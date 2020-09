4 dòng kem dưỡng chứa Vit C giá dưới 500k "hồi sinh" làn da sạm sau 1 - 2 tuần: Tranh thủ dùng ngay để đến mùa Đông là da sáng bật tông

Vitamin C chính là một trong những thành phần chủ chốt để dưỡng trắng trị thâm, chống lại mọi dấu hiệu lão hóa trên da. Và sẽ còn vi diệu hơn nữa khi chính thành phần "trẻ hóa" da đỉnh cao này lại có trong những hũ/ tuýp kem dưỡng ẩm cung cấp duy trì độ ẩm cho làn da của các chị em.

Làn da muốn mịn màng trắng sáng trước hết phải đủ ẩm và tiếp đến là được "hồi sinh" nhờ vitamin C. Bên cạnh đó vitamin C còn nhân dôi khả năng bảo về da của kem chống nắng là bước đệm không thể thiếu khi bôi kem chống nắng hàng ngày. Vậy nên dù là liệu trình chăm da buổi tối hay sáng thì kem dưỡng ẩm chứa vitamin C sẽ giúp làn da của bạn từ thâm nám, tàn nhang hay thâm mụn thành căng mịn trắng sáng và mềm mượt chỉ sau vài tuần.

Và đây là 4 dòng kem dưỡng ẩm chứa vitamin C giá dưới 500k mà nàng nào bị thâm nám cũng nên thử một lần trong đời.

1. Innisfree Tangerine Vita C Gel Cream: 350.000 VNĐ



Kem dưỡng dạng gel Innisfree Tangerine Vita C là kem dưỡng với công thức từ vỏ quýt Jeju và dẫn xuất vitamin C với kết cấu kem mềm, nhẹ, thẩm thấu nuôi dưỡng làn da từ bên trong. Dòng kem dưỡng với hương thơm ngọt ngào từ chiết xuất cam, quýt khi lên da cực kỳ thư thái nhẹ nhàng, chất kem mề mịn thấm nhanh, không gây bết dính.

Không chỉ tăng cường độ ẩm cho da, kem dưỡng chứa vit C của nhà Innisfree còn bảo vệ da khỏi tác động ánh nắng mặt trời và bụi bẩn từ môi trường ngoài. Với những nàng da đang thâm mụn hay nám nhẹ thì đây chắc chắn là hũ kem dưỡng bình dân nên thử.

2. Vari:Hope 8 Days Pure Vitamin C Cream: Giá khoảng 369.000 VNĐ/ 50ml

Ngoài lọ serum vitamin C gây sốt thời gian vừa qua thì hãng Vari:Hope còn có lọ kem dưỡng ẩm đặc biệt chứa 7% Vitamin C nguyên chất. Thiết kế ưu việt hơn các hũ kem thông thường nhờ lọ nhựa là đầu ấn để bảo quản chất kem luôn ổn định và an toàn mỗi khi sử dụng. Sản phẩm được ví von là siêu dưỡng ẩm và làm sáng da với khả năng "hồi sinh" làn da chỉ sau 8 ngày.

Kem dưỡng chứa vitamin C của nhà Vari:Hope còn đặc biệt ở chất kem đặc màu vàng đúng chuẩn vitamin C. Tuy nhiên một điểm lưu ý kem khá đặc nên sẽ hơi dính trong thời tiết nóng hay với làn da nhiều dầu, chất kem cũng có mùi khá đặc trưng nếu không quen sẽ hơi khó chịu. Nhưng bù lại ngay sáng hôm sau tỉnh dậy, bạn sẽ cảm nhận rõ làn da mịn màng mềm mại trông thấy, thậm chí kem còn kiềm dầu khá hiệu quả đối với làn da nhiều dầu.

3. Melano CC Vitamin C Brightening Gel: Giá 350.000 VNĐ

Nếu các bạn đã quen mặt với tuýp vitamin C của Melano thì hũ kem dưỡng trắng này của hãng cũng là một sản phẩm khiến phái đẹp Nhật mê mẩn. Kem dưỡng ẩm dạng gel, chứa gấp 4 thành phần chiết xuất hạt thảo đậu khấu giúp làn da sáng khỏe từ bên trong, bổ sung các dưỡng chất cho làn da luôn căng mướt, sáng khỏe.

CC Melano Brightening Gel dưỡng ẩm chứa dẫn xuất vitamin C, vitamin E và chiết xuất từ hạt thảo đậu khấu giúp da duy trì độ ẩm, ngăn chặn sự hình thành của melanin giúp dưỡng trắng giảm thiểu và loại bỏ vết tích tàn nhang, thâm nám. Vi diệu hơn cả kem dưỡng có thể tăng cường độ ẩm sau bước dùng serum hoặc tinh chất. Hũ kem được khuyên dùng đối với làn da bỏng nắng hoặc do tiếp xúc dưới ánh nắng mặt trời hoặc tia cực tím trong thời gian dài.

4. The Ordinary Vitamin C Suspension 23% + HA Spheres 2%: Giá 295.000 VNĐ/ 30ml

Đây là kem dưỡng kiêm treatment với 23% vitamin C dạng LAA da có thể hấp thụ ngay lập tức không cần qua chuyển hóa. Công thức dạng kem không chứa nước, giúp vitamin C nói không với oxi hóa. nên bạn không cần phải cho trong tủ lạnh hay bảo quản nghiêm ngặt mỗi khi dùng.

Thành phần có thêm 2% HA thế hệ mới giúp dưỡng ẩm kịp thời cho da, làm trắng da giúp giảm vết thâm. Kết cấu kem khá đặc nên với da dầu sẽ thấm hơi lâu một chút. Kem dưỡng hoạt động như một hàng rào bảo vệ da vừa cấp ẩm kịp thời vừa có vitamin C ngăn chặn melanin; chưa kể thành phần squalane còn giảm giảm sự xuất hiện của nếp nhăn, phục hồi làn da hư tổn do tia UV... càng duy trì dùng da càng sáng khỏe.