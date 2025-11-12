4 kiểu tóc ngắn dành cho khuôn mặt tròn: Trẻ trung lại siêu "nịnh" mặt, cắt xong là xinh xuất sắc

Nếu bạn sở hữu gương mặt tròn và đang tìm kiếm kiểu tóc ngắn phù hợp, đừng lo! Dù nhiều người nghĩ mặt tròn chỉ hợp tóc dài, thực tế vẫn có rất nhiều kiểu tóc ngắn giúp tôn lên nét ngọt ngào, đồng thời tạo cảm giác thon gọn, thanh thoát hơn. Dưới đây là 4 kiểu tóc ngắn cực "nịnh mặt" mà bạn nên thử ít nhất một lần.

Tóc bob cơ bản

Tóc bob là kiểu tóc chưa bao giờ lỗi mốt, đặc biệt phù hợp với những quý cô có gương mặt tròn. Kiểu tóc này có độ dài vừa chạm cằm hoặc ngang vai, phần đuôi tóc được cắt thẳng hoặc uốn cụp nhẹ ôm sát gương mặt. Chính đường cong nhẹ ở phần đuôi giúp gương mặt trông gọn gàng, che bớt phần má tròn đầy.

Điểm cộng lớn nhất của tóc bob cơ bản là sự linh hoạt, bạn có thể để suôn thẳng, uốn cụp, uốn sóng hoặc sấy phồng đều đẹp. Kiểu tóc này phù hợp cho cả môi trường công sở lẫn phong cách năng động thường ngày. Nếu muốn tạo điểm nhấn, bạn có thể kết hợp với mái xéo nhẹ hoặc mái thưa để tăng thêm độ mềm mại cho tổng thể.

Một mẹo nhỏ là nên để phần tóc hai bên dài hơn một chút so với sau gáy để giúp khuôn mặt có hiệu ứng "V-line" tự nhiên, cực kỳ tôn dáng mặt tròn.

Tóc ngắn layer

Tóc ngắn layer là lựa chọn tuyệt vời cho những ai muốn mái tóc có độ phồng tự nhiên, không bị "ốp" vào đầu. Nhờ kỹ thuật cắt tỉa nhiều tầng, tóc layer giúp gương mặt trông thanh thoát hơn, đặc biệt là ở vùng xương hàm và gò má.

Với gương mặt tròn, bạn nên chọn kiểu layer có độ dài ngang cằm hoặc qua vai một chút, phần tóc phía trước nên tỉa ôm nhẹ vào mặt để tạo khung tự nhiên. Khi sấy hoặc uốn nhẹ, các lớp tóc sẽ xếp chồng lên nhau, giúp che bớt bề ngang của khuôn mặt và tạo cảm giác gọn gàng.

Một ưu điểm nữa là tóc layer cực kỳ "ăn ảnh", chỉ cần sấy nhẹ hoặc vuốt keo tạo nếp, bạn đã có kiểu tóc vừa trẻ trung, vừa cá tính mà không cần mất nhiều thời gian chăm sóc.

Tóc ngắn mái thưa

Nếu bạn là fan của phong cách Hàn Quốc, chắc chắn không thể bỏ qua tóc ngắn mái thưa. Đây là kiểu tóc được nhiều idol và diễn viên xứ kim chi yêu thích nhờ khả năng "trẻ hóa" thần kỳ.

Mái thưa giúp gương mặt trông mềm mại, nhẹ nhàng và có chiều sâu hơn. Khi kết hợp với tóc ngắn, đặc biệt là bob hoặc layer, mái thưa giúp "chia tỷ lệ" khuôn mặt, khiến phần trán và cằm hài hòa hơn, từ đó giảm cảm giác tròn trịa.

Bạn có thể chọn mái thưa dài chạm lông mày nếu muốn phong cách nhẹ nhàng, hoặc mái ngắn hơn để tăng vẻ tươi tắn. Với tóc mái, chỉ cần sấy nhẹ nhàng hoặc dùng lô cuốn vài phút mỗi sáng là đã có được dáng mái đẹp tự nhiên cả ngày.

Tóc ngắn messy

Nếu bạn yêu thích phong cách phóng khoáng, hiện đại, thì tóc ngắn messy (tóc ngắn rối tự nhiên) là lựa chọn không thể bỏ qua. Kiểu tóc này mang đến vẻ đẹp phóng khoáng, một chút "bụi bặm" nhưng vẫn cực kỳ thu hút.

Tóc messy thường có phần đuôi được uốn xoăn nhẹ hoặc sấy rối, tạo cảm giác tóc có độ phồng và chuyển động tự nhiên. Chính độ rối có chủ đích này giúp khuôn mặt trông nhỏ gọn và có chiều sâu hơn.

Điều thú vị là tóc messy phù hợp với nhiều chất tóc, từ tóc mảnh, tóc thẳng đến tóc dày đều có thể tạo kiểu. Bạn chỉ cần một chút sáp hoặc mousse để định hình là đã có kiểu tóc đẹp chuẩn "fashionista". Ngoài ra, tóc messy cũng rất "đa năng", bạn có thể để xõa tự nhiên khi đi chơi, hoặc buộc nửa đầu nhẹ nhàng cho phong cách thanh lịch.

Ảnh: Sưu tầm