4 kiểu blazer trẻ trung nhất, vẻ sành điệu "ăn đứt" vest đen

Áo blazer được mặc định là món thời trang không thể thiếu trong tủ đồ mùa lạnh. Điều này cũng không hề khó hiểu, áo blazer chẳng những dễ mặc mà còn có khả năng "nâng cấp" những outfit đơn giản nhất trở nên thanh lịch, xịn mịn hơn. Dù là một item toàn năng, nhưng blazer nói chung cũng tồn tại nhược điểm, và một trong số đó là khiến bạn "dừ" đi nếu không chọn khéo. Và muốn không bị già hóa khi mặc blazer thì cách chắc ăn nhất chính là ghim những phiên bản cho hiệu quả hack tuổi tốt. Dưới đây là 4 mẫu blazer trẻ trung, nàng 30+ sắm về sẽ không hối hận.

Áo blazer kẻ

Nếu muốn phong cách của mình trở nên tươi mới, đa dạng hơn, đồ họa tiết là món thời trang chị em rất nên bổ sung cho tủ đồ.

Và áo blazer kẻ chính là một trong những items cực kỳ đáng sắm. Mẫu áo này mang đến sự nổi bật, trẻ trung cho cả set trang phục, đặc biệt là khi bạn chọn những phiên bản được phối màu sáng sủa. Blazer kẻ không đòi hỏi chị em phải mix&match quá cầu kỳ, hãy mặc bên trong một chiếc áo trơn màu nhẹ nhàng, rồi kết hợp với quần jeans/quần ống rộng, chân váy basic, outfit sẽ hài hòa và sành điệu hết sức.

Áo blazer màu pastel

So về khả năng hack tuổi, áo blazer màu pastel chắc chắn sẽ xếp đầu bảng. Những mẫu blazer như hồng, xanh pastel, tím nhạt… sẽ giúp thắp sáng cả outfit, mang đến nét ngọt ngào và hiển nhiên, người mặc trông sẽ trẻ trung hơn hẳn. Dù tươi tắn và rạng rỡ, áo blazer màu pastel vẫn đảm bảo cho chị em sự thanh lịch, trang nhã, nên lại càng có thêm lý do sắm về. Áo blazer màu pastel không quá khó để mix&match, nhưng để đảm bảo vẻ thời thượng level max, chị em nên kết hợp mẫu áo này với các item giản đơn như là: áo thun trắng, sơ mi nhã nhặn hay áo len trơn màu.

Áo blazer màu be

Áo blazer màu be có sự hòa trộn hoàn hảo giữa nét trẻ trung và vẻ nhã nhặn, tinh tế. Đây là một item cực kỳ dễ mặc, bạn có thể kết hợp blazer màu be với mọi kiểu trang phục. Và với vai trò "bảo chứng" thanh lịch, áo blazer màu be sẽ giúp nâng cấp cả outfit. Trong trường hợp chị em muốn nổi bật hơn nữa khi diện đồ màu be, hãy kết hợp item này cùng với áo len, áo thun hoặc sơ mi màu sắc rực rỡ bên trong, sau đó mặc cùng quần jeans/quần âu. Đơn giản vậy thôi, outfit của bạn sẽ bắt mắt hơn, nhưng không bị lòe loẹt quá.

Áo blazer dáng lửng

Mặc áo blazer dáng lửng thì dù chọn tông màu nào, vẻ ngoài của chị em cũng không bị "dừ" đi. Ngoài sự phóng khoáng, chất chơi mà áo blazer dáng lửng mang lại, item này còn cho hiệu ứng cải thiện chiều cao tốt. Cụ thể, khi kết hợp quần cạp cao với áo blazer lửng lơ, chiều dài của đôi chân sẽ được "ăn gian", tổng thể vóc dáng của bạn cũng auto cao ráo lên. Do đó, trong công cuộc mua sắm đồ mùa lạnh năm nay, chị em nên bổ sung cả những chiếc áo blazer dáng lửng, thay vì chỉ rập khuôn phong cách trong những mẫu blazer dài quá hông nhé!

Ảnh: Sưu tầm