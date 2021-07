4 câu nói tưởng không hại nhưng hại không tưởng với tương lai con trẻ

Cùng nghe chuyên gia tâm lý học đường trường The Dewey Schools Hải Phòng chỉ ra những câu nói quen thuộc của người lớn nhưng hại không tưởng đến tương lai con trẻ.



1. Con phải nghe lời

Tạo ra những đứa trẻ phụ thuộc và những người lớn không có khả năng quyết định tương lai.

2. Chỉ vì muốn tốt cho con

Tạo ra những đứa con muốn phản kháng và những người lớn sống trong áp lực

3. Con nhà người ta kìa

Tạo ra những đứa trẻ không dám đương đầu với thử thách

4. Mày là thứ vô dụng

Tạo ra những đứa trẻ nhút nhát và tự ti

Ba mẹ hãy dành 5 phút để nghiệm lại câu quen miệng của bản thân và những người xung quanh! Và nếu cần, hãy liên hệ với nhà trường để tạo ra môi trường nuôi dưỡng hạnh phúc cho con trẻ, ba mẹ nhé!

Vai trò quan trọng của hoạt động chăm sóc tâm lý học đường

Song song với hoạt động bồi dưỡng tri thức, phát triển thể chất thì vấn đề chăm sóc sức khỏe tinh thần cũng là một trong những mục tiêu giáo dục mà Dewey Hải Phòng đặc biệt chú trọng, quan tâm. Lấy học sinh làm trung tâm, luôn lắng nghe, thấu cảm và xây dựng mối quan hệ tin tưởng, hoạt động trợ giúp tâm lý sẽ giúp học sinh cảm thấy thoải mái hơn thông qua việc sẻ chia, tâm sự hàng ngày. Từ đó, hình thành nhiều kỹ năng mềm, phát triển nhân cách và định hướng tương lai cho các con. Không chỉ vậy, các chuyên gia được của phòng tâm lý học đường trở thành điểm tựa vững chắc cho các bậc phụ huynh đang trăn trở trên con đường làm bạn và nuôi dưỡng con trẻ.

Đó là lý do The Dewey Schools Hải Phòng trở thành lựa chọn cho ba mẹ thành phố cảng. Không chỉ là ngôi trường sở hữu cơ sở vật chất hiện đại nhất tại Hải Phòng, The Dewey Schools còn có sự khác biệt về triết lý giáo dục, mô hình đào tạo, phương pháp giảng dạy và các chương trình học đạt chuẩn Quốc tế. Hạnh phúc mà Dewey mang đến cho mỗi học sinh chính bằng việc tôn trọng sự khác biệt; cố gắng khơi truyền cảm hứng; hỗ trợ, tư vấn và hướng dẫn để các con tìm thấy niềm vui một cách tự nhiên trong việc học tập, trong các hoạt động thể thao, nghệ thuật, trong những dự án đem lại những giá trị có ích cho cộng đồng.

Trường Phổ Thông Dewey Hải Phòng – The Dewey Schools

