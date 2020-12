4 món súp ngon trứ danh là thuốc giải cảm, phòng chống cảm cúm cho trẻ, trời chuyển rét sâu không nên bỏ qua

Miền Bắc bước vào đợt rét đậm rét hại mới, có thể khiến trẻ nhỏ - vốn là đối tượng có sức đề kháng kém - dễ dàng mắc những chứng bệnh như cảm lạnh, cảm cúm. Lúc này, cha mẹ thông thái nên có sẵn trong tay mẹo nấu một số món ăn giải cảm. Điều này rất cần thiết vì khi nhiệt độ giảm sâu, trẻ nhỏ là đối tượng dễ bị nhiễm lạnh hơn cả. Ngay cả với những trẻ nhỏ chưa hề bị bệnh cũng có thể sử dụng để phòng chống cảm cúm. Bên cạnh các món cháo thì các món súp giải cảm, chống cảm cúm cũng vô cùng được yêu thích vì thức ăn dạng lỏng, mềm mịn dễ nuốt.

Một số món súp phòng chống cảm lạnh, cảm cúm, có tác dụng giải cảm cực tốt được giới chuyên gia ghi nhận dưới đây:

Súp gà ác

Trẻ nhỏ gặp các triệu chứng nghẹt mũi, sổ mũi, đau họng đều có thể dùng món súp gà để trị bệnh.

Nguyên liệu

- Thịt gà ác 50g, có thể dùng thịt nạc ở đùi gà hoặc thịt ức gà.

- Ngô ngọt 30g.

- 1 lòng đỏ trứng gà.

- Mộc nhĩ 1 tai.

- Cà rốt một củ nhỏ.

- Bột năng, rau mùi, hành lá, nước mắm, hạt nêm, dầu ăn.

Cách làm

- Thịt gà bỏ da mỡ, bóp qua muối hạt, rửa lại bằng nước sạch rồi cho vào luộc chín, vớt ra, để nguội, xé nhỏ.

- Cà rốt gọt vỏ rửa sạch, thái hạt lựu thật nhỏ để tránh làm bé hóc. Mộc nhĩ, nấm hương rửa sạch, cắt chân, băm nhỏ.

- Hành lá, rau mùi, cắt rễ, rửa sạch và thái nhỏ.

- Thịt gà cho vào đảo với nước mắm, hạt nêm và dầu ăn phía trên cho thấm đều gia vị.

- Đun sôi nồi nước luộc gà rồi đổ phần thịt gà đã xào cùng nấm, mộc nhĩ, ngô ngọt và cà rốt.

- Lòng đỏ trứng để riêng ra bát, đánh đều, đợi nồi nước sôi lại, vặn to lửa, nhanh tay đổ bát trứng vào nồi đồng thời quấy thật đều và nhanh nồi nước để tạo ra các sợi trứng kết tủa nhỏ nhất, đồng đều và đẹp mắt nổi lên bề mặt.

- Bột năng cho vào bát con với 3 thìa nước sạch, quấy đều, để nghỉ trong 10 phút để đảm bảo bột năng tan hết và không vón cục. Đợi nồi sôi lại được 30 giây thì cho bát nước bột năng đã quấy vào, và quấy đều.

- Sau khi nồi súp sôi lại được 2 phút thì tắt bếp, cho hành lá và rau mùi vào.

Cách dùng: Múc súp ra bát để nguội và cho bé thưởng thức.

Theo lương y Vũ Quốc Trung (Hội Đông y Việt Nam), trong Đông y, thịt gà ác gà ác có vị ngọt, tính bình, công hiệu bổ can thận, ích khí huyết, dưỡng âm, thoái nhiệt nên vẫn được sử dụng chữa trị các chứng như hư nhược, tiêu khát (đái đường), tả lâu ngày do tỳ hư, lỵ lâu ngày, chán ăn, tăng cường khả năng miễn dịch chống lại virus, vi khuẩn. Trẻ nhỏ gặp các triệu chứng nghẹt mũi, sổ mũi, đau họng đều có thể dùng món súp gà để trị bệnh. Đây là món súp trị cảm lạnh, phòng chống cảm cúm cực tốt cho trẻ lại dễ làm, cha mẹ nên dắt túi ngay.

Súp nấm hương

Với những nguyên liệu tương tự như trên, chỉ khác là bổ sung nấm hương thay mộc nhĩ, thịt gà có thể dùng thịt gà ta, không cần phải là gà ác, bạn sẽ nhanh chóng có được món súp giải cảm cực hiệu quả, là món ăn ngon phòng chống cảm cúm cho trẻ.

