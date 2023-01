Phóng viên Báo Thanh Niên vừa có cuộc phỏng vấn với anh Nguyễn Long Châu, chuyên gia Hội đồng Tư vấn Chuyên môn Car Choice Awards 2022, về 4 mẫu xe gia đình được người tiêu dùng Việt Nam đánh giá cao nhất:

- Anh đánh giá gì về quy mô của Car Choice Awards năm nay?

Nếu xét trong 4 năm trở lại đây, theo cá nhân tôi đánh giá Car Choice Awards 2022 (CCA) do Công ty VCCorp tổ chức (từ tháng 5 - 12.2022) là một trong những giải thưởng có quy mô lớn trên thị trường cả về cách thức tổ chức và quy mô giải thưởng. Với hơn 3 triệu lượt bình chọn trên toàn quốc, tôi đánh giá đây là một trong những giải thưởng được người tiêu dùng ủng hộ và tin tưởng. Những yếu tố này đã giúp cho CCA thực sự là một trong những giải thưởng uy tín và lớn nhất trên thị trường trong năm nay và những năm sắp tới.

Anh Nguyễn Long Châu - Tư vấn chuyên môn CCA

- Vai trò của Hội đồng Tư vấn Chuyên môn (HĐTVCM) trong giải thưởng lấy người tiêu dùng làm trọng tâm là gì?

Trong cơ cấu chấm điểm của CCA 2022, tỷ lệ phiếu bình chọn của người tiêu dùng chiếm 70% và điểm số từ HĐTVCM chiếm tỷ lệ 30%. Nếu hai hay nhiều xe ở cùng hạng mục có tổng điểm cuối cùng bằng nhau thì xe chiến thắng là mẫu có lượt bình chọn nhiều hơn từ người tiêu dùng. Trong trường hợp kết quả vẫn bằng nhau, xe có điểm số từ HĐTVCM cao hơn sẽ chiến thắng.

Như vậy, CCA đề cao phiếu bình chọn của người tiêu dùng. HĐTVCM với sự đa dạng về góc nhìn, sự phong phú về kiến thức, kinh nghiệm, trải nghiệm trong ngành lâu năm là mảnh ghép hoàn hảo mang lại giá trị và tính xác thực cho các điểm số cho các mẫu xe lọt vào vòng bình chọn.

Nói một cách dễ hiểu hơn: Người tiêu dùng nói lên cảm nhận, trải nghiệm về một mẫu xe, HĐTVCM dựa trên kinh nghiệm và kiến thức khi trải nghiệm mẫu xe đó, so sánh với các mẫu xe cùng phân khúc để đưa ra bình chọn.

- Bên cạnh bình chọn của người tiêu dùng, HĐTVCM có những tiêu chí nào để đánh giá các mẫu xe?

CCA 2022 là một giải thưởng đề cao tiếng nói của người tiêu dùng và mong muốn tìm ra những mẫu xe mang lại những giá trị đích thực cho người tiêu dùng. Do đó, tiêu chí này là định hướng lớn nhất để HĐTVCM đánh giá. Là 1 trong 10 thành viên HĐTVCM, tôi đưa thêm những tiêu chí từ góc nhìn của mình về nỗ lực cải tiến, chiến lược phát triển sản phẩm, sự uy tín cũng như chất lượng dịch vụ của các hãng xe trong nhiều năm qua.

- Trong các tiêu chí của HĐTVCM thì tiêu chí nào là quan trọng nhất?

Với những thành viên có thể coi là gạo cội với sự dày dạn về kinh nghiệm, kiến thức và trải nghiệm kết hợp với sự đa dạng về góc nhìn từ HĐTVCM, có nhiều tiêu chí khắt khe được đưa ra như: độ an toàn, tính thực tế và những giá trị mà sản phẩm đáp ứng cho nhu cầu của người tiêu dùng.

- Xin anh hãy đánh giá một số điểm nổi bật nhất của từng hạng mục xe gia đình để giúp người tiêu dùng có lựa chọn tốt nhất khi mua xe.

