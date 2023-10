4 phim lãng mạn Hàn đổ bộ màn ảnh nhỏ tháng 11: "Tình cũ" Son Ye Jin ở tác phẩm kinh điển nhất nhì sự nghiệp tái xuất

Ở làng điện ảnh Hàn Quốc, lãng mạn luôn được xem như một dòng phim tiêu biểu. Kể từ đầu năm tới giờ, đã có nhiều tác phẩm thuộc thể loại này lên sóng. Và trong tháng 11 tới, khán giả sẽ tiếp tục được chứng kiến thêm nhiều câu chuyện tình yêu được đưa lên màn ảnh nhỏ. Dưới đây là những tác phẩm đáng chú ý nhất:

Tell me that you love me

Cái tên đầu tiên trong danh sách là "Tell me that you love me" (tạm dịch: "Hãy nói rằng em yêu anh") của Jung Woo Sung và Shin Hyun Been. Bộ phim hứa hẹn sẽ mang tới cho khán giả một mối tình đong đầy cảm xúc giữa chàng họa sĩ Cha Jin Woo và nữ diễn viên Jung Mo Eun.

Vì một trận sốt hồi nhỏ, Jung Woo Sung bị khiếm thính. Vì thế, anh dùng những bức tranh để truyền tải cảm xúc của mình. Ở chiều ngược lại, Jung Mo Eun lại luôn thể hiện cảm xúc thông qua lời nói. Với sự khác biệt như vậy, liệu mối duyên nào sẽ đưa hai người đến bên nhau?

Cho những ai chưa biết, Jung Woo Sung là một tài tử nổi danh tại làng điện ảnh Hàn Quốc. Anh từng tham gia tác phẩm đáng chú ý, trong đó bao gồm "Khoảnh khắc để nhớ" đóng cùng Son Ye Jin, một bộ phim lãng mạn kinh điển gắn liền với tuổi thơ của nhiều khán giả.

Ngoài Jung Woo Sung và Shin Hyun Been, "Tell me that you love me" còn có sự tham gia của các diễn viên Kim Ji Hyun, Lee Jae Kyoon và Park Jin Joo.

Bộ phim "Tell me that you love me" dự kiến lên sóng vào tháng 11 trên ENA nhưng hiện tại vẫn chưa có lịch chiếu cụ thể.

Trăng lên ban ngày

Vào ngày đầu tiên của tháng 11, bộ phim "Trăng lên ban ngày" do Kim Young Dae (vai Do Ha/Han Jun Oh) và Pyo Ye Jin (vai Kang Young Hwa/Han Ri Ta) đóng chính sẽ ra mắt. Tác phẩm này lấy bối cảnh đan xen giữa hiện tại và quá khứ, kể mối tình nhiều duyên nợ kéo dài tới 1500 năm giữa cặp đôi chính.

Ở thời hiện đại, Han Jun Oh là một ngôi sao nổi tiếng. Anh ấy có vẻ ngoài tuyệt hảo, sự nghiệp thăng hoa nhưng vì lý do nào luôn cảm thấy bất an. Một ngày nọ, Han Jun Oh gặp tai nạn khủng khiếp nhưng may mắn được cứu sống bởi cô nàng lính cứu hỏa Kang Young Hwa. Cũng vì thế, Kang Young Hwa được thuê làm vệ sĩ riêng cho Han Jun Oh.

Tuy nhiên sau khi tỉnh dậy, Han Jun Oh hoàn toàn thay đổi. Lý do là bởi giờ đây, thân thể của anh đang bị chiếm hữu bởi linh hồn của Do Ha, một quý tộc sống ở triều đại Silla. Trong quá khứ, Do Ha từng mất mạng dưới tay Han Ri Ta, người phụ nữ anh yêu say đắm.

Bộ phim "Trăng lên ban ngày" phát sóng vào các ngày thứ Tư, thứ Năm hàng tuần trên ENA.

The story of Park's marriage contract

Cái tên tiếp theo trong danh sách là "The story of Park's marriage contract" (tạm dịch: "Câu chuyện hợp đồng hôn nhân của cô Park") do Lee Se Young và Bae In Hyuk đóng chính. Lee Se Young vào vai Park Yeon Woo, một người phụ nữ sống trong thời đại phong kiến vào thế kỷ 19.

Vào ngày thành hôn, phu quân của Park Yeon Woo đã qua đời. Thế nhưng khi mà Park Yeon Woo còn chưa kịp tiếc thương, cô ấy đã bị kẻ nào đó bắt cóc và ném xuống giếng. Đến khi tỉnh lại, Park Yeon Woo thấy mình ở một thế giới vô cùng xa lạ. Thì ra, cô ấy đã xuyên không tới thành phố Seoul hiện đại và được Kang Tae Ha (Bae In Hyuk) cứu sống.

Kang Tae Ha là người thừa kế của một tập đoàn tài phiệt khổng lồ. Thế nhưng, ông trời chẳng cho ai tất cả. Anh không chỉ mắc bệnh tim mà còn phải chịu nhiều tổn thương khi còn thơ ấu. Cũng bởi lẽ đó, Kang Tae Ha luôn sống bằng lý trí thay vì cảm xúc, đồng thời không quan tâm đến chuyện tìm kiếm tình yêu cho mình.

Dẫu vậy, ông nội của Kang Tae Ha lại bày tỏ mong muốn được thấy cháu trai kết hôn trước khi qua đời. Do đó, Kang Tae Ha đã đề nghị Park Yeon Woo ký hợp đồng hôn nhân với mình.

Bộ phim "The story of Park's marriage contract" lên sóng vào các ngày thứ Sáu, thứ Bảy hàng tuần trên MBC, bắt đầu từ 24/11.

My demon

Cuối cùng, chúng ta có "My demon" (tạm dịch: Chàng ác ma của tôi) của Kim Yoo Jung và Song Kang. Đây là một bộ phim lãng mạn pha lẫn yếu tố huyền ảo, kể về mối tình giữa ác quỷ Jung Koo Won cùng với tiểu thư nhà tài phiệt Do Do Hee, một người kiêu ngạo, lạnh lùng, không tin tưởng ai và luôn giữ sự hoài nghi về tình yêu.

Sau một sự cố, sợi dây định mệnh đã trói cả hai lại với nhau khi mà hình xăm ẩn chứa sức mạnh của Jung Koo Won bỗng được chuyển sang cho Do Do Hee. Chính vì vậy, anh ta buộc phải tìm cách việc bảo vệ Do Do Hee. Thế rồi sau những ngày tháng ở bên nhau, một mối quan hệ lãng mạn dần hình thành giữa họ.

Bộ phim "My demon" lên sóng vào các ngày thứ Sáu, thứ Bảy hàng tuần trên SBS, bắt đầu từ 24/11.