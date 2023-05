4 kiểu áo sơ mi trẻ trung sao Việt hè đến là diện

Dù xu hướng mỗi năm có sự thay đổi nhưng thời trang mùa hè vẫn không thể thiếu đi những chiếc áo sơ mi. Đây cũng là một trong những kiểu áo cơ bản trong tủ đồ mùa hè của các mỹ nhân Việt. Họ thường ưu tiên các mẫu áo sơ mi trẻ trung, đúng mốt nhưng vẫn mang lại cho người diện vẻ thanh lịch. Nếu bạn vẫn băn khoăn về những mẫu áo sơ mi nên sắm, hãy tham khảo 4 gợi ý từ các mỹ nhân Việt.

Áo sơ mi trắng

Nhắc đến các kiểu áo sơ mi không bao giờ lỗi mốt, khó có thể quên nói tới sơ mi trắng. Mẫu áo này có sự đan xen giữa nét trẻ trung và thanh lịch.

Các mỹ nhân Việt thường chọn áo sơ mi trắng dáng oversized để vẻ ngoài trông thời thượng hơn. Chị em có thể kết hợp áo sơ mi trắng theo nhiều cách đa dạng, chẳng hạn như mix cùng quần jeans xanh, chân váy dài hoặc quần âu. Để vẻ ngoài thêm nổi bật, các nàng hãy tô điểm một số món phụ kiện như dây chuyền vàng, khuyên tai, bờm tóc hoặc chỉ đơn giản là chiếc kính mắt.

Áo sơ mi màu be

Dịu dàng và trang nhã không kém áo sơ mi trắng là sơ mi màu be. Item này còn mang đến vẻ sang trọng, tinh tế cho người diện. Sơ mi màu be là kiểu áo chị em có thể kết hợp theo cách đơn giản nhất, vẻ ngoài vẫn ấn tượng. Cụ thể, các mỹ nhân Việt thường mix áo sơ mi màu be với quần jeans xanh hoặc quần âu trắng. Như vậy thì trong tích tắc, họ đã có được outfit trẻ trung và sành điệu. Để bảo toàn vẻ trang nhã cho set áo sơ mi màu be, các nàng nên chọn túi xách đơn giản, mang tông màu trung tính.

Áo sơ mi kẻ sọc

Các mỹ nhân Việt bắt kịp xu hướng thời trang hè 2023, bằng cách bổ sung cho tủ đồ những chiếc áo sơ mi kẻ sọc. Đây được coi là bảo bối "hack" tuổi, giúp vẻ ngoài trẻ trung và nổi bật hơn. Dẫu vậy, áo sơ mi kẻ sọc vẫn toát lên nét thanh lịch, trang nhã. Xoay quanh áo sơ mi kẻ sọc có rất nhiều cách diện, chẳng hạn như kết hợp với quần jeans bụi bặm, quần âu trang nhã hay chân váy ngắn nữ tính, ngọt ngào.

Áo sơ mi màu pastel

Nếu chị em chỉ diện các mẫu áo sơ mi màu trung tính, phong cách có thể trở nên nhàm chán. Hãy đổi mới style với những chiếc áo sơ mi tông màu pastel. Đây là kiểu áo đang phủ sóng thời trang mùa hè 2023. Ưu điểm của áo sơ mi màu pastel là sự ngọt ngào, trẻ trung nhưng vẫn trang nhã và thanh lịch. Vốn dĩ, áo sơ mi màu pastel đã nổi bật nên các mỹ nhân Việt thường kết hợp mẫu áo này cùng quần jeans đơn giản hoặc quần âu màu nhã nhặn để set đồ có sự hài hòa, tinh tế.

Ảnh: Sưu tầm