Xe phổ thông 2022 cho đại gia đình: Kia Carnival

Kia Carnival của hãng Kia (Hàn Quốc) được ví von như chiếc kính lúp khuếch đại mọi nhu cầu của người tiêu dùng cho một mẫu xe phù hợp với đại gia đình nhưng lại có mức giá kinh tế. Mọi yếu tố về nhu cầu của đại gia đình cho một mẫu xe có độ an toàn, tính kinh tế, bền bỉ khi vận hành, tính hiện đại, sự tiện nghi và thoải mái được cho là dư thừa trên một mẫu xe như Kia Carnival. Có thể nói, Kia Carnival là một trong những mẫu xe hiếm hoi được các chuyên gia đánh giá xe và người tiêu dùng công nhận về yếu tố chất lượng vượt hơn so với tầm giá.

Xe sang 2022 cho đại gia đình: Volvo XC90

Volvo XC90 của hãng Volvo (Thụy Điển) hiện có 3 thứ được gọi là “đặc sản” thu hút người tiêu dùng. Cụ thể, mẫu xe này được cho là có độ an toàn cao nhất, trang bị đẳng cấp nhất và thiết kế đẹp vượt thời gian nhất hiện nay trong phân khúc SUV hạng sang tại Việt Nam. Một gia đình đông, có điều kiện tài chính cần một mẫu xe 7 chỗ sẽ khó có thể phàn nàn trên hành trình xa khi được thoải mái thả lỏng massage, nghe nhạc trong không gian yên tĩnh, sự thoải mái về tinh thần do tính năng an toàn mang lại của mẫu XC90.

Xe phổ thông 2022 cho gia đình nhỏ: Mazda CX-5

Mazda CX-5 của hãng Mazda (Nhật Bản) là mẫu xe tiên phong và làm bùng nổ phân khúc SUV đô thị gầm cao tại Việt Nam từ những năm 2012. Đây được cho là mẫu xe chủ lực của Mazda trong hơn 10 năm qua khi nhiều lần dẫn đầu phân khúc SUV đô thị gầm cao. Với nhu cầu của một gia đình nhỏ, Mazda CX-5 được người tiêu dùng phổ thông yêu thích và chọn lựa bởi tính đa dụng đáp ứng được mọi nhu cầu từ di chuyển cá nhân đến cả gia đình. Trang bị phong phú và đầy đủ, động cơ bền bỉ và tiết kiệm nhiên liệu là những giá trị cốt lõi của Mazda CX-5. Mazda CX-5 đã được thị trường, người tiêu dùng kiểm chứng trong hơn một thập niên thông qua việc dẫn đầu danh sách những mẫu xe bán chạy nhất phân khúc SUV đô thị gầm cao trong nhiều năm.

Xe sang 2022 cho gia đình nhỏ: Volvo XC60

Như CX-5 nhưng đối với XC60 thì mọi thứ ở tầm sang trọng, đẳng cấp hơn hẳn. An toàn là yếu tố được Volvo chú ý hàng đầu nên gia đình sẽ cảm thấy an tâm trên nhiều hành trình.

- Anh có nhận xét gì khi KIA Carnival lần lượt giành giải thưởng trong 3 hạng mục lớn của CCA 2022: Xe cá nhân, Xe gia đình, Xe dịch vụ?

Phần lớn các mẫu xe đạt giải thưởng tại CCA 2022 đều đã chứng minh thực lực trên thị trường và dành được rất nhiều sự tin tưởng của người tiêu dùng trong nhiều năm.

Kia là một trong những thương hiệu xe đến từ Hàn Quốc được yêu thích nhất tại Việt Nam. Giá trị cốt lõi mà hãng mang tới các sản phẩm của mình đều tập trung vào nhu cầu sử dụng như: tính kinh tế, độ an toàn, sự tiện nghi và thoải mái phù hợp với số đông. Với kiểu dáng thiết kế rộng rãi và có ghế độc lập là điểm rất mạnh của Carnival. Khoang hành lý để thoải mái cho 7-8 hành khách.

