải, bởi nó sẽ giúp mẹ đỡ mất sức, đỡ mệt hơn so với việc bế con. Nhưng mẹ không biết rằng con rất sợ tư thế ti sữa này, nó khiến trẻ không thoải mái, còn có thể bị ói sữa.

Khi cho con nằm để ti, dạ dày của bé ở trạng thái nằm dọc, không có độ dốc vì thế rất dễ khiến sữa bị trào ngược dạ dày quay trở lại đường hô hấp. Vì thế thay vì nằm cho bét i, các bà mẹ hãy chịu khó ngồi, dựa lưng vào ghế có tựa để cho con ti. Như vậy dạ dày của bé sẽ có độ dốc, sữa sẽ xuôi xuống dễ tiêu hóa hơn.