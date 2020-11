4 cặp đôi "chú - cháu" màn ảnh Hàn 2020: Tưởng mới mẻ lại thất bại ê chề, phim của Ji Chang Wook - Lee Dong Wook gây thất vọng nhất

Hàng năm, màn ảnh xứ Hàn cho ra mắt vô số những bộ phim truyền hình với nội dung đa dạng. Không những thế, nhiều tác phẩm còn gây sốc đối với người xem khi kết hợp những cặp đôi chênh lệch nhau đến hơn cả chục tuổi nhằm mang đến cho khán giả một luồng gió mới. Oái oăm thay, màn ảnh xứ Hàn năm nay lại chẳng gặp vận may khi hầu hết những bộ phim có sự kết hợp của các cặp đôi "chú - cháu" không thu hút được sự chú ý của khán giả. Thậm chí phim có sự góp mặt của những tên tuổi như Ji Chang Wook, Lee Dong Wook,... cũng chẳng khiến người xem mặn mà.



Ji Chang Wook - Kim Yoo Jung

Ji Chang Wook được mệnh danh là nam thần hành động và là cái tên nhận được sự yêu thích của khán giả trên toàn châu Á, tuy nhiên ít ai biết rằng nam diễn viên hiện tại đã 33 tuổi. Trong phim Backstreet Rookie - Tân binh hè phố, Ji Chang Wook đã có màn kết đôi với đàn em Kim Yoo Jung kém 12 tuổi.

Tưởng chừng sự kết hợp này sẽ mang đến một luồng gió mới cho màn ảnh, tuy nhiên bộ phim mà cặp đôi "chú - cháu" này tham gia lại không nhận được sự quan tâm của khán giả. Việc Backstreet Rookie chuyển thể từ bộ webtoon 19+, nỗ lực tiết chế xuống 15+ để lên sóng vào khung giờ "cả nhà quây quần" đã vấp phải những ý kiến tranh cãi lớn trên các diễn đàn tại Hàn Quốc.

Ngoài ra phim xây dựng nhân vật khá thấp, nhất là nam chính Choi Dae Hyun (Ji Chang Wook) không có điểm nhấn, khiến khán giả đều có chung nhận định về diễn xuất xuống dốc rõ rệt của nam thần vạn người mê Ji Chang Wook. Trong khi đó, nữ chính Jung Saet Byul (Kim Yoo Jung) lại chẳng khác nào "tiểu tam" đột ngột được biên kịch "tẩy trắng" trong dự án truyền hình này của đài SBS.

Cặp đôi "chú - cháu" Ji Chang Wook - Kim Yoo Jung không nhận được sự đón nhận của khán giả, thậm chí còn vấp phải làn sóng chỉ trích nặng nề vì nội dung phản cảm.

Lee Dong Wook - Jo Bo Ah

Sau thành công của Người lạ đến từ địa ngục, Lee Dong Wook có màn tái xuất màn ảnh cùng dự án phim truyền hình Bạn trai tôi là hồ ly. Ở bộ phim này, nam diễn viên đóng cùng với đàn em Jo Bo Ah kém đến 10 tuổi. Tưởng chừng đây sẽ là dự án truyền hình giúp cặp đôi "chú - cháu" tạo nên một cú nổ trên màn ảnh xứ Hàn, tuy nhiên tiếc thay dự án này lại là bom xịt của Lee Dong Wook và Jo Bo Ah.

Theo dõi Bạn trai tôi là hồ ly, khán giả dễ nhận thấy mô-típ được lặp đi lặp lại là: Hong Ji Ah (Jo Bo Ah) gặp nguy hiểm và Yi Yeon (Lee Dong Wook) hóa anh hùng, xuất hiện đúng lúc để giải cứu mỹ nhân. Chính vì nội dung quay vòng đã khiến cho khán giả chán ngán vì quá dễ đoán, nhiều người còn đoán luôn hồi kết vì bộ phim chẳng có cú plot twist nào mới mẻ.

Không chỉ để phim đi vào lối mòn vì mô-típ tình cảm Thần - Người bị ngăn cấm cũ mèm, Bạn trai tôi là hồ ly còn nhận nhiều phản hồi không tốt về chemistry nhạt nhoà của cặp đôi chính khiến bộ phim dù mới chiếu được phân nửa đã khiến khán giả bỏ giữa chừng.

Phim của Lee Dong Wook - Jo Bo Ah chưa kết thúc nhưng khán giả đã cảm thấy chán ngán vì nội dung nhạt nhẽo.

Kim Dong Wook - Moon Ga Young

Kim Dong Wook - Moon Ga Young không phải là cái tên quá xa lạ đối với khán giả xem truyền hình bởi cả hai đã có độ nổi tiếng nhất định. Góp mặt trong bộ phim Find Me In Your Memory - Tìm lại tình yêu, cặp đôi gây bất ngờ khi chênh lệch nhau đến 13 tuổi. Tưởng chừng sự kết hợp này sẽ đem đến cho khán giả những màn chemisty đầy ngọt ngào, hấp dẫn thế nhưng cặp đôi "chú - cháu" lại khiến khán giả thất vọng toàn tập với màn kết hợp đầy gượng gạo, nội dung tình cảm đơn thuần.

Kết hợp gượng gạo, thế nên tập cuối của bộ phim cũng chỉ mang về mức rating vỏn vẹn 3.6%, dù được chiếu trên đài quốc gia.

Joo Sang Wook - Kim Bo Ra

Touch là bộ phim về đề tài makeup và giới giải trí, phát sóng trên Channel A hồi tháng 1. Cặp đôi chính là Joo Sang Wook (1978) và Kim Bo Ra (1995), chênh nhau đến 17 tuổi, thế nên ngoại hình cũng khác nhau rõ rệt.

Với Joo Sang Wook, nam diễn viên từng chinh phục trái tim hàng nghìn khán giả trên khắp châu Á nhờ ngoại hình điển trai với nụ cười tỏa nắng cùng trí thông minh tuyệt đỉnh trong bộ phim Mặt nạ công tố viên (The Man in the Mask), tuy nhiên càng về sau những tác phẩm truyền hình của anh không nhận được sự đón nhận nồng nhiệt của khán giả.

Joo Sang Wook - Kim Bo Ra.

Đối với một bộ phim tình cảm Hàn Quốc, chemistry (phản ứng hoá học) là một trong những yếu tố quyết định thành công của tác phẩm. Chẳng hạn, bộ phim Thư Ký Kim tuy không được đánh giá cao về nội dung nhưng vẫn “nổi rần rần” bởi chemistry bùng nổ của Park Seo Joon và Park Min Young, tuy nhiên Touch lại hoàn toàn ngược lại khi chemistry của Joo Sang Wook - Kim Bo Ra quá nhạt. Đặc biệt chênh lệch ngoại hình của cặp đôi quá lớn khiến bộ phim trở thành tác phẩm truyền hình sớm bị lãng quên.