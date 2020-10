4 cung Hoàng đạo gặp nhiều quý nhân lẫn may mắn trong tháng 11 này, cuộc sống bất ngờ phát tài phát phúc, từ giờ đến cuối năm "ăn sung mặc sướng"

Song Tử

Song Tử là cung Hoàng đạo hướng ngoại, có tính cách vui vẻ, sôi nổi lại khéo léo trong giao tiếp. Song Tử cũng có sự sáng suốt và sở hữu đôi mắt nhìn xa trông rộng, vì thế khi cung Hoàng đạo này đối mặt với những bước ngoặt lớn, bạn rất tỉnh táo và quyết đoán. Trong cuộc sống, Song Tử có rất nhiều mối nhân duyên tốt đẹp, mọi người càng tiếp xúc với bạn càng thấy yêu quý và tôn trọng bạn hơn. Theo chiêm tinh học, cuộc sống của Song Tử sẽ khởi sắc trong tháng 11 này, không chỉ về sự nghiệp, tài vận mà còn cả tình duyên và sức khỏe. Cụ thể, chỉ cần Song Tử kiên trì đến cùng, luôn nỗ lực không ngừng vì mục tiêu thì bạn sẽ có được thắng lợi như mong muốn. Trong tháng, cơ hội để bạn thăng tiến trong sự nghiệp sẽ đến, nếu nắm bắt được nhanh chóng thì bạn không chỉ đạt được vị trí nhiều người mơ ước mà tài vận cũng tăng lên chóng mặt. Bên cạnh đó, chuyện tình cảm của Song Tử trong tháng này cũng rất thăng hoa, viên mãn.

Xử Nữ

Xử Nữ nổi tiếng là cung Hoàng đạo khó tính, cầu toàn và luôn muốn mọi thứ phải thật hoàn hảo. Cung Hoàng đạo này làm gì cũng luôn cố gắng hết mình, không bao giờ bỏ cuộc giữa chừng, đồng thời có sự quyết tâm và tự tin vô cùng lớn. Xử Nữ cũng là người bao dung, rộng lượng và có trái tim nhân hậu. Dù trước đó Xử Nữ có cáu bẳn, xấu tính đến đâu thì cung Hoàng đạo này cũng hiếm khi để bụng hay thù dai. Trong tháng 11 này, cuộc sống của Xử Nữ sẽ có những dấu hiệu vô cùng tích cực, đánh dấu những bước tiến mới trong những tháng cuối năm. Những rắc rối, trở ngại của Xử Nữ sẽ biến mất nhanh chóng, thêm nữa, nhờ có quý nhân phù trợ nên cung Hoàng đạo này có thể hoàn tất mọi việc một cách xuất sắc. Bên cạnh đó, tin vui đến với Xử Nữ tới tấp khiến tâm trạng bạn lúc nào cũng vui vẻ, yêu đời. Điều này lại càng thu hút được nhiều may mắn đến với bạn hơn. Nhìn chung, tháng 11 này, từ sự nghiệp, tài vận đến tình duyên của bạn đều rất ổn định và diễn ra như ý muốn.

Nhân Mã

Nhân Mã là cung Hoàng đạo vui vẻ, lạc quan và luôn tràn đầy năng lượng trong cuộc sống. Hầu hết những người thuộc cung Nhân Mã đều gặp được rất nhiều may mắn trong đời, nếu chẳng may có gặp trắc trở gian nan thì đó cũng chỉ là một giai đoạn trong cuộc đời, nhất định cung Hoàng đạo này sẽ sớm vượt qua. Đây cũng là người thông minh, hiểu biết lại hài hước, hào phóng, vì thế Nhân Mã luôn có được những mối quan hệ vô cùng thân tình, sâu sắc. Bước sang tháng 11, thần may mắn lẫn quý nhân đều sẽ đồng hành cùng Nhân Mã giúp cho bạn đạt được những ước nguyện và hoàn thành được mọi mục tiêu trong năm nay. Dù là trong sự nghiệp hay tình yêu, vật chất hay sức khỏe, mọi thứ đều có những bước tiến vượt bậc khiến Nhân Mã vô cùng hài lòng và mãn nguyện. Dự kiến Nhân Mã không còn phải lo nghĩ nhiều nữa, bạn sẽ tiến tới năm 2021 với tinh thần vô cùng hăm hở, tự tin.

Ma Kết

Ma Kết là người có nhiều tham vọng trong cuộc đời. Đây cũng là người vừa có tài vừa có chí, nên thường đạt được nhiều thành công hơn người khác. Tất nhiên, không có con đường đến thành công nào lại trải đầy hoa, nên Ma Kết cũng phải trải qua vô vàn những sai lầm, vấp ngã. Chính điều đó giúp tôi luyện con người Ma Kết, giúp cung Hoàng đạo này ngày càng trưởng thành và chín chắn hơn. Trong tháng 11 này, cuộc sống của Ma Kết sẽ có nhiều thay đổi tích cực. Nhờ biết xây dựng những mối quan hệ tốt đẹp nên sự nghiệp của Ma Kết trở nên thăng hoa, viên mãn hơn. Bên cạnh đó, cũng nhờ lối sống lành mạnh, cân bằng nên Ma Kết cũng có một sức khỏe dẻo dai, bền bĩ. Trong công việc, Ma Kết sẽ có được những tiến bộ vượt bậc, giúp cho sự nghiệp của bạn đạt được đỉnh cao như mơ ước. Tài vận của cung Hoàng đạo này vì thế mà cũng dư dả hơn, thậm chí có thể chi tiêu thoải mái đến tận năm sau.

