4 kiểu áo giấu bụng ai mặc cũng gầy, chị em nên sắm hết nếu lười tập tành giảm cân

Không giống như vào mùa đông, chị em chúng ta có thể che vóc dáng kém thon gọn trong nhiều lớp áo. Sang đến mùa hè, áo quần mỏng nhẹ hơn cũng đồng nghĩa, các nhược điểm vóc dáng dễ bị "bại lộ". Rất may là chỉ bằng cách lựa chọn và mix&match khéo léo, chị em có thể khắc phục hoàn toàn những điểm yếu, giúp vóc dáng trông thon gọn, mảnh mai hơn hẳn. Chỉ nói riêng đến chuyện chọn áo, chị em đã có ít nhất 4 kiểu tạo hiệu ứng vóc dáng nuột nà hơn, và độ sành điệu, xinh tươi thì khỏi bàn cãi.

Áo sơ mi kẻ

Áo sơ mi kẻ là món thời trang hết sức nổi bật trong mùa hè 2022. Nếu sắm mẫu áo này về nhà, chị em sẽ được coi là người sành điệu.

Áo sơ mi kẻ trẻ trung và nổi bật nhưng nhờ phối màu nhã nhặn, item này vẫn mang đến cho người diện sự thanh lịch. Ít ai để ý rằng, áo sơ mi kẻ còn giúp giấu dáng rất tốt. Phom dáng oversized của mẫu áo có thể khiến mọi nhược điểm như eo thô, bắp tay to… bị lu mờ. Đó còn chưa kể, những đường kẻ chạy dọc thân sẽ giúp tạo hiệu ứng vóc dáng thon gọn hơn, và vóc dáng thêm cao ráo. Vì vậy rõ ràng, áo sơ mi kẻ chính là khoản đầu tư cực kỳ sáng suốt trong mùa hè này, nàng nào cũng nên bổ sung cho tủ đồ.

Áo sơ mi màu xanh than

Áo sơ mi màu xanh than không phủ sóng nhiều như sơ mi trắng, tuy nhiên, mẫu áo vẫn có chỗ đứng nhất định trong tủ đồ của hội sành mặc. Mẫu áo này luôn chuẩn mốt với thời gian, có gam màu trầm nhưng vẫn trẻ trung, thời thượng. Tông màu xanh than sẽ giúp tôn da tươi sáng hơn, và còn tạo cảm giác thân hình của người mặc trông thon thả, gọn gàng. Để tổng thể trang phục trông sang xịn mịn, hút mắt nhất, chị em nên kết hợp áo sơ mi xanh than với những kiểu quần sáng màu như là quần trắng, quần màu be hoặc quần xanh than.

Áo blouse nhấn eo

Áo blouse nhấn eo tiếp tục trở thành hot trend trong mùa hè năm nay. Mới trong giai đoạn giao mùa từ xuân sang hạ, không khó để chị em bắt gặp hội sành mặc lên đồ với item này. Áo blouse nhấn eo rất nữ tính và yêu kiều. Những chi tiết "đắt giá" như cổ chữ V, đường nhấn eo không chỉ tăng thêm sức hút cho mẫu áo, mà còn "ăn gian" cả chiều cao lẫn cân nặng, giúp người diện trở nên cao thon hơn. Khi diện áo blouse nhấn eo, chị em hãy tô điểm một chiếc vòng ngọc trai hot hit, vẻ ngoài sẽ càng thêm chanh sả.

Áo blouse dáng suông

Những mẫu áo dáng suông không chỉ thoải mái khi diện, mà còn giúp che đi mọi nhược điểm. Áo sơ mi dáng oversized đã quá quen thuộc nên hè này, chị em có thể đổi gió cho phong cách bằng mẫu áo blouse dáng suông. Thiết kế này nữ tính, thanh tao hơn hẳn so với áo sơ mi oversized, nhưng vẫn cho hiệu quả giấu dáng tương tự. Bật mí là để vẻ ngoài trông gọn gàng, không bị "lùng bùng", còn chiều cao được cải thiện thêm, chị em hãy chọn áo blouse dáng suông, dài lửng lơ ngang hông thôi nhé!

Ảnh: Sưu tầm

