4 lọ tẩy da chết dạng gel: Da nhạy cảm mấy cũng dùng được, có loại đang sale còn 89k

Thường thì, khi nói đến sản phẩm tẩy da chết, chị em sẽ nghĩ ngay đến tẩy da chết hóa học hoặc dạng hạt. Xung quanh hai loại tẩy da chết này cũng tồn tại nhiều sự so sánh và tranh cãi. Nếu như tẩy da chết dạng hạt bị cho là sẽ làm tổn thương, xước xát làn da thì một số sản phẩm dạng hóa học lại khiến người dùng thấy sốt ruột, vì chẳng biết bao lâu mới nhìn ra được hiệu quả, lại có giá thành không hề rẻ.

Băn khoăn giữa ma trận các sản phẩm dạng hạt và dung dịch tẩy da chết hóa học khiến người ta quên mất rằng, còn một món skincare nữa rất đáng lưu tâm, đó là tẩy da chết dạng gel. Khi massage sản phẩm này lên da, lớp gel sẽ chuyển sang dạng vón cục (tựa như kì ghét vậy), và cuốn theo những tế bào chết xỉn màu, già nua.

Sau khi được rửa sạch sẽ, làn da của bạn sẽ mịn màng, tươi sáng hẳn lên. Sản phẩm tẩy da chết dạng gel nhìn chung là dịu nhẹ, không gây tổn thương da. Và nếu cần một sản phẩm tẩy da chết dễ dùng, "một phát ăn ngay", chị em nên lưu 4 lọ tẩy da chết dạng gel nổi bật sau đây.

Some By Mi Yuja Niacin Brightening Peeling Gel (Khoảng 265.000 VNĐ)

Lọ gel tẩy da chết của Some By Mi được thiết kế để giải quyết tình trạng da thâm sạm, không đều màu. Thành phần nổi bật của sản phẩm là PHA + Cellulose nguồn gốc tự nhiên, có khả năng loại bỏ tế bào chết, để lại cho bạn một làn da thoáng sạch, mịn màng. Công dụng làm sạch da của lọ gel còn được đẩy mạnh hơn khi chứa nước khoáng có gas, giúp đẩy các cặn bẩn ra khỏi lỗ chân lông. Ngoài khả năng giải phóng làn da khỏi các tàn dư gây hại, sản phẩm còn chứa chiết xuất quả thanh yên, nước sông băng, niacinamide giúp làm dịu, hack da sáng mịn, đều màu hơn. Lọ tẩy da chết dạng gel của Some by Mi là sản phẩm dịu nhẹ, không gây kích ứng.

[Box We Buy] - AF Tẩy Da Chết Some By Mi Yuja Niacin Brightening Peeling

Cure Natural Aqua Gel (Khoảng 500.000 VNĐ)

Lọ tẩy da chết của Cure được coi là một trong những sản phẩm làm đẹp quốc dân tại Nhật Bản. Các chị em Việt cũng chẳng lấy làm xa lạ với lọ gel tẩy da chết này. Ưu điểm lớn nhất của sản phẩm chính là sự lành tính với bảng thành phần chứa đến 91% nước tinh khiết, cùng các chiết xuất từ nhiên nhiên như lô hội, bạch quả, hương thảo. Sản phẩm cho hiệu quả tẩy tế bào chết nhẹ nhàng, giúp da tươi sáng, mềm mịn nhưng mà không gây mài mòn, kích ứng da.

[Box We Buy] - AF Tẩy tế bào chết Cure Natural Aqua Gel

Rosette Peeling Gel (Khoảng 190.000 VNĐ)

Tẩy da chết Rosette Peeling Gel lại càng "nhẵn mặt" trên các kệ hàng mỹ phẩm. Lọ gel tẩy tế bào chết này đốn tim chị em nhờ giá thành "hạt dẻ", và cải thiện làn da cũng rất hiệu quả chứ không hề lép vế trước nhiều sản phẩm đắt tiền khác. Sản phẩm tận dụng các loại acid trái cây (acid lactic, acic citric, acid malic) để loại bỏ lớp da xỉn màu, xù xì, hé lộ làn da mịn màng và rạng rỡ hơn hẳn. Sản phẩm thân thiện và dịu nhẹ với làn da, không gây bào mòn hay tổn thương hàng rào tự nhiên. Sản phẩm gel tẩy da chết này có hai phiên bản, đó là xanh dương hợp với mọi loại da, và lọ màu hồng lý tưởng dành cho da khô.

[Box We Buy] - AF Tẩy Tế Bào Chết Rosette

Arrahan Lemon Peeling Gel (Khoảng 89.000 VNĐ)

Arrahan Lemon Peeling Gel cũng là cái tên nổi bật trong làng sản phẩm tẩy da chết dạng gel. Em này có giá siêu phải chăng, dễ dàng tìm mua được ở vô vàn các shop mỹ phẩm uy tín. Lọ tẩy da chết có chiết xuất từ quả chanh và quả cam, chứa các loại vitamin có lợi cho làn da. Lọ gel này sẽ nhẹ nhàng quét sạch tế bào chết, giúp kiềm dầu và cải thiện tình trạng mụn đầu đen, giúp da thêm sáng mịn. Sản phẩm dễ dùng và dịu nhẹ, hợp với mọi loại da.

[Box We Buy] - AF Tẩy Da Chết Arrahan Whitening Peeling Gel

Ảnh: Internet