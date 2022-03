4 cách skincare đơn giản giúp biến lỗ chân lông "to lồ lộ" trở nên nhỏ mịn như không hề tồn tại

Có một sự thật là, lỗ chân lông to sẽ không thể thu nhỏ về mặt kích cỡ, vì điều này được quy định bởi yếu tố di truyền. Tuy nhiên, chị em vẫn có thể làm gì đó để khiến chúng trông nhỏ mịn hơn về phần nhìn, giúp làn da thêm mượt mà, thích mắt. Vậy rốt cuộc, làm thế nào để cải thiện tình trạng lỗ chân lông to, giúp nâng cấp làn da mịn đẹp mỹ mãn? Câu trả lời nằm ở vài tips hết sức đơn giản sau đây.

1. Làm sạch kỹ lưỡng

Những cặn bẩn tích tụ trong da chính là nguyên nhân hàng đầu khiến lỗ chân lông trông "rộng ngoác". Do đó, làm sạch là bước tiên quyết trong quy trình thu gọn lỗ chân lông. Sau một ngày dài, chị em cần thực hiện đủ 2 bước đó là tẩy trang + dùng sữa rửa mặt. Bước làm sạch kép này sẽ giúp quét dọn sạch sẽ tàn dư makeup, kem chống nắng, dầu thừa, bụi bẩn… trả lại cho bạn làn da thông thoáng, sạch sâu và hấp thu tốt hơn dưỡng chất từ các bước skincare tiếp theo.

2. Dùng sản phẩm chứa acid

Theo bác sĩ Joshua Zeichner tại New York: "AHA và BHA cần thiết trong việc giải phóng lỗ chân lông". Trong khi AHA sẽ hoạt động trên bề mặt để làm mịn và nâng tông da tươi sáng, thì BHA sẽ thâm nhập sâu hơn vào trong da, giúp loại bỏ những tế bào chết đang tích tụ. Nếu bạn sở hữu làn da khô, xỉn màu hoặc nhạy cảm, AHA sẽ là lựa chọn hoàn hảo để làm mịn da, hô biến lỗ chân lông như "mất dạng". BHA thì hợp hơn với làn da dầu, dễ bị mụn vì khả năng loại bỏ bã nhờn rất tốt.

3. Dùng retinol

Retinol là một thành phần vô cùng kỳ diệu và đa nhiệm. Loại "thần dược" này không chỉ giúp là phẳng nếp nhăn, xóa mờ đốm nâu mà còn có thể trị mụn, làm se nhỏ lỗ chân lông. Sự thần kỳ của retinol đến từ khả năng kích thích da sản sinh collagen, kiểm soát dầu thừa và từ đó, bạn sẽ có được làn da mịn màng hơn, không bị mụn viêm hay mụn đầu đen, và lỗ chân lông trông cũng nhỏ hẳn đi.

4. Bôi kem chống nắng đầy đủ

Dù bạn thực hiện các bước trên chăm chỉ đến đâu nhưng nếu thiếu kem chống nắng, lỗ chân lông vẫn sẽ "rộng ngoác" y nguyên. Theo bác sĩ Rachel Nazarian tại New York: "Ánh mặt trời sẽ phá hủy collagen - thứ chịu trách nhiệm giữ cho da săn chắc, đàn hồi. Do đó, làn da của bạn dễ trở nên chảy xệ, lỗ chân lông to hơn nếu tiếp xúc với ánh nắng thường xuyên mà không có sự bảo vệ". Bác sĩ khuyên chị em nên dùng kem chống nắng có chỉ số tối thiểu là SPF 30 mỗi sáng, không kể thời tiết ra sao. Có như vậy, làn da của chị em mới chạm được đến ngưỡng mịn đẹp như không thấy lỗ chân lông.

