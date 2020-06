4 kĩ năng mềm không phải ai cũng có để cặp đôi xung khắc nhất cũng sẽ yên ấm một cách lạ thường

Cuộc sống vợ chồng luôn tồn tại những ngọt ngào, hạnh phúc xen lẫn những trận cãi vã, tranh luận. Đó không chỉ là gia vị của tình yêu mà còn là chất xúc tác khiến đời sống hôn nhân thêm khăng khít hoặc cũng có thể khiến nó rơi vào ngõ cụt.



Joseph Grenny, tác giả của cuốn “Crucial Conversations” bán chạy nhất trên thời báo New York Times cho hay, những cặp đôi thường tranh luận cùng nhau sẽ hạnh phúc hơn những cặp đôi không làm việc này. Theo một cuộc khảo sát gần 1000 người, các cặp vợ chồng tranh cãi nhau một cách có hiệu quả có khả năng giữ vững mối quan hệ hạnh phúc của mình cao gấp 10 lần so với những cặp đôi khác. Do đó, biết cách tranh luận khi mâu thuẫn xảy ra cũng là một kĩ năng mềm trong hôn nhân. Hãy thử xem bạn đã đủ khôn khéo để vận dụng kỹ năng này chưa nhé.

Đừng tranh giành phần đúng về mình

Trong một cuộc cãi vã, nếu nửa kia cứ khăng khăng phần đúng về mình và phần sai hoàn toàn thuộc về người còn lại thì chỉ khiến “thêm dầu vào lửa” mà thôi. Hãy hít sâu, hạ nhiệt và cố gắng đặt mình vào cảm xúc của người đối diện. Biết cảm thông cho nửa còn lại sẽ khiến bạn không những có cái nhìn sáng sốt hơn mà còn là cách để hạ hỏa nhanh hơn nữa.

Ảnh minh họa

Hãy phân tích để đối phương hiểu rằng, trong câu chuyện này không ai là người hoàn toàn sai cả, chỉ là đứng trên phương diện này cách nhìn nhận sẽ khác phương diện kia. Hãy cùng nhau bàn bạc xem cách để giải quyết vấn đề thay cho việc đổ lỗi và tranh giành phần hơn.

Tuyệt đối đừng lôi chuyện cũ ra để nói

Thường trong những cuộc tranh luận hay cãi vã, xu hướng của các cặp đôi là bới móc nhau và lôi những chuyện cũ ra để nói cho hả cơn giận. Đây cũng có thể hiểu là sự tích tụ, kìm nén trong đời sống hôn nhân, chỉ chờ có lý do sẽ bùng phát lên. Và những cuộc cãi vã sẽ là mồi lửa để là bùng lên hàng loạt những câu chuyện trong quá khứ.

Hãy chỉ tập trung phân tích và tranh luận vấn đề vừa nãy sinh mà thôi. Đừng lôi kéo những chuyện đã qua. Việc làm này không những khiến câu chuyện không đi đến đâu mà còn làm cho sự việc thêm trầm trọng hơn.

Hãy cất những xung đột trong quá khứ sang một bên, nếu bạn vẫn còn cảm thấy ấm ức, hãy chờ một dịp khác tốt hơn để giãi bày. Ông bà ta có câu “thiên thời, địa lợi, nhân hòa” là vậy. Đợi một thời cơ tốt hơn, chia sẻ nhẹ nhàng sẽ khiến nửa kia quy phục bạn ngay.

Ảnh minh họa

Đừng bao giờ nói xấu nửa còn lại

Sau những cuộc cãi vã, dư âm của sự ấm ức, bực bội sẽ vẫn còn âm ỉ. Những người khôn ngoan sẽ lựa chọn hạ hỏa bằng cách tìm một việc gì đó khiến tâm hồn nhẹ nhàng, sảng khoái hơn. Số còn lại sẽ tìm cách “xả” cơn tức của mình bằng cách đi nói xấu nửa kia với người khác. Thậm chí nhiều người còn mạt sát nhau và để chế độ công khai trên các trang mạng xã hội như Facebook. Với những cách làm này, bạn vô tình đã “vạch áo cho người xem lưng”. Nặng nề hơn, trong những người bạn chung rất có thể sẽ có cả gia đình, người thân của nửa kia. Họ sẽ nghĩ như thế nào về nhân cách và cách hành xử của bạn. Một điểm trừ sẽ rất khó cho những lần chạm mặt sau này đấy nhé!

Hãy thẳng thắn và mở lòng

Bất kỳ một cuộc cãi vã nào cũng sẽ đến hồi kết, nhưng cách bạn hành xử sẽ khiến hồi kết ấy trở nên êm đềm, nhẹ nhàng hay tồi tệ, bung bét? Hãy suy nghĩ xem, ngay từ đầu tại sao bạn lại lựa chọn nửa kia của mình để chung sống cùng nhau. Hãy tìm 3 điểm rất tốt của đối phương khiến bạn cảm thấy hạnh phúc khi ở bên họ. Từ đó mở lòng trước, hãy thẳng thắn nói chuyện trực tiếp, dĩ nhiên bằng một thái độ tôn trọng, nhẹ nhàng, bạn sẽ thấy mọi chuyện được giải quyết một cách đơn giản không ngờ. Nhớ là nói chuyện một cách trực tiếp, đừng gián tiếp thông qua một người khác, sẽ càng thêm phiền phức mà thôi.

Hãy ghi nhớ và áp dụng tất cả những kỹ năng trên. Nó sẽ giúp bạn trở nên khôn khéo và tinh tế mỗi khi xảy ra những trận cãi vã không đáng có bạn nhé.

The Guardian