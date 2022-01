4 mẫu áo khoác yêu thích của Victoria Beckham cũng chính là những kiểu không bao giờ lỗi mốt

Victoria Beckham là một trong những biểu tượng thời trang đình đám. Ở tuổi gần 50, cô vẫn giữ được phong độ mặc đẹp và đẳng cấp. Đặc trưng trong phong cách của Victoria Beckham là không quá cầu kỳ, hào nhoáng. Bà mẹ 4 con ưa chuộng hơn những items cơ bản, chuẩn mốt bền vững với thời gian. Đây chính là lý do, style của Victoria Beckham có tính ứng dụng khá cao, rất dễ để chị em học theo, nhằm xây dựng phong cách thời trang chuẩn thanh lịch. Chỉ nói riêng đến khoản diện áo khoác, nếu ghim ngay 4 lựa chọn yêu thích của Victoria Beckham, chị em sẽ biết mình nên đầu tư vào những thiết kế nào khi đi mua sắm.

Áo dạ dáng dài

Áo dạ dáng dài được biết đến là một trong những items kinh điển, không thể thiếu trong tủ đồ mùa lạnh. Và Victoria Beckham cũng chẳng thể làm ngơ trước món thời trang này. Gu chọn áo dạ dáng dài của bà Beck thường tập trung vào những phiên bản màu trung tính, như đen, ghi xám… Các mẫu áo dạ dáng dài này rất dễ mặc, và được coi là chìa khóa để nâng tầm vẻ thanh lịch, trang nhã. Khi diện áo dạ dáng dài, bà Beck sẽ kết hợp với quần âu ống suông, và không quên đi giày cao gót để vóc dáng được cải thiện hiệu quả hơn nữa, đồng thời tăng vẻ chỉn chu.

Áo khoác màu be

Có thể nói rằng, áo khoác màu be là item được Victoria Beckham yêu thích nhất. Cô diện mẫu áo này với tần suất dày đặc. Một số kiểu áo khoác màu be chân ái của bà Beck bao gồm áo dạ dáng ngắn, áo trench coat hay áo dáng dài. Áo khoác màu be có thể kết hợp được với hầu hết mọi item có sẵn trong tủ đồ, và giúp bạn hoàn thiện những outfit thanh lịch, tinh tế. Chưa hết, áo khoác màu be còn khá trẻ trung, nàng 30+ sẽ không sợ bị cộng tuổi khi kết thân với item này.

Áo khoác kẻ

Tủ đồ của bà Beck không chỉ phủ sóng toàn những items trơn màu trung tính.

Biểu tượng thời trang đình đám còn rất yêu thích đồ màu mè, họa tiết và áo khoác kẻ chính là một trong số đó. Sự xuất hiện của áo khoác kẻ sẽ giúp tổng thể trang phục của chị em trông nổi bật hơn, nhưng vẫn đảm bảo được vẻ thanh lịch, trang nhã cần có. Khi diện áo khoác kẻ, bà Beck thậm chí còn khiến vẻ ngoài trông nổi bật, bắt mắt hơn nữa bằng cách kết hợp item này với các mẫu quần dài màu mè, tươi sáng. Chị em rất nên học hỏi gu diện đồ của bà Beck để đa dạng hóa style.

Áo blazer

Blazer chính là bảo chứng cho vẻ ngoài thanh lịch, chuẩn mốt và được các biểu tượng thời trang vô cùng yêu thích. Bà Beck cũng thường xuyên chọn blazer để hoàn thiện style. Gia tài blazer của bà Beck rất đa dạng, phủ sóng từ áo blazer màu trung tính, áo màu pastel cho đến blazer kẻ. Để hoàn thiện những outfit đẹp với blazer. Các items như áo thun trắng, áo sơ mi, quần jeans hay quần âu chính là những mảnh ghép hoàn hảo.

