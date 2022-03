4 món người dân vùng xanh không bao giờ ăn để trẻ lâu, sống thọ nhưng người trẻ thời nay lại coi là khoái khẩu

Bạn có bao giờ tự hỏi những người dân sống qua 100 tuổi sống như thế nào chưa? Họ không bị bệnh ung thư, tim mạch, tiểu đường cũng như những căn bệnh khủng khiếp khác. Tất nhiên, trên thế giới vẫn có rất nhiều người sống thọ, sống khỏe ở độ tuổi 90 và thậm chí hơn thế. Nhưng bí mật của họ là gì?



Người dân vùng xanh sống thọ.

Đây cũng chính là những câu hỏi mà tác giả cuốn sách "Những vùng đất trường thọ" - Dan Buettner - đã tự hỏi mình khi bắt đầu công việc khám phá các vùng xanh. Vùng xanh hay còn gọi là Blue Zones, là 5 khu vực trên thế giới có mật độ người sống thọ 100 tuổi cao nhất: Sardinia (Ý); Okinawa (Nhật Bản); Loma Linda (California); Ikaria (Hy Lạp); Nicoya (Costa Rica).

Chuyên gia phát hiện, người dân vùng xanh chủ yếu ăn chế độ nhiều thực vật với ngũ cốc nguyên hạt, thường xuyên ăn các loại đậu, uống rượu vang đỏ. Đồng thời, ông cũng nhận thấy, người dân nơi đây tuyệt đối tránh hoặc hạn chế tối đa những thực phẩm sau trong chế độ ăn uống để kéo dài tuổi thọ. Đáng nói, đây lại là những món mà người trẻ thời nay coi là khoái khẩu, luôn ăn thường xuyên.

4 thực phẩm người dân vùng xanh luôn tránh để kéo dài tuổi thọ nhưng người trẻ thời nay lại mê mẩn

1. Thức ăn nhanh

Thức ăn nhanh là một nguyên nhân rất lớn gây ra nhiều căn bệnh khác nhau ở Mỹ. Trên thực tế, thường xuyên ăn thức ăn nhanh có thể làm tăng huyết áp, tăng cholesterol, dẫn đến béo phì. Nó cũng tác động tiêu cực đến tâm trạng của bạn và có khả năng làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim mạch.

Đặc biệt, bạn sẽ không tìm thấy một trong những người sống lâu nhất ăn rất nhiều bánh mì kẹp thịt. Đây là điều chắc chắn. Người dân ở các vùng Blue Zone chủ yếu dựa vào chế độ ăn có nguồn gốc thực vật và để dành thịt cho những dịp đặc biệt.

Ngay cả vào những dịp đặc biệt, họ cũng hiếm khi ăn nhiều thịt đỏ. Đặc biệt, người dân ở Loma Linda, là những người theo Cơ đốc Phục lâm và hoàn toàn không ăn thịt.

Theo một nghiên cứu của Adventist Health do các nhà nghiên cứu vùng xanh thực hiện, những người ăn chay trường và người ăn chay pesco (có dùng thêm cá) là những người sống lâu nhất trên thế giới.

2. Bánh ngọt đã qua chế biến

Người dân ở vùng xanh hạn chế đáng kể việc tiêu thụ các mặt hàng chế biến sẵn, đặc biệt là những mặt hàng có thêm hàng tá đường. Thay vào đó, họ ăn nhiều đường tự nhiên từ trái cây, ngũ cốc yến mạch và rượu vang đỏ.

Trên thực tế, nhiều nhà nghiên cứu liên kết với dự án Blue Zone đưa ra đề xuất giới hạn lượng đường tiêu thụ chỉ ở mức 7 muỗng cà phê, tương đương 28g mỗi ngày. Con số này thấp hơn đáng kể so với giới hạn 50g được khuyến nghị trong Hướng dẫn chế độ ăn uống cho người Mỹ.

3. Thịt xông khói và xúc xích

Những người sống lâu nhất trên thế giới hoàn toàn không ăn nhiều thịt, đặc biệt là thịt đỏ. Họ cũng tránh xa các loại thịt chế biến sẵn như thịt nguội, thịt xông khói và xúc xích.

Trong khi đó, người Mỹ ăn rất nhiều thịt chế biến sẵn. Mặc dù rất ngon và dễ chế biến, chúng hầu như luôn chứa nhiều natri và các chất bảo quản khác.

Theo một nghiên cứu gần đây được công bố trên tạp chí Critical Reviews in Food Science and Nutrition, thịt đã qua chế biến làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim mạch vành nhiều hơn (tăng 18%) so với thịt đỏ (chỉ ở mức 9%).

4. Soda

Những người sống thọ nhất thế giới không bao giờ có thói quen thường xuyên uống soda. Không chỉ tránh xa đường thêm vào nói chung, người dân vùng xanh cũng tránh xa đồ uống nhiều đường như soda. Hơn ai hết, họ hiểu rất rõ việc tiêu thụ đường thêm vào dưới dạng đồ uống như soda đặc biệt có hại vì giá trị dinh dưỡng trống rỗng.

Trên thực tế, uống soda thường xuyên có liên quan đến việc tăng nguy cơ mắc bệnh tim mạch, tiểu đường type 2 tăng cân nhiều hơn và tăng cảm giác thèm ăn, đồng thời rút ngắn tuổi thọ.

Ngoài việc tránh ăn uống không lành mạnh, những người sống thọ nhất thế giới có 3 thói quen sau!

1. Sống có mục đích

Những người sống ở vùng xanh tin rằng sống có mục đích giúp tăng cường tuổi thọ, tạo động lực bớt ngủ nướng vào sáng sớm, nhất là khi bạn có tuổi.

Nếu không biết bắt đầu từ đâu, bạn hãy bắt đầu từ những việc nhỏ nhất. Hãy hiểu bản thân, chấp nhận và thay đổi, kết nối với những người khác, với thiên nhiên, tìm niềm vui từ những điều nhỏ bé, đơn giản...

2. Nói điều tốt đẹp với người đầu tiên bạn nhìn thấy trong ngày

Việc khen ngợi một ai đó khi bạn nhìn thấy vào khoảnh khắc đầu tiên trong ngày cho thấy việc xem trọng kết nối cộng đồng của bạn. Hành vi này cũng có tính lan truyền. Khi bạn làm điều tốt đẹp cho người xung quanh thì họ cũng sẽ làm như vậy với bạn.

3. Tập thể dục đều đặn

Không cần phải hùng hục trong phòng tập gym, bạn có thể đạp xe hoặc tìm đến những bộ môn thư giãn như yoga... Đây là những cách đơn giản giúp tinh thần thoải mái, vóc dáng thon thả và sức khỏe của bạn luôn tốt hơn.

