4 mốt áo khoác dáng dài của năm nay, cứ mặc lên là sang chảnh

Áo khoác dáng dài luôn là món đồ không thể thiếu trong tủ đồ của mỗi nàng, đặc biệt là khi tiết trời bắt đầu lạnh hẳn. Nhưng không chỉ để giữ ấm, những chiếc áo khoác dáng dài còn là một món phụ kiện hoàn hảo để tạo nên phong cách sang trọng và thanh lịch. Nếu bạn đang tìm kiếm những xu hướng áo khoác mới nhất trong năm nay, dưới đây là 4 kiểu áo khoác dáng dài bạn không thể bỏ qua. Đảm bảo, cứ mặc lên là bạn sẽ thấy mình thêm phần sành điệu và cuốn hút!

Áo khoác dài nhấn eo

Đây là một trong những kiểu áo khoác đang phủ sóng hình street style của các quý cô sành điệu. Áo khoác dài nhấn eo được thiết kế với phần thắt lưng hoặc dây buộc ở eo, tạo ra một vẻ ngoài nữ tính, quyến rũ mà vẫn giữ được sự thanh lịch.

Với áo khoác dài nhấn eo, bạn có thể chọn những chất liệu như len, dạ, hay tweed để giữ ấm mà không lo bị cồng kềnh. Đặc biệt, một chiếc áo khoác dài thắt eo kết hợp với váy midi hoặc quần jeans ôm sẽ tạo nên một tổng thể hài hòa và đầy phong cách. Màu sắc của kiểu áo khoác này cũng rất đa dạng, từ những tông màu trung tính như nâu, đen cho đến các gam màu nổi bật như đỏ, xanh navy, dễ dàng để bạn mix&match với các item khác trong tủ đồ.

Áo khoác dài dáng suông

Nếu bạn yêu thích sự thoải mái và phóng khoáng, áo khoác dài dáng suông chắc chắn là lựa chọn lý tưởng. Không bó sát cơ thể như kiểu áo khoác nhấn eo, áo khoác suông tạo ra một phong cách nhẹ nhàng, dễ chịu và không kém phần thanh lịch. Dù bạn chọn diện trong những ngày thu se lạnh hay mùa đông giá buốt, chiếc áo khoác dáng suông vẫn đảm bảo sẽ giữ ấm cho bạn mà không khiến bạn cảm thấy ngột ngạt.

Điều đặc biệt của áo khoác dáng suông là sự linh hoạt trong cách phối đồ. Bạn có thể mix chiếc áo này với bất kỳ trang phục nào, từ quần ống rộng, chân váy midi đến những chiếc đầm ôm sát. Để thêm phần sang trọng, bạn có thể kết hợp với những phụ kiện như boots cao cổ, túi xách da hoặc khăn quàng cổ. Màu sắc của áo khoác dáng suông cũng khá đa dạng, từ màu sắc nhã nhặn như beige, xám, cho đến những gam màu tươi sáng như pastel hay những tông màu trầm lắng như xanh rêu, nâu đất.

Áo trench coat màu be

Trench coat là một món đồ kinh điển trong tủ đồ mùa thu đông, và năm nay, chiếc áo trench coat màu be lại trở thành một xu hướng thời trang không thể thiếu. Với thiết kế đơn giản, tinh tế nhưng lại đầy sang trọng, áo trench coat màu be là lựa chọn lý tưởng cho những ai yêu thích sự thanh lịch mà không quá cầu kỳ. Màu be nhẹ nhàng, dễ kết hợp với hầu hết các trang phục khác, từ những bộ đồ công sở nghiêm túc đến những set đồ dạo phố thoải mái.

Áo trench coat màu be không chỉ giữ ấm cho cơ thể mà còn là điểm nhấn cho trang phục của bạn. Khi mặc chiếc áo này, bạn sẽ ngay lập tức cảm nhận được sự thanh thoát và sang trọng. Một chiếc áo trench coat màu be phối cùng quần tây ống đứng và áo sơ mi trắng sẽ tạo nên vẻ ngoài chỉn chu, phù hợp với môi trường công sở. Nếu muốn thêm phần cá tính, bạn có thể mix với áo len cổ lọ và boots cao cổ. Dù ở bất kỳ hoàn cảnh nào, áo trench coat màu be vẫn luôn mang đến vẻ đẹp thanh lịch, nhẹ nhàng và cực kỳ sang trọng.

Áo trench coat màu trắng

Nếu trench coat màu be là sự lựa chọn an toàn và cổ điển, thì trench coat màu trắng lại mang đến một làn gió mới mẻ cho phong cách thời trang thu đông năm nay. Màu trắng tươi sáng giúp tạo điểm nhấn, khiến bạn trông nổi bật mà vẫn giữ được sự thanh thoát, nhẹ nhàng. Trench coat màu trắng không hề kén da hay vóc dáng, vì vậy, bất kỳ ai cũng có thể tự tin diện kiểu áo này.

Một chiếc trench coat màu trắng sẽ cực kỳ ấn tượng khi bạn phối cùng những item tối màu, tạo nên sự tương phản rõ rệt và gây chú ý. Bạn có thể kết hợp với chiếc đầm ôm, quần jeans hay chân váy midi để tạo sự thanh thoát và tinh tế. Khi đi dạo phố hay đi làm, áo trench coat màu trắng sẽ khiến bạn luôn nổi bật nhưng không quá lấn át, mang lại vẻ ngoài trang nhã, đầy khí chất. Đặc biệt, trench coat màu trắng có thể trở thành điểm nhấn cho bộ trang phục khi đi dự tiệc hoặc tham gia các sự kiện quan trọng.

Ảnh: Sưu tầm