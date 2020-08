4 kiểu váy áo khoe dáng của Âu Hà My: Hở đến đỏ mặt cũng không bằng khi kín mà vẫn sexy "bức người"

Âu Hà My vốn nổi tiếng là cô giảng viên sở hữu nhan sắc xinh đẹp và body gợi cảm khiến dân tình chết mê chết mệt. Gu thời trang của cô cũng biến hóa vô cùng đa dạng, khi thì nền nã cổ điển khi lại gợi cảm sexy với ngập tràn toàn hàng hiệu đắt đỏ.

Nhờ lợi thế vóc dáng đồng hồ cát mà Âu Hà My có thể dễ dàng diện đẹp những mẫu váy áo ôm sát "khó nhằn". Trong số đó có 4 mẫu váy áo mà Âu Hà My chăm diện nhất giúp tôn dáng tối đa, có những bộ hở mà gợi cảm, có bộ lại kín mà vẫn sexy bức người.



1. Áo cúp ngực

Vòng 1 nảy nở, đầy đặn là một trong những lợi thế vóc dáng đáng ghen tị của Âu Hà My. Hiểu được lợi thế của bản thân, nàng giảng viên sinh năm 1994 cũng thường xuyên diện những mẫu áo cúp ngực, áo quây phô diễn đôi gò bồng đào căng tràn gợi cảm khiến bao người chết mê chết mệt. Những mẫu crop top chỉ dài hơn gang tay vừa khéo tôn lên vòng 1 nảy nở lại vừa phô diễn vòng eo thon thả của Âu Hà My. Công thức quen thuộc của cô là mix áo cúp ngực/áo quây với quần skinny jeans, chân váy ngắn giúp điểm sexy luôn chạm ngưỡng tối đa mà vẫn giữ được nét trẻ trung, sành điệu.

2. Váy ôm

Vóc dáng đẹp như đồng hồ cát với vòng 1 và vòng 3 nảy nở, vòng eo thon thả vậy nên những mẫu váy ôm cũng là item được Âu Hà My ưng sủng. Nếu không sở hữu vóc dáng chuẩn từng milimet thì người diện rất dễ váy ôm tố cáo nhược điểm vóc dáng như béo bụng hoặc bắp tay không mấy thon thả, nhưng với Âu Hà My, thiết kế này chỉ càng giúp tôn lên body không chút mỡ thừa của nàng giảng viên nổi tiếng. Bản thân Âu Hà My cũng sở hữu rất nhiều những mẫu váy ôm với thiết kế khác biệt như váy body xẻ tôn chân thon, váy cổ V khoe khe ngực gợi cảm, váy 2 dây tôn vòng 1 căng tràn lấp ló... Khi diện váy ôm cô thường chọn kiểu tóc tối giản như tóc buộc cao, tóc buộc nửa để tổng thể trông cao ráo và gợi cảm hơn.

3. Đồ thể thao

Những bộ cánh thể thao không chỉ thoải mái năng động mà còn trở thành trang phục tôn vóc dáng của Âu Hà My. Dù chẳng lên đồ cầu kỳ, chỉ diện áo thun và quần short/chân váy nhưng những thiết kế bó sát vẫn giúp Âu Hà My phô diễn lợi thế vòng 1 nảy nở, vòng 3 săn chắc và đôi chân dài thon thả. Thêm vào đó, việc diện đồ thoải mái, đi giày thể thao, tóc tai gọn gàng càng khiến hình ảnh của Âu Hà My thêm phần trẻ trung, năng động so với tuổi thật. Khi chơi thể thao, Âu Hà My cũng không quên dùng thêm găng tay chống nắng để bảo vệ làn da, tránh da bị đen xạm do ánh nắng mặt trời. Ngoài ra, khi diện chân váy ngắn, Âu Hà My sẽ mix thêm cùng tất cao cổ, tất có chiều dài trên đầu gối giúp hình ảnh của cô vừa trẻ trung, gợi cảm mà vẫn có nét kín đáo, không bị quá phô phang khi diện váy ngắn.

4. Áo dài

Vậy nhưng bất ngờ nhất hẳn là khi Âu Hà My diện áo dài, diện đồ hở mà gợi cảm thì là lẽ đương nhiên, nhưng diện đồ kín mà vẫn sexy bức người thì mới là điều đáng nói. Với công việc giáo viên, Âu Hà My thường xuyên diện áo dài khi đi dạy. Thiết kế truyền thống, đơn giản của áo dài nhưng lại có sức sát thương cực mạnh khi bó sát lấy cơ thể, tôn lên đường cong nóng bỏng của Âu Hà My. Khi diện áo dài, cô cũng không tô điểm quá nhiều, dù chỉ để tóc đơn giản, không dùng nhiều phụ kiện nhưng hình ảnh vẫn vô cùng gợi cảm, khiến dân tình khó lòng rời mắt.

Ảnh: Facebook nhân vật