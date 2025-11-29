4 loại thức ăn thừa nên bỏ đi ngay cả khi đã bảo quản lạnh: Nguy cơ ngộ độc thực phẩm, phá thận rất nhanh

Vài ngày trước, một chuyện đau lòng đã xảy ra tại Trung Quốc. Ông bà Trương là một cặp vợ chồng lớn tuổi, quen với nếp sống tiết kiệm. Trong cuộc sống hàng ngày, họ không bao giờ vứt bỏ thức ăn thừa.

Hôm đó, như thường lệ, họ chỉ cần bọc kín các món kho và món nguội từ tối hôm trước bằng màng bọc thực phẩm rồi cất vào tủ lạnh. Trưa hôm sau, nghĩ trời nóng, mấy món nguội này sẽ ngon tuyệt, họ không hâm nóng lại mà ăn luôn.

Nhưng điều khiến mọi người ngạc nhiên là không lâu sau khi ăn, ông Trương cảm thấy đau bụng dữ dội, liên tục phải đi vệ sinh, người yếu đến mức toát mồ hôi. Bà Trương cũng không khá hơn là bao; bà còn bị đau bụng, tiêu chảy, buồn nôn và nôn mửa. Thấy vậy, gia đình hoảng hốt đưa họ đến bệnh viện.

Sau khi được bác sĩ kiểm tra kỹ lưỡng và hỏi han cặn kẽ, họ được chẩn đoán bị viêm dạ dày ruột cấp tính do ăn phải thức ăn thừa, ôi thiu và các chất độc hại trong thức ăn cũng gây tổn thương thận. Nhìn 2 vợ chồng già nằm đau đớn trên giường bệnh, gia đình họ vừa đau lòng vừa hối hận. Đáng lẽ họ không nên ăn những thức ăn thừa đó.

Trên thực tế, có rất nhiều trường hợp như ông bà Trương gặp vấn đề với việc ăn đồ ăn thừa. Hôm nay, chúng ta hãy cùng tìm hiểu về 4 loại đồ ăn thừa nên bỏ đi ngay cả khi đã cất trong tủ lạnh.

4 loại thức ăn thừa nên vứt bỏ ngay cả khi đã bảo quản lạnh

1. Rau lá xanh

Các loại rau lá xanh, chẳng hạn như rau bina, rau diếp và rau diếp romaine, rất giàu vitamin, khoáng chất và chất xơ, là thực phẩm thiết yếu trên bàn ăn của chúng ta. Tuy nhiên, những loại rau này có thể trở thành "sát thủ tiềm ẩn" đối với sức khỏe nếu để qua đêm. Khi còn tươi, chúng tự nhiên chứa hàm lượng nitrat tương đối cao.

Khi để qua đêm, nitrat nhanh chóng bị vi khuẩn chuyển hóa thành nitrit. Nitrit rất nguy hiểm. Khi vào cơ thể, chúng kết hợp với các sản phẩm phân hủy protein trong môi trường axit của dạ dày để tạo thành nitrosamine. Nitrosamine là chất gây ung thư mạnh. Tiêu thụ lâu dài làm tăng nguy cơ mắc nhiều loại ung thư, bao gồm ung thư dạ dày và thực quản.

Hơn nữa, rau lá xanh bị mất đi một lượng lớn chất dinh dưỡng, chẳng hạn như vitamin C và vitamin B, sau khi để qua đêm. Giá trị dinh dưỡng ban đầu của chúng bị giảm đi đáng kể. Vì vậy, vì lợi ích sức khỏe của bạn, đừng ngần ngại vứt bỏ rau lá xanh còn thừa, ngay cả khi chúng chỉ được để qua đêm.

2. Hải sản

Hải sản, chẳng hạn như cua, cá, tôm và động vật có vỏ, rất ngon và bổ dưỡng, khiến chúng trở thành món ăn ưa thích của nhiều người. Tuy nhiên, hải sản tiềm ẩn nhiều nguy cơ đáng kể sau khi để qua đêm. Hải sản giàu protein, là môi trường lý tưởng cho vi khuẩn sinh sôi. Ngay cả việc bảo quản hải sản thừa trong tủ lạnh cũng chỉ có thể ức chế sự phát triển của vi khuẩn ở một mức độ nhất định, chứ không thể ngăn chặn hoàn toàn.

Một số vi khuẩn chịu lạnh, chẳng hạn như Vibrio parahaemolyticus, vẫn có thể sinh sôi mạnh mẽ trong môi trường nhiệt độ thấp. Nếu ăn phải hải sản thừa bị nhiễm loại vi khuẩn này, người ăn dễ gặp các triệu chứng như đau bụng, tiêu chảy và nôn mửa. Trong trường hợp nghiêm trọng, tình trạng này có thể dẫn đến mất nước, mất cân bằng điện giải, thậm chí nguy hiểm đến tính mạng.

Hơn nữa, protein trong hải sản bị phân hủy qua đêm, tạo ra các chất độc hại có thể gây hại cho thận và làm suy giảm chức năng bình thường của thận. Là cơ quan giải độc quan trọng, tổn thương thận ngăn cản việc đào thải độc tố và chất thải kịp thời, dẫn đến một loạt các vấn đề sức khỏe. Vì vậy, vì sức khỏe thận của bạn, đừng bao giờ ăn hải sản thừa.

