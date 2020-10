4 mẹo đơn giản giúp bạn làm chủ hầu bao của mình

Chủ động lên kế hoạch từ đầu tháng

Một trong những bí kíp quan trọng để hạn chế "vung tay quá trán" chính là chủ động lập kế hoạch chi tiêu mỗi tháng giúp "ra lệnh" cho mỗi đồng tiền tiền thực hiện đúng chức năng của nó thay vì chi tiêu tùy hứng. Điều này giúp bạn có cái nhìn rõ ràng với những khoản chi của mình, đồng thời tạo lịch trình tích lũy đều đặn.

Quy tắc 50 - 30 - 20 được nhiều bạn trẻ áp dụng trong việc quản lý chi tiêu cá nhân.

Sẽ không có công thức hoàn hảo cho một kế hoạch chi tiêu của tất cả mọi người. Lời khuyên là bạn nên dành 1-2 tháng ghi chép lại các khoản chi tiêu, sau đó phân loại các hạng mục cụ thể kèm tỷ lệ ngân sách tương ứng. Một bảng excel hoặc một ứng dụng quản lý chi tiêu cá nhân sẽ là trợ thủ đắc lực cho bạn.

Tận dụng ưu đãi khách hàng thân thiết

Thực tế, các nhãn hàng luôn dành ưu đãi hấp dẫn hơn dành cho khách hàng thân thiết mà đôi khi bạn chưa tận dụng hết. Ví dụ, khi trở thành thành viên thân thiết, bạn có thể tiết kiệm tới 5-10% hóa đơn mỗi lần mua sắm. Ngoài ra, nếu tận dụng các chương trình Tích điểm - Đổi quà, bạn có thể tiết kiệm một khoản tiền không nhỏ. Đối với các ngành hàng giá trị lớn như nội thất, điện tử, điện lạnh, việc trở thành khách hàng thân thiết càng mang đến cho bạn những quyền lợi hấp dẫn.

Điển hình, Siêu thị nội thất & trang trí BAYA đang triển khai chương trình Khách Hàng Thân Thiết cùng ứng dụng My BAYA. Cụ thể, My BAYA cho phép khách hàng tích điểm mỗi lần mua sắm, đổi điểm thành voucher sử dụng tại tất cả các kênh mua sắm, nhận quà tặng dịp sinh nhật, miễn phí lắp đặt khi mua sản phẩm. Và đặc biệt, mỗi tháng, BAYA đều dành tặng Khách hàng thân thiết nhiều sản phẩm với mức giá ưu đãi đặc biệt, tiêu biểu như trong tháng 10 bạn có thể tiết kiệm tới 6,9 triệu đồng khi mua sofa NARBONNE. Chưa kể, khách hàng còn có thể chung tay giúp đỡ cộng đồng bởi mỗi đơn hàng mua sản phẩm BAYA trong tháng sinh nhật sẽ góp 10.000 VNĐ cho dự án xây dựng Nhà chống lũ.

Hàng loạt ưu đãi hấp dẫn khi trở thành thành viên chương trình Khách hàng thân thiết của BAYA

Mua sản phẩm theo combo để tiết kiệm chi phí

Thông thường, các gói combo hay ưu đãi "Mua A Tặng B" sẽ có mức giá thấp hơn 10-30% so với giá bán lẻ từng sản phẩm. Chưa kể, đối với một số mặt hàng như mỹ phẩm, làm đẹp, bạn sẽ còn nhận thêm kha khá quà tặng, mẫu thử sản phẩm khi mua Combo. Đặc biệt, với những sản phẩm có giá trị lớn như điện tử, điện lạnh, nội thất, v.v. thì khoản tiền bạn tiết kiệm kiệm được có thể lên tới cả triệu đồng.

Các combo nội thất, đồ trang trí của BAYA giúp bạn tiết kiệm thời gian, công sức và cả tiền bạc tìm mua những món riêng lẻ sao cho "tông xuyệt tông".

Không mua tràn lan - chỉ xài "đúng, đủ"

Một sản phẩm thiết thực, đúng nhu cầu sẽ tiết kiệm hơn so với nhiều món đồ na ná nhau, chất lượng không đảm bảo. Để chọn được món đồ như vậy, bạn có thể áp dụng công thức 5W1H trước mỗi quyết định mua sắm: Mua gì? (What) - Mua ở đâu? (Where) - Tại sao mình muốn mua món đồ đó, nó có thực sự cần thiết không? (Why) - Ai có thể giúp mình tìm hiểu, lựa chọn món đồ phù hợp? (Who) - Nhất thiết phải mua ngay bây giờ hay không? (When) - Mua như thế nào sẽ tiết kiệm nhất? Online hay Offline? Có chương trình ưu đãi không? (How).

Một khi thiết lập được thói quen này, bạn sẽ không còn lo sa đà vào việc rút ví không kiểm soát khi bước vào các trung tâm mua sắm. Thay vào đó, các địa chỉ bán những sản phẩm chất lượng, xứng đáng với giá tiền mới là nơi nên níu chân bạn. Thực tế, cho dù có Covid hay không, thì những bí quyết chi tiêu "nhỏ mà có võ" như trên vẫn luôn là điều cần thiết với bất cứ ai. Có lẽ, đây chính là thời điểm thích hợp để chúng ta thực sự nghiêm túc với việc tìm hiểu, áp dụng những quy tắc này để trở thành người tiêu dùng thông thái.