Riêng về tính kinh tế và sự an toàn, chiếc KIA Carnival đã hoàn toàn thỏa mãn cả 3 nhu cầu người dùng cá nhân, xe gia đình và kinh doanh dịch vụ.

- Nhìn chung, về dòng xe gia đình, theo anh, yếu tố, tiêu chí nào là quan trọng nhất để người dùng đưa ra quyết định mua? Người tiêu dùng nên tham khảo những thông tin gì?

Tôi luôn xem yếu tố an toàn là tiêu chí quan trọng nhất khi đưa ra quyết định chọn mua một mẫu xe. Kế tiếp sau là tính kinh tế, sự bền bỉ và uy tín của thương hiệu thông qua khả năng đáp ứng về các dịch vụ sau bán hàng trong nhiều năm.

Người tiêu dùng khi chọn mua xe cho cả gia đình nên xác định rõ các nhu cầu của gia đình. Chẳng hạn, nếu có trẻ em và người lớn tuổi, hãy quan tâm tới vị trí ngồi trên xe có được thiết kế riêng hay không? Túi khí ở vị trí này được thiết kế thế nào? Vị trí ngồi có thoải mái hay không? Khi buồn ngủ, ghế có hỗ trợ việc này hay không? Xe khi vào xóc ảnh hưởng tới từng hàng ghế như thế nào? Có nhiều mẫu xe đạt đủ số lượng ghế theo nhu cầu, nhưng hàng ghế cuối luôn gặp vấn đề về không gian ngồi chật chội, độ cách âm kém và bị xóc nảy khi di chuyển trên đường xấu.

Đối với người lái, hãy đặt tiêu chí cho những công nghệ hỗ trợ an toàn khi lái luôn quan trọng hơn công nghệ giải trí. Yếu tố dễ sửa chữa khi hư hỏng lúc di chuyển đường trường cũng rất quan trọng nếu bạn không muốn bỏ dở hành trình chỉ vì những lỗi cơ bản nhưng không thể sửa chữa ở nhiều nơi.

- Xu hướng ngày càng nhiều mẫu xe được trang bị công nghệ hiện đại ảnh hưởng như thế nào đến quyết định mua xe của người tiêu dùng?

Trang bị công nghệ hiện đại hiện nay là cuộc chạy đua của các hãng xe và xu hướng này đang được cho là tiêu chí quan trọng để thu hút người tiêu dùng. Có hai hướng phát triển dễ thấy là trang bị công nghệ hiện đại cho các tính năng hỗ trợ vận hành và những trang bị mang tính tiện nghi. Tuy nhiên, người tiêu dùng nên tập trung vào những công nghệ hiện đại mang tính an toàn khi chọn mua xe. Bởi nhạc có thể kém hay một chút, đèn trong xe có thể thiếu màu một chút luôn không quan trọng bằng việc sở hữu những công nghệ an toàn cao cấp nhất hiện nay.

- Anh có dự báo gì về xu hướng chọn xe gia đình ở Việt Nam trong năm 2023?

Với việc Carnival hay Volvo XC90 và XC60, Mazda CX-5 đạt giải thưởng CCA 2022, cá nhân tôi dự đoán những mẫu xe sở hữu nhiều về công nghệ và tính năng an toàn, công nghệ vận hành tiên tiến, sở hữu tính kinh tế và tính bền bỉ, tiện nghi sẽ vẫn là xu hướng chọn xe cho gia đình trong năm 2023 của người tiêu dùng Việt. Những mẫu xe thiếu và chưa rõ ràng trong những yếu tố này sẽ cần phải thay đổi nhiều nếu muốn lọt vào mắt xanh người tiêu dùng Việt trong năm 2023.

- Xin cảm ơn những chia sẻ của anh!