3. Thực phẩm om và nấu chín

Các món kho như chân gà kho, bò kho... được yêu thích vì hương vị độc đáo. Tuy nhiên, những món ăn này tiềm ẩn nhiều rủi ro đáng kể nếu để qua đêm. Trong quá trình chế biến và bày bán, thực phẩm kho rất dễ bị nhiễm khuẩn từ bên ngoài. Ngay cả khi được bảo quản lạnh ngay sau khi mua, sự phát triển của vi khuẩn vẫn không thể được ngăn chặn hoàn toàn.

Đặc biệt, những món kho không được đóng gói và bảo quản đúng cách có thể bị nhiễm chéo với các thực phẩm khác trong tủ lạnh. Ăn phải thực phẩm kho bị nhiễm vi sinh vật có thể dẫn đến các triệu chứng ngộ độc thực phẩm như sốt, đau đầu, chóng mặt và mệt mỏi; trường hợp nghiêm trọng có thể gây tổn thương gan và thận. Hơn nữa, để tăng hương vị và kéo dài thời hạn sử dụng của thực phẩm kho, người bán thường thêm chất bảo quản, phẩm màu và các chất phụ gia khác.

Những chất phụ gia này an toàn khi còn tươi, nhưng sau khi để qua đêm, chúng có thể bị phân hủy dưới tác động của vi sinh vật và thay đổi nhiệt độ, tạo ra các chất độc hại gây nguy hiểm cho sức khỏe con người. Vì vậy, vì sự an toàn của chính bạn, tốt nhất nên bỏ đi bất kỳ thức ăn om hoặc nấu chín nào còn thừa.

4. Món sống

Các món ăn lạnh thường bao gồm rau sống hoặc bán sống, chẳng hạn như salad dưa chuột, salad cà chua và salad nấm mèo. Trong quá trình chế biến, nếu nguyên liệu không được rửa sạch kỹ lưỡng, hoặc nếu dao và thớt không đảm bảo vệ sinh, rất nhiều vi khuẩn có thể xâm nhập. Hơn nữa, mặc dù giấm, tỏi và các gia vị khác được thêm vào các món ăn lạnh có một số đặc tính kháng khuẩn, nhưng chúng không thể tiêu diệt hoàn toàn tất cả vi khuẩn.

Sau khi để qua đêm, vi khuẩn trong các món ăn lạnh sẽ sinh sôi và phát triển nhanh chóng. Ăn những món ăn lạnh này dễ dẫn đến nhiễm trùng đường ruột, gây ra các triệu chứng như tiêu chảy và đau bụng. Đồng thời, hương vị của các món ăn lạnh để qua đêm sẽ rất kém, rau củ sẽ mềm nhũn, mất đi độ giòn và mềm ban đầu.

Thịt trở nên khô và dai, hương vị không còn tươi ngon. Chất dinh dưỡng cũng bị mất đi phần lớn do quá trình oxy hóa và sự phát triển của vi khuẩn. Do đó, xét về hương vị, dinh dưỡng và sức khỏe, các món ăn nguội còn thừa không thích hợp để tiêu thụ.

Xử lý thức ăn thừa đúng cách

1. Lên kế hoạch trước để giảm thiểu lãng phí thực phẩm ngay từ ban đầu

Để tránh tình trạng thừa thức ăn, chúng ta có thể lên kế hoạch trước khi nấu ăn dựa trên khẩu vị và thói quen ăn uống của gia đình. Ví dụ, chúng ta có thể tìm hiểu xem gia đình mình thường ăn bao nhiêu thức ăn trong mỗi bữa ăn và ước tính lượng nguyên liệu cần thiết dựa trên số người và khẩu vị.

2. Bảo quản khoa học để giảm nguy cơ vi khuẩn phát triển

Nếu bạn có thức ăn thừa cần bảo quản, hãy đảm bảo thực hiện đúng phương pháp bảo quản. Trước tiên, hãy để thức ăn nguội hoàn toàn trước khi cho vào tủ lạnh. Việc để thức ăn nóng trong tủ lạnh sẽ làm tăng nhiệt độ bên trong, tạo điều kiện cho vi khuẩn phát triển và có thể ảnh hưởng đến việc bảo quản các thực phẩm khác.

Thứ hai, thức ăn thừa nên được bọc kín bằng màng bọc thực phẩm sạch hoặc trong hộp kín khí. Màng bọc thực phẩm giúp ngăn thực phẩm tiếp xúc với không khí, giảm quá trình oxy hóa và nhiễm khuẩn; hộp kín khí giúp giữ nguyên hình dạng và độ ẩm của thực phẩm tốt hơn, ngăn ngừa nhiễm mùi chéo...

3. Đun nóng kỹ để tiêu diệt vi khuẩn tiềm ẩn

Thức ăn thừa lấy từ tủ lạnh phải được hâm nóng kỹ trước khi dùng. Nhiệt độ phải đạt ít nhất 70°C và được hâm nóng liên tục trong vài phút để tiêu diệt hiệu quả bất kỳ vi khuẩn và ký sinh trùng nào có thể tồn tại. Có thể cắt nhỏ miếng thịt lớn trước khi hâm nóng để đảm bảo nhiệt độ được tỏa đều.

(Ảnh minh họa: Internet)