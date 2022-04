4 kiểu sandal cho nàng thấp bé: Hack dáng từ 1m50 lên ít nhất là 1m65

Độ phổ biến của sandal vào mùa hè là khỏi bàn cãi. Kiểu giày dép này rất mát chân, giúp giải nhiệt trong những ngày nóng nực. Với hầu hết mọi kiểu trang phục, sự xuất hiện của một đôi sandal sẽ giúp người mặc trông phóng khoáng, thời thượng hơn, thậm chí là còn toát lên vẻ sang chảnh, tinh tế nếu mix khéo. Ưu điểm của sandal vẫn chưa dừng lại ở đó. Một số kiểu sandal nhất định còn có khả năng hack dáng cực kỳ vi diệu, hô biến chân ngắn thành dài miên man, tổng thể trông cao ráo và thanh thoát. Và để vừa mặc đẹp, vừa được hack dáng tối ưu, chị em hãy tham khảo 4 mẫu sandal sau đây nhé!

Sandal quai siêu mảnh

Kiểu sandal có thiết kế quai siêu mảnh sẽ tạo cảm giác thoáng chân, và nhìn về tổng thể, vóc dáng của bạn trông rất cao ráo. Sandal siêu mảnh còn là món thời trang mốt bền vững với năm tháng, bạn diện item này thì sẽ dễ ghi điểm sành điệu. Cũng nhờ thiết kế gọn gàng, tinh giản, sandal quai siêu mảnh có thể tăng thêm điểm thanh lịch và sang trọng cho cả tổng thể trang phục. Để không phải suy nghĩ nhiều về khoản phối màu sắc, chị em cứ chọn những đôi sandal quai mảnh, mang tông màu trung tính để mặc với kiểu đồ nào cũng hợp nhé!

Sandal quai ngang

Sandal quai ngang rất được hội quý cô sành điệu ưa chuộng, đặc biệt là các sao nữ showbiz. Ưu điểm lớn nhất của sandal quai ngang chính là sự sang trọng.

Thiết kế của mẫu sandal này cũng giúp "giải phóng" đôi chân, xua tan đi cảm giác nặng nề, tù túng. Ngay cả khi chọn sandal quai ngang đế bệt, chị em cũng sẽ được hack dáng. Tuy nhiên, muốn được kéo chân dài miên man, bạn hãy ưu tiên những đôi cao gót hơn nhé! Sandal cao gót, quai ngang rất hợp để mix cùng những set váy vóc sang trọng, bộ suit hay đồ công sở thanh lịch.

Sandal màu be

Sandal màu be là kiểu giày dép cơ bản, ai cũng nên có trong tủ đồ. Vì gần với tông màu da, sandal màu be sẽ tạo hiệu ứng liền mạch, giúp đôi chân trông dài nuột, thanh thoát hơn. Chưa hết, sandal màu be còn rất dễ tính trong khoản mix đồ, chị em kết hợp cùng set trang phục nào cũng sẽ có được vẻ ngoài hài hòa, không bị lạc điệu. Thậm chí, sandal màu be còn giúp outfit trông tinh tế, trang nhã hơn nên chị em càng có lý do để sắm món thời trang này về.

Sandal dáng mule

Sandal dáng mule vẫn cho thấy độ hot không hề thuyên giảm qua các mùa hè. Độ thoải mái khi diện sandal dáng mule là khỏi cần bàn cãi, item này xỏ ra xỏ vào cực dễ và thoáng chân. Sandal dáng mule có phần gót cao, lại để lộ một khoảng rộng mu bàn chân, nên giúp hack dáng cực đỉnh. Mẫu sandal này biến mọi set trang phục từ đơn giản nhất trở nên "chanh sả" hơn. Nếu không sắm sandal dáng mule, style của bạn sẽ giảm đi nhiều phần thú vị.

