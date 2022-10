4 địa chỉ mua sắm dành cho các cô gái theo đuổi xu hướng thời trang Y2K

Sự bùng nổ trở lại của Y2K trong những năm gần đây đã cho thấy sức ảnh hưởng mạnh mẽ của phong cách thời trang này đối với giới trẻ. Phải kể đến là những món đồ đặc trưng mang màu sắc sặc sỡ cùng kiểu dáng phá cách như: quần jeans cạp trễ, áo baby tee, túi kẹp nách, đồ thể thao nhung, áo buộc dây,... Nếu bạn cũng đang theo đuổi xu hướng thời trang độc đáo này, còn chần chừ gì mà không ghé qua Instagram của các local brand và shop thời trang dưới đây để sắm ngay những món đồ xinh xắn với mức giá hợp lý nhất.

AEIE

AEIE là một trong số những thương hiệu nội địa chuyên thiết kế và sản xuất các mẫu váy áo thời trang mang đậm phong cách Y2K. Các mẫu thiết kế của AEIE khá đa dạng, ngoài quần áo, váy vóc còn có túi xách, phụ kiện, vòng cổ màu sắc mang đậm hơi thở thời trang của những năm cuối 1990 - đầu 2000.

Nổi bật phải kể đến các mẫu đầm, chân váy và áo phông với những đường cắt táo bạo, đảm bảo sẽ khiến bạn trở nên nổi bật và hấp dẫn hơn. Ngoài ra, đồ thiết kế tại AEIE có khả năng ứng dụng cao, vì vậy chị em có thể diện đi chơi, đi party hay ''chụp choẹt sống ảo'' cũng cực kỳ ổn áp. Đặc biệt, với mức giá dao động từ 500k - 1 triệu, váy áo tại AEIE chắc chắn sẽ khiến những ai đam mê đồ ''local brand'' sẵn sàng rút hầu bao.

Nơi mua: AEIE Giá: 500k - 1 triệu

The Freckles Studios

Nếu đang tìm mua những chiếc áo baby tee hay chân váy mini đậm chất Y2K, The Freckles Studios chính là địa chỉ mua sắm lý tưởng mà bạn nên tham khảo. Các thiết kế đến từ thương hiệu thời trang này hầu hết đều mang kiểu dáng đơn giản, cổ điển nhưng lại cực kỳ trẻ trung và năng động nhờ việc tận dụng những tông màu sáng và nổi bật như: xanh neon, hồng, cam, vàng,... Nhìn vào những bộ sưu tập của The Freckles Studios, bạn sẽ không khỏi liên tưởng đến hình ảnh của những cô nàng sành điệu trong các bộ phim đình đám một thời như Legally Blonde hay Mean Girls.

So với mặt bằng chung của nhiều thương hiệu nội địa trên thị trường, váy áo tại đây có mức giá khá rẻ, từ 300k - 400k cho các mẫu áo và chân váy, khoảng 500k - 700k cho các loại váy vóc kiểu cách khác.

Nơi mua: The Freckles Studios Giá: 350k - 700k

Take It

Sở hữu hơn 130 nghìn người theo dõi trên Instagram, Take It là địa chỉ sắm đồ ''secondhand'' nổi tiếng của nhiều cô nàng sành điệu mê mẩn phong cách Y2K. Từ những chiếc áo phông đơn giản đến những mẫu chân váy dài xẻ tà, quần jeans ống rộng, túi kẹp nách, boots cao bồi,... bạn cần tìm gì, Take It đều có đủ. Không chỉ đa dạng về chủng loại, bạn còn có thể mua được những món đồ với màu sắc độc lạ, đủ để gây ấn tượng cho bất kỳ ai.

Về giá, quần jeans tại Take It sẽ được bán dao động từ 300k - 350k, trong khi các mẫu áo có giá rẻ hơn từ 50k - 100k. Với mức giá rẻ, phù hợp với túi tiền nên Take It luôn nhận được nhiều sự quan tâm và ưa thích của các tín đồ Y2K.

Nơi mua: Take It Giá: 250k - 500k

Mia Ritta





Muốn sắm đồ Y2K tại Hà Nội không khó, bạn có thể ghé ngay qua cửa hàng của Mia Ritta để ''tậu'' về cho mình vài mẫu mốt xinh xắn nhất. Một vài món đồ ''đắt hàng'' tại Mia Ritta phải kể đến chân váy mini, áo baby tees, quần jeans ống loe hay phụ kiện túi xách. Đồ của shop không quá phá cách hay màu mè sặc sỡ, mà thay vào đó là những kiểu dáng tiêu biểu dễ mặc và dễ ứng dụng trong cuộc sống hàng ngày. Không những vậy, Mia Ritta cũng cho thấy sự đầu tư của thương hiệu vào các bộ ảnh quảng bá sản phẩm. So với mặt bằng chung, giá thành sản phẩm ở đây khá hợp lý mà chất lượng cũng ổn áp, rất đáng để chị em chi tiền đó.

Nơi mua: Mia Ritta Giá: 300k - 500k

