4 mẫu chân váy đúng chất "của rẻ là của ôi", đừng sắm dịp Black Friday kẻo thành người lỗi mốt

Trong công cuộc săn sale dịp Black Friday 2021, chân váy chắc chắn sẽ có một vị trí trong giỏ hàng của chị em. Lý do rất đơn giản, chân váy là mảnh ghép của những set trang phục nữ tính, duyên dáng. Nếu mix&macth khéo léo, outfit của chị em còn toát lên vẻ sang trọng, tinh tế. Chưa hết, chân váy là item có thể phủ sóng trên mọi "mặt trận", từ công sở, đi dạo phố cho đến khi tham dự các sự kiện trang trọng. Do đó, tranh thủ "săn" các mẫu chân váy giảm giá đợt Black Friday, chị em sẽ giúp style thêm mới mẻ, sành điệu và còn tiết kiệm được khối tiền. Dù có thể mua chân váy với giá rẻ nhưng chị em lưu ý rằng không phải mẫu mã nào cũng nên "rinh" hết về nhà. Nếu chị em "vớ" phải 4 kiểu chân váy kém đẹp sau đây, phong cách chắc chắn sẽ tụt dốc, đã vậy còn mất tiền oan.

1. Chân váy xếp ly to bản

Về lý thuyết, chân váy xếp ly là item mốt bền vững với thời gian, giúp chị em hoàn thiện những bộ cánh nổi bật mà vẫn thanh lịch.

Tuy nhiên, vẫn có những phiên bản là ngoại lệ, và đó là chân váy xếp ly to. Trong trường hợp, mẫu chân váy xếp ly ấy có thêm họa tiết như là kẻ sọc, da báo, chấm bi to bản…, bộ cánh của chị em còn mất điểm hơn nữa bởi sự rối mắt, "sến sẩm". Vậy nên, thay vì diện chân váy xếp ly to, phủ họa tiết, chị em nên tìm đến chân váy trơn màu, xếp ly nhỏ; đây mới chính là mẫu chân chuẩn sành điệu mà hội mặc đẹp vô cùng ưu ái.

2. Chân váy xếp tầng quá dài

Chân váy xếp tầng nữ tính, nổi bật và bạn sẽ bắt gặp item này khi đi mua sắm dịp Black Friday 2021. Có điều, đừng nhắm mắt chọn bừa khi chọn mua mẫu chân váy này. Đặc biệt là nếu bắt gặp những mẫu chân váy xếp tầng quá dài, chị em nên tránh vì diện lên có thể gây cảm giác nặng nề, tù chân, khiến chiều cao bị dìm thậm tệ. Lựa chọn sáng suốt hơn là chân váy xếp tầng dài đến bắp chân, diện lên điệu đà mà vẫn tôn dáng. Bằng không, chị em cứ chọn mua chân váy dáng xòe nhẹ, hoặc dáng suông mang màu sắc nhã nhặn, vậy thì vừa dễ mặc, dễ đẹp.

3. Chân váy họa tiết lỗi thời

Để tăng sự nổi bật cho phong cách, nhiều chị em sẽ nhắm đến các kiểu chân váy họa tiết khi đi săn đồ dịp Black Friday. Dẫu vậy, chân váy họa tiết là item cần cân nhắc thật kỹ trước khi sắm. Nếu bạn chọn phải mẫu chân váy phối màu trầm, phủ hoa văn rối mắt thì khi diện lên, vẻ ngoài dễ bị cộng tuổi, tổng thể trang phục cũng không có được vẻ hiện đại, hút mắt. Tốt nhất, chị em nên đầu tư cho những mẫu chân váy họa tiết phối màu tươi sáng, hoặc để chắc chắn hơn, hãy nhắm đến các mẫu chân váy họa tiết thời thượng như là: chân váy kẻ ô, hoa nhí… diện lên nổi bật, và chuẩn sành điệu.

4. Chân váy bút chì vải mềm

Chân váy bút chì vốn được đánh giá cao ở sự thanh lịch và chuyên nghiệp, hợp công sở. Tuy nhiên, kiểu chân váy này vẫn có những ngoại lệ và đó là phiên bản có chất vải mềm mỏng, như là len, cotton… Kiểu chân váy này không được đứng dáng cho lắm, dễ làm mất đi nét chuyên nghiệp và thanh lịch vốn có của chân váy bút chì, nên không hợp để mặc nơi công sở. Thay vào đó, chị em nên ưu tiên chân váy bút chì có chất vải dày dặn, thiết kế đứng dáng. Muốn trẻ trung, thời thượng hơn mà vẫn tinh tế, chân váy suông cũng là một sự thay thế không tồi chút nào.

Ảnh: Sưu tầm