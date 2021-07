4 combo kem chống nắng + serum vitamin C rất hợp nhau: Dưỡng da sáng nõn nà, khỏi lo lão hóa sớm

Hàng ngày, làn da của chúng ta phải chịu rất nhiều tác động tiêu cực từ phía ngoại cảnh, trong đó đáng sợ nhất chính là tia UV và các gốc tự do – những nguyên nhân hàng đầu gây lão hóa. Tia UV từ ánh mặt trời đã có kem chống nắng giúp ngăn chặn, thế nhưng các gốc tự do (sản sinh bởi môi trường ô nhiễm, căng thẳng, mệt mỏi kéo dài, hút thuốc lá…) thì phải cần được vô hiệu bởi các sản phẩm chứa chất chống oxy hóa, trong đó nổi bật nhất là serum vitamin C.

Đó chính là lý do, kem chống nắng + serum vitamin C được coi là cặp đôi "quyền năng" trong khoản chống lão hóa, đồng thời cải thiện và giữ gìn làn da tươi sáng, không khuyết điểm. Dưới đây chính là 4 cặp serum vitamin C + kem chống nắng siêu hợp cạ, để không phải suy nghĩ nhiều khi mua sắm thì chị em nên ghim ngay.

Serum: L'Oreal Revitalift Derm Intensive 10% Pure Vitamin C Serum

Kem chống nắng: Neutrogena Healthy Defense Moisturizer SPF 50

Lọ serum vitamin C nổi tiếng nhà L'Oreal chứa 10% vitamin C tinh khiết (một dạng vitamin C ổn định). Sản phẩm còn được thiết kế với bao bì giảm thiểu tối đa sự xâm nhập của không khí, và có công thức không chứa nước để ngăn tình trạng oxy hóa, giúp lọ serum giữ được hiệu quả đến tận giọt cuối cùng. Lọ serum vitamin C giúp bảo vệ da khỏi các gốc tự do, làm mịn và nâng tông da tươi sáng hơn. Sản phẩm lý tưởng với cả làn da nhạy cảm nhờ công thức không chứa hương liệu, paraben, dầu khoáng hay phẩm màu.

Sau khi dùng lọ seurm này, bạn hãy thoa kem chống nắng của nhà Neutrogena. Lọ kem chống nắng chống được cả tia UVA lẫn UVB, tích hợp luôn cả công dụng dưỡng ẩm nên bạn sẽ bớt đi được một bước bôi kem dưỡng lích kích. Lọ kem chống nắng của Neutrogena khá nhẹ mặt, không khiến da bị bức bí.

L'Oreal Revitalift Derm Intensive 10% Pure Vitamin C Serum

Nơi mua: Lazada Giá: 688k

Neutrogena Healthy Defense Moisturizer SPF 50

Nơi mua: Neutrogena Giá: 402k

Serum: Drunk Elephant C-Firma Vitamin C Day Serum

Kem chống nắng: EltaMD UV Elements Tinted Broad-Spectrum SPF 44

Lọ serum của Drunk Elephant là sản phẩm quen thuộc với nhiều tín đồ chăm da. Khác với vẻ ngoài ngọt ngào, dễ cưng, lọ serum này là một "vũ khí" chống lão hóa đáng gờm khi chứa vitamin C, các loại enzyme trái cây giúp làm săn chắc và nâng tông da tươi sáng. Theo thời gian, những khuyết điểm như đốm nâu, nếp nhăn hay tình trạng lỗ chân lông to cũng sẽ được đẩy lùi.

Để bảo vệ làn da tối ưu hơn nữa, chị em hãy dùng lọ kem chống nắng của EltaMD. Đây là lọ kem chống nắng vật lý rất thân thiện với làn da, có khả năng che phủ nhẹ cho da thêm mịn màng, không cần trang điểm. Sản phẩm không gây khô da, thay vào đó là giúp cấp ẩm nhẹ nhàng nhờ thành phần Hyaluronic Acid.

Drunk Elephant C-Firma Vitamin C Day Serum

Nơi mua: Mèo Cosmetic Giá: 1.990k

EltaMD UV Elements Tinted Broad-Spectrum SPF 44

Nơi mua: EltaMD Việt Nam Giá: 820.000 VNĐ

Serum: Vichy LiftActiv Peptide-C Ampoule Anti-Aging Concentrate

Kem chống nắng: Supergoop Unseen Sunscreen SPF 40

Ampoule của Vichy có chứa 12% vitamin C tinh khiết giúp chống oxy hóa, làm sáng da; phyto peptide kích thích sản sinh collagen; nước khoáng núi lửa và Hyaluronic Acid cấp ẩm, khôi phục làn da. Ngoài bảng thành phần siêu đẹp, lọ ampoule này còn có kết cấu mỏng nhẹ như nước, dùng rất dễ chịu. Về phần kem chống nắng, bạn có thể lựa chọn sản phẩm nhà Supergoop. Sản phẩm tiệp vào da nhanh chóng, hoàn toàn vô hình, không để lại vệt trắng. Khả năng chống được cả tia UVA lẫn UVB của lọ kem chống nắng này cũng là một điểm cộng.

Vichy LiftActiv Peptide-C Ampoule Anti-Aging Concentrate

Nơi mua: Vichy Việt Nam Giá: 900k/10 ống

Nơi mua: Shopee Giá: 750k

Serum: SkinCeuticals Phloretin CF

Kem chống nắng: CeraVe Ultra-Light Moisturizing Lotion SPF 30

Lọ serum vitamin C của SkinCeuticals chứa các thành phần nổi bật như 2% phloretin, 10% vitamin C tinh khiết có công dụng làm đều màu da, xóa mờ đốm thâm và là phẳng nếp nhăn. Điều đáng nói nữa ở đây là lọ serum này rất hợp dùng cho làn da dầu, hỗn hợp, dễ lên mụn nhờ công thức không gây bít tắc lỗ chân lông. Sau khi bôi lọ serum xịn sò này, chị em có thể dùng kem chống nắng bình dân nhà CeraVe. Sản phẩm được khen là có công thức mỏng nhẹ, thẩm thấu dễ dàng và không gây mụn.

SkinCeuticals Phloretin CF

Nơi mua: Lazada Mall Giá: 3.850k

CeraVe Ultra-Light Moisturizing Lotion SPF 30

Nơi mua: Shopee Giá: 390k

Ảnh: Internet