Theo lương y Vũ Quốc Trung, trong Đông y, nấm hương nấm hương vị ngọt tính bình, có công năng bổ tỳ ích khí, dưỡng huyết hòa huyết, tiêu đờm, chữa được bệnh sởi (đậu chẩn).

Đặc biệt, trong nấm hương có khoảng 30 enzym và tất cả các axit amin cần thiết cho cơ thể (những acid amin mà cơ thể không tổng hợp được), rất tốt để ăn tăng cường miễn dịch, phòng chống cảm cúm. Đây là món súp giải cảm nếu chẳng may trẻ bị nhiễm lạnh, nhất là vào những ngày rét đậm rét hại mà bạn không nên bỏ qua.

Súp cà chua

Nguyên liệu

- 1 trái cà chua to.

- 1-2 tép tỏi băm.

- Dầu ăn.

- Whipping cream.

- Có thể thêm phô mai rắc, hạt chia.

Cà chua là loại quả chứa nhiều vitamin và khoáng chất, cụ thể là vitamin A, C, B1, B2, nhất là nguồn vitamin C, có công dụng trị chứng cảm, ho ở trẻ.

Cách làm

- Cà chua rửa sạch, khứa chữ thập dưới đáy cà chua để dễ dàng bóc vỏ. Chần sơ vài phút cho đến khi thấy vỏ cà chua bong ra thì tắt bếp. Bỏ vỏ, cho vào máy xay, xay nhuyễn.

- Làm nóng chảo, phi tỏi cho thơm. Đổ cà chua đã xay vào chảo, nấu hơi sệt.

Cách dùng: Đổ súp ra dĩa sâu lòng hoặc chén/tô, thêm 1 - 2 mcf whipping cream phía trên, rắc hạt chia và phô mai, cho trẻ thưởng thức.

Giới chuyên gia nhận định, cà chua là loại quả chứa nhiều vitamin và khoáng chất, cụ thể là vitamin A, C, B1, B2, nhất là nguồn vitamin C, có công dụng trị chứng cảm, ho ở trẻ. Y học cổ truyền cho rằng, cà chua tính bình, vị chua, hơi ngọt, có tác dụng thanh nhiệt, giải độc, lương huyết, tăng tân dịch, chống khát nước, giúp thông tiểu tiện và tiêu hóa tốt. Do đó, súp cà chua chính là một trong những loại súp giải cảm, trị cảm lạnh, phòng chống cảm cúm rất tốt.

Cà chua chính vụ vào mùa đông và xuân nhưng cần cẩn trọng chọn nguồn đảm bảo vì đây là loại thực phẩm dễ bị phun thuốc, tẩm ướp hóa chất.

Súp đậu lăng và tỏi

Món súp đặc biệt tốt cho những trẻ đang phải vật lộn với những cơn ho kéo dài cũng như những triệu chứng khó chịu của chứng cảm lạnh.

Món súp đặc biệt tốt cho những trẻ đang phải vật lộn với những cơn ho kéo dài cũng như những triệu chứng khó chịu của chứng cảm lạnh. Đông y ghi nhận, tỏi có tác dụng thanh nhiệt, giải độc, sát khuẩn, có đặc tính chống virus đồng thời giúp cơ thể tăng cường sức đề kháng, thường xuất hiện trong các bài thuốc giải cảm. Trong khi đó, đậu lăngrất giàu polyphenol.

Đây là một loại chất có khả năng tăng cường sức khỏe và không bị mất đi các đặc tính sau khi nấu chín. Một số polyphenol trong đậu lăng, chẳng hạn như procyanidin và flavonoid có tác dụng chống oxy hóa, chống viêm và bảo vệ thần kinh mạnh mẽ. Sử dụng súp đậu lăng và tỏi sẽ giúp kháng viêm, diệt virus, vi khuẩn, đánh bay các triệu chứng cảm lạnh, phòng chống cảm cúm. Đây cũng là món súp giải cảm mà cha mẹ nên lưu lại để đổi món cho con.

Lưu ý: Những món súp giải cảm phù hợp cho trẻ ở nhiều độ tuổi nhưng với trẻ dưới 1 tuổi phải tham khảo ý kiến bác sĩ xem có dùng được hay không cũng như cần lưu ý cụ thể gì khi dùng. Nên cho trẻ ăn ngay khi xuất hiện các triệu chứng cảm lạnh để có công dụng trị bệnh tốt nhất. Có thể sử dụng để ăn vào những ngày lạnh sâu ngay khi cơ thể khỏe mạnh bình thường để phòng chống bệnh rất tốt.