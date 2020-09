4 cung Hoàng đạo có vận đổi đời trong tháng 10 này, không chỉ sự nghiệp tiền tài bùng nổ mà nhờ vận quý nhân nên làm gì cũng vẹn toàn như ý

Cự Giải

Cự Giải là cung Hoàng đạo sống nội tâm, có tính cách điềm đạm, không giỏi giao tiếp nhưng lại được nhiều người yêu mến, quý trọng. Cung Hoàng đạo này là người có tâm hồn tinh tế, giàu cảm xúc, hiền lành, luôn đối xử chân thành với mọi người xung quanh. Bên cạnh đó, Cự Giải cũng là người đáng tin cậy và luôn là chỗ dựa vững chắc cho những người thân yêu nhất. Theo Chiêm tinh học, tháng 10 này, Cự Giải sẽ được thần may mắn phù hộ và trợ giúp trong mọi lĩnh vực. Cụ thể, bạn sẽ có cơ hội gặp gỡ những người tài giỏi, những vị tiền bối xuất sắc và học hỏi được rất nhiều kinh nghiệm từ họ. Nhờ thế mà sự nghiệp của Cự Giải sẽ có những bước đột phá lớn khiến bạn ghi điểm trong mắt cấp trên và đồng nghiệp. Bên cạnh đó, mối quan hệ của Cự Giải với mọi người xung quanh cũng trở nên hài hòa, dễ chịu và vì thế mà bạn làm gì cũng thuận lợi, suôn sẻ hơn. Nhìn chung, tháng 10 này những điều tốt đẹp sẽ lần lượt đến khiến bạn luôn chìm đắm trong hạnh phúc.

Kim Ngưu

Kim Ngưu là cung Hoàng đạo thuộc họ Đất nên tính tình khá trầm ổn, bình tĩnh, không nóng vội hay quá hào hứng với bất cứ việc gì. Đây là người không hướng ngoại, cũng không giỏi ăn nói, thậm chí đôi khi tỏ ra khá lạnh lùng nhưng Kim Ngưu lại là người đáng tin cậy và sống có lý tưởng. Kim Ngưu cũng là người tốt bụng, nhân hậu, có nhiều đức tính tốt đẹp nên đi đến đâu cung Hoàng đạo này cũng được mọi người tôn trọng và yêu mến. Trong cuộc đời, Kim Ngưu gặp được rất nhiều mối nhân duyên tốt, mỗi khi gặp khó khăn đều có quý nhân ra tay giúp đỡ. Trong tháng 10 này, Kim Ngưu được thần tài lẫn thần may mắn dìu dắt nên mọi việc trong cuộc sống đều được như ý muốn. Cụ thể, Kim Ngưu sẽ gặp được quý nhân và người này sẽ giúp bạn có tài vận hanh thông, sự nghiệp phát triển vượt bậc, nếu không được thăng quan tiến chức thì ít nhất cũng được khen thưởng hoặc giao cho những nhiệm vụ lớn. Ngoài ra, trong tháng này Kim Ngưu độc thân cũng sẽ có cơ hội gặp được tình yêu đích thực của đời mình. Bạn sẽ được sống trong ngọt ngào, lãng mạn suốt cả tháng đấy!

Thiên Bình

Thiên Bình là cung Hoàng đạo xinh đẹp, có tài giao tiếp và luôn tạo ra được bầu không khí dễ chịu với mọi người xung quanh. Đây là người nhìn có vẻ hướng ngoại, nhưng thực tế lại là người sống hướng nội. Là người hiền lành, tốt bụng, hào phóng và sống chân thành với mọi người xung quanh, Thiên Bình nhận được rất nhiều sự yêu mến, quý trọng. Cuộc sống của Thiên Bình thường may mắn và nhận được nhiều ưu ái hơn người khác, đó cũng là do hồng phúc từ khi sinh ra cung Hoàng đạo này được hưởng. Sang tháng 10, cuộc sống của Thiên Bình còn may mắn hơn thế. Nhờ quý nhân phù trợ mà mọi việc trong cuộc sống từ tiền bạc, sự nghiệp đến tình duyên của Thiên Bình đều diễn ra như mong đợi. Bạn sẽ gặt hái được nhiều thành công trong sự nghiệp, có cơ hội tăng thu nhập và nếu làm kinh doanh thì sẽ thu được lợi nhuận vô cùng lớn. Ước mơ mua nhà mua xe của Thiên Bình trong năm nay hoàn toàn nằm trong khả năng, chỉ cần bạn nắm bắt được những cơ hội tốt ngay trong tháng này. Bên cạnh đó, tình yêu cũng là một điều khiến Thiên Bình luôn thấy vui vẻ, hạnh phúc.

Bảo Bình

Bảo Bình là cung Hoàng đạo dám nghĩ dám làm, luôn theo đuổi mục tiêu và ước mơ mình đặt ra. Bảo Bình cũng là người có khí chất riêng biệt, nên dù ở bất kì môi trường nào cũng không bị nhầm lẫn. Trời sinh cung Hoàng đạo này gặp được nhiều may mắn, hay được thần tài ưu ái nên hiếm khi nào Bảo Bình rơi vào cảnh túng thiếu. Đặc biệt, trong tháng 10 này, nhờ vận khí hanh thông nên Bảo Bình không chỉ đạt được thành tích xuất sắc trong công việc mà còn nhận được rất nhiều khoản tiền bất ngờ từ bên ngoài. Bên cạnh đó, tình yêu của Bảo Bình trong tháng này cũng thu được trái ngọt, hoa thơm khiến bạn lúc nào cũng như đang ở trong "vườn địa đàng". Ngoài ra, nhờ vận quý nhân giúp đỡ, tạo điều kiện nên cuộc sống của Bảo Bình càng về cuối năm càng thăng hoa rực rỡ. Nhìn chung, đây là tháng không chỉ may mắn về vật chất mà còn cả về mặt tinh thần đối với Bảo Bình đấy. Chuẩn bị đón nhận bạn nhé!

(*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo)