Nửa sau năm Bính Ngọ 2026 (từ tháng 7 âm lịch đến chạp) là lúc thời tiết chuyển từ hạ sang thu đông, là thời điểm Hỏa khí (năng lượng nóng nảy, chủ về bộc phát) bắt đầu suy yếu và thoái lui. Khi Hỏa giảm, năng lượng của Kim (vàng bạc, tích lũy) và Thủy (dòng tiền, tài lộc chảy vào tài khoản) sẽ bắt đầu ngưng tụ và chiếm ưu thế, tạo điều kiện thuận lợi cho việc tích lũy tài sản.

Do đó, đây được coi là thời điểm vàng để các con giáp "đón nhận cát khí", chuyển từ trạng thái vất vả làm lụng sang trạng thái thu hoạch, giữ gìn tài sản và tích lũy tiền bạc để đạt được sự thịnh vượng.

Tử vi học có nói, dưới đây là 4 con giáp may mắn nhất trong giai đoạn nửa sau năm Bính Ngọ này, càng biết cách chi tiêu khoa học và tích lũy bền bỉ thì tài lộc càng bứt phá rực rỡ. Hãy xem trong số này có bạn không cũng như cách tối ưu tài lộc cho từng con giáp nhé.

1. Con giáp tuổi Thân: Quý nhân dẫn đường, tài sản gia tăng

- Chi tiết tài lộc : Nửa cuối năm Bính Ngọ, tuổi Thân nằm trong số những con giáp được các cát tinh chủ về tài lộc vây quanh, mở ra nhiều cơ hội đầu tư dài hạn rất giá trị. Nhờ rũ bỏ hoàn toàn dư âm của hạn cũ, bản mệnh sẽ đón nhận những khoản lợi nhuận lớn từ kinh doanh hoặc đầu tư bất động sản, chứng khoán. Tiền bạc đổ về liên tục giúp bạn dễ dàng thiết lập các quỹ tiết kiệm lớn.

- Cách tối ưu tài lộc : Tuổi Thân nên áp dụng quy tắc "trích tích lũy trước, chi tiêu sau" ngay khi nhận được các nguồn thu lớn. Ngoài ra, con giáp này có thể đặt một tháp Văn Xương bằng đồng hoặc đá thạch anh trắng ở hướng Chính Tây của bàn làm việc để giữ tiền tài không bị thất thoát.

2. Con giáp tuổi Dậu: "Kim Quỹ" độ mệnh, tiền bạc rủng rỉnh

- Chi tiết tài lộc : Tuổi Dậu là con giáp có khả năng quản lý tài chính tốt nhất trong nửa cuối năm Bính Ngọ nhờ sự trợ lực của cát tinh Kim Quỹ (kho tiền). Mọi nguồn thu nhập từ công việc chính lẫn nghề tay trái đều có sự tăng trưởng vượt bậc, đặc biệt là vào các tháng cuối năm. Càng về cuối năm, vận may trúng thưởng hoặc nhận lương thưởng bứt phá của bạn càng lớn.

- Cách tối ưu tài lộc : Tuổi Dậu nên chuyển dòng tiền nhàn rỗi vào các kênh trú ẩn an toàn như vàng hoặc gửi tiết kiệm dài hạn thay vì mạo hiểm đầu tư lướt sóng. Con giáp này có thể cân nhắc việc mang bên mình một đồng xu may mắn bằng kim loại để liên tục thu hút năng lượng tài lộc từ vũ trụ.

3. Con giáp tuổi Sửu: Tam Hợp nâng đỡ, tích tiểu thành đại

- Chi tiết tài lộc : Nhờ cục diện tương sinh và mối quan hệ tốt đẹp với địa chi năm, tuổi Sửu sẽ là con giáp nhận thấy vận trình của mình chuyển biến tích cực một cách rõ rệt. Những dự án bị đình trệ từ đầu năm nay bắt đầu vận hành trơn tru và mang lại nguồn doanh thu ổn định. Sự kiên trì và thực tế của bạn trong giai đoạn này sẽ biến những khoản tích lũy nhỏ thành khối tài sản lớn.

- Cách tối ưu tài lộc : Tuổi Sửu hãy tận dụng thời gian này để mua sắm các tài sản có giá trị bền vững hoặc tái đầu tư vào sản xuất. Con giáp này cũng có thể đặt một chậu cây kim tiền hoặc một tỳ hưu bằng gốm sứ ở góc Đông Nam của phòng khách để kích hoạt cung tài lộc.

4. Con giáp tuổi Thìn: Khổ tận cam lai, hậu vận phú quý

- Chi tiết tài lộc : Sau nửa đầu năm đầy thử thách và áp lực, nửa cuối năm Bính Ngọ chính là thời điểm con giáp tuổi Thìn gặt hái "quả ngọt". Bạn sẽ nhận được những lời mời hợp tác béo bở hoặc được thăng chức, tăng lương xứng đáng với năng lượng đã bỏ ra. Khả năng giữ tiền của bạn trong giai đoạn này rất tốt, giúp ví tiền luôn dày lên mỗi ngày.

- Cách tối ưu tài lộc : Tuổi Thìn nên thiết lập một kế hoạch tài chính rõ ràng, hạn chế tối đa việc cho vay mượn tiền bạc đối với các mối quan hệ không rõ ràng. Con giáp này cũng có thể cân nhắc việc sử dụng một chiếc ví tiền có màu vàng hoặc nâu đất và giữ ví luôn gọn gàng để đón cát khí đầu tháng.

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.