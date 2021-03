4 kiểu quần âu trẻ trung nhất: Chị em nên sắm hết nếu muốn diện đồ công sở thanh lịch, không già đanh

Dù bao mùa trôi qua, quần âu vẫn luôn là item quan trọng bậc nhất trong tủ đồ của các chị em công sở. Đặc biệt là khi mùa nóng sắp tới, những chiếc quần âu nhẹ nhàng, thoải mái nhưng vẫn đủ chỉn chu lại càng cần thiết có mặt trong tủ áo quần của chị em.

Quần âu đáng sắm là vậy những vẫn có một điều khiến nhiều chị em lấn cấn, đó là diện lên dễ bị "dừ" và cứng nhắc quá. Rất may là quần âu cũng có không ít những phiên bản chẳng những không "độn" tuổi cho chị em mà còn giúp trẻ hóa phong cách hiệu nghiệm, lại vẫn đảm bảo sự thanh lịch, trang nhã cần có. Dưới đây chính là 4 kiểu quần âu trẻ trung, thời thượng như thế, chị em nhất định nên sắm bằng hết.

1. Quần âu màu be

Ưu điểm của các items màu be chính là sự nhẹ nhàng, tao nhã và lịch sự, những chiếc quần âu màu be đương nhiên cũng có những "phẩm chất" ấy. Thế nhưng bên cạnh đó, quần âu màu be còn là một item cứ mặc lên thì sẽ giúp vẻ ngoài của người diện trở nên sáng sủa, trẻ trung hơn. Đây cũng là item được đánh giá cao ở sự chuyên nghiệp, chuẩn công sở và rất dễ mặc. Chị em chỉ đơn giản là kết hợp quần âu màu be với những items như áo sơ mi trắng, áo thun trắng là chuẩn không cần chỉnh; muốn hack tuổi hơn nữa thì bạn có thể kết hợp với áo màu pastel, hoặc mang màu sắc, họa tiết tươi tắn, nổi bật.

2. Quần âu màu xanh pastel

Mùa Xuân/Hè năm nay, hội các quý cô sành điệu bỗng diện quần âu màu xanh pastel cực nhiệt tình. Đó có thể là màu xanh da trời hoặc màu xanh olive tông pastel nhưng nhìn chung, tất cả đều mang đến cho người diện vẻ ngoài rất tươi trẻ, hút mắt, lại sành điệu vô cùng. Thường thì, các quý cô Hàn Quốc sẽ mix quần xanh pastel với áo thun trắng/sơ mi trắng. Cách kết hợp này sẽ đảm bảo một outfit hài hòa mà rất mực trang nhã, tinh tế.

3. Quần âu trắng

Quần âu trắng vẫn giữ được sự chuyên nghiệp giống như quần âu đen, nâu hay ghi xám. Thế nhưng tông màu trắng chỉn chu, tinh tươm sẽ giúp thắp sáng cả set đồ, giúp vẻ ngoài của người diện thêm phần trẻ trung, tươi tắn và tràn đầy sức sống. Nếu không thích quần âu trắng tinh thì bạn có thể ưu ái quần trắng kem, phiên bản này rất "tây" và sang xịn, lại cực dễ mix đồ.

4. Quần âu hồng pastel

Món đồ màu hồng nào có thể sến chứ quần âu hồng pastel thì không bao giờ. Chỉ cần mix kiểu quần này với những mẫu áo như: blouse trắng, áo ghi xám hay thậm chí là áo thun kẻ ngang, bạn sẽ có ngay outfit rất trẻ trung, ngọt ngào và thanh lịch, hợp từ đi làm đến đi chơi. Bạn cũng nên ghim ngay đôi giày hợp nhất để mix với quần âu màu hồng pastel, đó chính là giày sneaker trắng.

Ảnh: Instagram