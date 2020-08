4 cô nàng "Hắc Hường" thi nhau khoe bộ móng sang chảnh hết nấc, khiến hội chị em ghiền nail muốn "đu trend" ngay lập tức

Cuối cùng thì MV Ice Cream hợp tác cùng Selena Gomez cũng chính thức ra mắt. Khác hoàn toàn với hình ảnh ma mị ảo diệu như How You Like That, 4 cô nàng "Hắc Hường" trong MV mới này lại là những cô nàng kẹo ngọt, trẻ trung nhí nhảnh. Từng khung cảnh của MV, từng chi tiết trên trang phục, rồi layout make up và đến cả bộ móng sang chảnh kiêu kỳ của 4 cô nàng cũng ngập tràn sắc màu nổi bật.

BLACK PINK - 'Ice Cream (with Selena Gomez)' M/V

Nếu trong hội chị em ghiền làm nail chắc hẳn các nàng sẽ mê mệt trước màn khoe móng sang chảnh kiêu kỳ của 4 chị em "Hắc Hường". Black Pink đi đến đâu là khởi tạo xu hướng đến đấy, đến cả bộ móng của 4 cô gái này cũng khiến dân tình "bấn loạn".

Jennie " kẹo ngọt" toàn tập với cả cây đồ hồng siêu xinh. Mái tóc hồng thắt nơ hai bên, tóc mái lưa thưa và chỉ cần một cái nháy mắt là khiến dân tình "đổ cái rầm". Chưa kể cô nàng còn khoe luôn bộ móng vẽ vời hoa lá ngọt lịm tim, dân tình không ngẩn ngơ mới lạ.

Rosé vẫn tiếp tục là mỹ nhân tóc phớt tím trong MV mới này. Khoảnh khắc nũng nịu của "nàng thơ" có khiến các chàng "rụng tim". Cùng với bộ đầm hoa dịu dàng Rosé diện bộ móng nhẹ nhàng với gam màu pastel nền nã.

Bộ nail vẽ vời cầu kỳ, cá tính nhất thuộc về nữ rapper Lisa. Vẫn là bộ móng vuông dài như 3 chị em còn lại nhưng của Lisa lại tỉa tót cẩn thận từng chi tiết

Tiểu thư "Dior" Jisoo lại diện bộ móng ánh kim lấp lánh với màn lên đồ chưa bao giờ sexy táo bạo hơn thế.

Nói đến màn lên đồ của Black Pink trong các MV, nếu Black Pink số 2 thì chắc chẳng ai dám soán ngôi thứ 1. Với Ice Cream cũng không ngoại lệ, fan choáng ngợp xen lẫn cả chóng mặt trước màn đổi đồ "nhoay nhoáy" của 4 cô nàng trong từng cảnh quay. Và đương nhiên mỗi bộ đồ "chị em Hắc Hường" lại diện một bộ nail khác nhau. Phải công nhận stylist của Back Pink dụng tâm thật sự.

Ai bảo chỉ có Jennie mới diện nail đính hoa kẹo ngọt, Lisa cũng có bộ móng hoa lá cỏ cây xinh hết phần thiên hạ luôn nè!

Rồi chỉ "phút mốt" sau cô nàng đã chuyển ngay sang bộ móng vẽ vời sắc nét cầu kỳ cho hợp với bộ cánh gợi cảm của nữ rapper.

Cô nàng sang chảnh Jennie đang diện bộ móng nail pastel nhẹ nhàng...

... chuyển ngay sang một set nail đính hoa xinh không không tả nổi. Bộ nail còn matching cực ngọt với bộ cánh len móc rất "hường" của Jennie.





Dành cho các chị em ghiền style kẹo ngọt điệu đà thì đây là cận cảnh bộ nail của Jennie nha.





Rosé cũng không kém phần "long trọng" nha cả nhà. Bộ nail vàng tỏa nắng xuyệt tông với hoa văn hoa hướng dương chiếm chọn spotlight...

... chỉ trong giây lát đã đổi dang bộ nail tím pastel xinh lịm tim rồi.

"Chị cả" Jisoo dù có nhường sân chơi cho các em gái thì vẫn tạo nét với bộ móng cherry...

... hay bộ nail ánh kim cực kỳ bắt mắt này. Chị em mà ghiền nail, chỉ ngắm MV thôi cũng muốn "đu trend" theo Black Pink ngay lập tức.