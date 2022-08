4 loại rau được coi là bảo bối của làn da không tuổi, chị em ít ăn

Lão hóa là điều không thể tránh khỏi nhưng vẫn luôn có những cách giúp làn da bạn tươi trẻ từ bên trong. Đó chính là chế độ dinh dưỡng hợp lý. Trên thực tế, làn da của chúng ta là một cơ quan liên tục tái tạo và phát triển các tế bào mới. Với lựa chọn dinh dưỡng lành mạnh, bạn thực sự có thể cải thiện làn da của mình tươi trẻ, khỏe đẹp theo thời gian.



Cải thiện làn da bắt đầu bằng việc ngủ đủ giấc, ăn nhiều trái cây và rau quả, tập thể dục thường xuyên. Trong đó, giới chuyên gia đặc biệt nhấn mạnh chế độ dinh dưỡng đóng một vai trò rất lớn đối với làn da khỏe mạnh. Một số chất dinh dưỡng tốt nhất để cải thiện sức khỏe làn da và ngăn ngừa lão hóa là có đủ vitamin C, vitamin A, kẽm và các chất chống oxy hóa khác.

4 loại rau được coi là bảo bối của làn da không tuổi

1. Ớt chuông

Ớt chuông rất giàu vitamin A và C. Nó thậm chí còn là một trong những nguồn cung cấp vitamin C dồi dào nhất. Theo Healthline, một quả ớt chuông đỏ chứa gần 170% lượng vitamin C được khuyến nghị hàng ngày.

Cung cấp đủ vitamin C giúp sản xuất collagen, một thành phần cấu tạo nên làn da khỏe mạnh, duy trì vẻ đẹp không tuổi. Bạn có thể thưởng thức chúng ở dạng món ăn nhẹ, cho vào hummus, tzatziki... cũng rất hấp dẫn.

2. Bông cải xanh

Cam nổi tiếng về hàm lượng vitamin C nhưng một nửa chén bông cải xanh thực sự chứa nhiều hơn hầu hết các loại trái cây họ cam quýt! Bông cải xanh cũng là một nguồn cung cấp kẽm và lutein. Cả hai đều góp phần quan trọng giúp làn da khỏe đẹp, không tuổi.

Kẽm là một chất chống oxy hóa giúp da của chúng ta được chữa lành khỏi tổn thương, bao gồm cả tác hại của ánh nắng mặt trời. Lutein là một loại carotenoid giống như vitamin A, giúp tăng độ đàn hồi của da và chống lại tia UV.

3. Cà chua

Cà chua được coi là mỏ vàng của các chất dinh dưỡng, với vitamin C và lycopene là những chất dồi dào nhất. Cho dù bạn mua chúng ở dạng sống hay đóng hộp chăng nữa, đây vẫn là một nguồn cung cấp vitamin duy trì vẻ đẹp không tuổi của làn da.

Cà chua sống có nhiều vitamin C hơn cà chua nấu chín. Tuy nhiên, cà chua nấu chín thực sự giải phóng nhiều lycopene hơn, mang lại một loạt các lợi ích sức khỏe cho làn da. Lycopene là một chất chống oxy hóa giúp phục hồi tổn thương da và duy trì sự mịn màng trong cấu trúc da theo thời gian.

Để làm món cà chua phòng chống lão hóa tốt nhất, bạn nên thử làm salad cà chua với dầu ôliu, muối, tiêu và giấm.

4. Bắp cải tím

Loại rau này chứa đầy chất chống oxy hóa và vitamin tốt cho sức khỏe làn da. Bắp cải tím chứa vitamin A, C và anthocyanins. Chúng đều là những chất chống oxy hóa có thể cải thiện sức khỏe làn da sau tác hại của tia UV từ ánh nắng mặt trời.

Một chén bắp cải tím cung cấp hơn 50% lượng vitamin C. Collagen chịu trách nhiệm về yếu tố đàn hồi của da, giữ cho làn da của chúng ta trông căng mọng và góp phần mang lại vẻ ngoài trẻ trung hơn.

5 món nên tránh xa cho làn da sạch mịn, trẻ mãi

1. Món sữa và các sản phẩm làm từ sữa

Theo Healthline, các nhà nghiên cứu nhận định, các hormone nhân tạo gây ảnh hưởng đến nguồn sữa bò. Điều đó khiến hormone mất cân bằng khi bạn uống sữa bò và các sản phẩm làm từ sữa một cách thường xuyên. Từ đó làm gia tăng mụn trứng cá.

Một nghiên cứu khác cũng cho thấy, các hormone tăng trưởng đã có trong sữa tự nhiên làm trầm trọng thêm tình trạng mụn trứng cá.

2. Món bánh kẹo ngọt và đường

Nghiên cứu đăng tải trên Healthline cho thấy, những người thường xuyên tiêu thụ nhiều đường có nguy cơ phát triển mụn trứng cá cao hơn 30%. Trong khi những người thường xuyên ăn bánh kẹo ngọt tăng 30%.

Nguyên nhân bởi ảnh hưởng của carbohydrate tinh chế đối với lượng đường trong máu và lượng insulin.

3. Món ăn cay nóng

Theo cựu đại tá, lương y đa khoa Bùi Hồng Minh (Nguyên Chủ tịch Hội Đông y Ba Đình, Hà Nội), khi cơ thể tiếp nhận đồ cay, nóng, nhiệt sẽ tích tụ lại ở kinh phế, gây huyết nhiệt.

Đồng thời sinh thấp nhiệt tích tụ trên da của bạn. Điều này sẽ khiến quá trình thanh nhiệt, thải độc tố cơ thể bị trì hoãn, tính cân bằng của da bị mất và là nguyên nhân gây nên mụn trứng cá.

4. Món ăn chiên rán

Mặc dù không trực tiếp gây ra mụn trứng cá nhưng các món ăn chiên rán lại chứa rất nhiều dầu mỡ khó tiêu hóa, ít dinh dưỡng. Đáng nói chúng đều chứa chất béo xấu do chiên trong nhiệt độ cao. Khi ăn thường xuyên khiến tình trạng da nhờn, da dầu càng thêm nặng nề. Từ đó có thể khiến mụn mọc đầy mặt.

5. Món đồ uống có chất kích thích như rượu, bia, cà phê

Rượu, bia, cà phê không trực tiếp gây ra tình trạng mụn trên mặt bạn. Tuy nhiên, theo Healthline, dùng những loại đồ uống này lại có thể làm gia tăng hormone căng thẳng, chẳng hạn như cortisol, có thể làm tăng lượng dầu do tuyến bã nhờn tiết ra.

Những món đồ uống chứa chất kích thích còn gây ảnh hưởng đến giấc ngủ của bạn. Ngủ ít hơn đồng nghĩa với căng thẳng hơn. Từ đó làm trầm trọng thêm tình trạng mụn của bạn.

