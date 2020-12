4 mẹ con bỗng nhiên đột tử, "thủ phạm giết người" có thể nằm ngay trong phòng tắm của các gia đình mà không biết

Trong những ngày thời tiết trở lạnh, những trường hợp bị đột tử, cảm lạnh trong khi tắm gội ngày càng nhiều hơn. Mới đây, tại Giang Tây, Trung Quốc đã xảy ra tai nạn vô cùng thương tâm. Theo tờ The Paper, nạn nhân là 4 mẹ con, tử vong trong nhà vào ngày 20/12 vừa qua.

Sáng ngày 21/12, rất nhiều phóng viên đã có mặt tại căn nhà của những nạn nhân xấu số. Theo anh Zhou, những người tử vong là vợ và con của anh, trong đó đứa nhỏ nhất vừa mới tổ chức sinh nhật 2 tuổi.

Người chồng kể rằng vào khoảng 9h tối hôm xảy ra sự việc, anh đang đi giao hàng thì nhận được điện thoại của vợ nói rằng con muốn ăn thạch nên đi siêu thị mua thạch về nhà. Lúc đó 3 người con vừa tắm xong và vợ anh đang giặt quần áo trong nhà tắm. Khi anh trở về nhà thì phát hiện vợ và 3 con trong tình trạng hôn mê, cửa chính và cửa sổ đều đóng chặt, nghi do ngộ độc khí gas nên đã hô hào đưa họ đi bệnh viện, dù vậy vợ con anh Zhou không qua khỏi và mất ngay sau đó.

Hiện trường xảy ra vụ việc.

Sau khi điều tra sơ bộ, cơ quan chức năng nghi ngờ nguyên nhân tử vong là do 4 mẹ con trên bị ngộ độc khí carbon monoxide do sử dụng bình nước nóng bằng gas đã cũ, hơn nữa trong nhà đóng kín cửa, quá kín gió.

Để tránh xảy ra tai nạn đáng tiếc tương tự, Chính quyền nhân dân huyện Vĩnh Phong, thành phố Tế An đã đưa ra lời nhắc nhở các gia đình như sau:

- Khi sử dụng ga, than củi, thiết bị bình nước nóng, ngồi chờ trong xe ô tô thì phải đảm bảo thông gió. Không được đóng kín các cửa nơi sử dụng gas, điện, lửa.

- Trong trường hợp bị rò rỉ khí gas thì tuyệt đối không bật nguồn điện mà cần mở cửa sổ thông thoáng, đóng van ga và gọi điện cho cứu hộ.

- Đóng van gas và tắt nguồn điện khi không sử dụng.

Dấu hiệu ngộ độc khí carbon monoxide (CO) là gì?

Ngộ độc khí CO là một tai nạn thường gặp nhất trong các loại ngộ độc khí độc. Khí CO là chất khí không màu, không mùi, nhiều người sẽ không nhận biết được mình đang hít phải khí CO cho đến khi bị ngất hoặc lịm ngay trong lúc ngủ.

1. Ngộ độc nhẹ: Người bị ngộ độc sẽ cảm thấy đau đầu, hoa mắt, chóng mặt, mệt mỏi, nếu kịp thời mở cửa sổ thông gió và hít thở không khí trong lành thì các triệu chứng sẽ nhanh chóng thuyên giảm hoặc biến mất.

2. Ngộ độc mức độ trung bình: Bệnh nhân bị ngộ độc có thể đi đứng không vững, da xanh xao, lú lẫn, cảm thấy uể oải, mệt mỏi. Nếu được áp dụng các biện pháp cấp cứu kịp thời thì cơ bản có thể khỏi bệnh, ít di chứng.

3. Ngộ độc nặng: Nạn nhân bị bất tỉnh, co giật cơ thể, tiểu không tự chủ, tím ở môi và các đầu ngón tay, ngón chân, co cứng tay chân hoặc có những động tác bất thường. Những nạn nhân ngộ độc nặng có thể thở không đều và tụt huyết áp. Cũng có thể bị sốt cao 40 độ C. Lúc này tính mạng nguy kịch, tỷ lệ tử vong cao, nếu may mắn sống sót cũng để lại di chứng nặng nề do tổn thương tế bào não.

Làm thế nào để ngăn ngừa ngộ độc CO?

1. Chọn bếp đủ tiêu chuẩn. Cần lắp đặt bếp đủ tiêu chuẩn, thay thế kịp thời nếu phát hiện hư hỏng, rỉ sét, rỉ nước. Ngoài ra, ống khói của bếp than nên được lắp đặt an toàn.

2. Chú ý đến sự thông gió. Khi sử dụng bếp trong nhà không nên đóng chặt cửa ra vào, cửa sổ, chú ý tắt nguồn điện và van gas trước khi đi ngủ

4. Việc sưởi ấm trong không gian phòng ngủ kín không chỉ dễ dẫn đến ngộ độc khí carbon monoxide mà còn dễ gây tai nạn hỏa hoạn, vì vậy đừng đốt than sưởi ấm trong phòng ngủ.

5. Người dân sử dụng bình nóng lạnh gas cần chú ý khí thải của gas phải thoát ra ngoài trời qua đường ống, tốt nhất nên nhờ thợ chuyên nghiệp lắp đặt, thường xuyên kiểm tra, sửa chữa các hư hỏng của ống xả để đảm bảo ống xả thải khí ra ngoài trơn tru, an toàn và hiệu quả.

6. Nếu bị ngộ độc khí carbon monoxide, cần rời khỏi hiện trường ngay lập tức, hít thở không khí trong lành và kêu gọi cứu hộ. Nếu bạn nhận thấy có người bị ngộ độc thì phải mở cửa sổ ngay lập tức, nhấc người bệnh ra khỏi hiện trường, nới lỏng quần áo, giữ cho đường thở không bị cản trở. Nếu nạn nhân bị nôn, phải nghiêng đầu bệnh nhân sang một bên và lau sạch dịch tiết ở miệng, mũi kịp thời. Nếu bệnh nhân bị ngạt thở phải hô hấp nhân tạo và ép tim ngoài lồng ngực, đồng thời gọi cấp cứu đưa bệnh nhân đến bệnh viện

(Nguồn: The Paper, QQ, Sina)