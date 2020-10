4 cách kết hợp thực phẩm có thể gây hại cho sức khỏe mà bạn nhất định phải loại bỏ ngay từ bây giờ

Có rất nhiều chất dinh dưỡng trong thực phẩm cần thiết cho cơ thể nhưng không phải thực phẩm nào cũng đáp ứng đầy đủ cả số lượng và chất lượng theo yêu cầu. Bởi thế nên các bà nội trợ thường có thói quen kết hợp nhiều loại thực phẩm để đa dạng hóa nguồn dưỡng chất trong mỗi bữa ăn.

Tuy nhiên, mỗi loại thực phẩm sau khi đi vào cơ thể sẽ tạo nên những phản ứng khác nhau trong quá trình tiêu hóa. Một số cách kết hợp thực phẩm có thể làm giảm dinh dưỡng, thậm chí còn gây hại cho cơ thể. Dưới đây là những cách kết hợp thực phẩm gây hại cho sức khỏe mà chúng ta cần lưu ý:

1. Cà chua và dưa chuột

Dưa chuột là nguồn cung cấp dưỡng chất vitamin B, C, Mg, silic, kali, đặc biệt tốt cho tóc và da, dễ ăn và mang lại nhiều tác dụng cho sức khỏe như chống lão hoá, kháng viêm, giảm cân... Trong dưa chuột còn có chứa chất giảm nguy cơ ung thư vú, ung thư tử cung, ung thư buồng trứng, ung thư tuyến tiền liệt...

Dưa chuột có chứa enzyme có tên acid ascorbic phân hủy vitamin C và cản trở quá trình hấp thụ chất dinh dưỡng từ cà chua.

Cà chua có chứa cattoten, axit chlorogenic và acid coumaric là những chất chống lại một số chất gây ung thư. Bên cạnh đó, cà chua có tác dụng chống oxy hóa rất tốt, tốt cho da, tóc, mắt, răng và hệ thống xương khớp. Cà chua rất giàu vitamin C giúp chống lại quá trình oxy hóa và cải thiện khả năng miễn dịch, rất tốt cho bệnh tim và bệnh đột quỵ.

Theo Chuyên gia dinh dưỡng Tanya S Kapoor, dưa chuột có chứa enzyme có tên acid ascorbic phân hủy vitamin C và cản trở quá trình hấp thụ chất dinh dưỡng từ cà chua. Do đó không nên ăn cùng lúc hai loại quả này. Một lý do khác là sau khi đi vào cơ thể, dưa chuột và cà chua có hai cách tiêu hóa hoàn toàn khác nhau, nếu buộc phải tiêu hóa cùng nhau chúng sẽ có thể gây đầy hơi, tiêu chảy...

2. Cá nướng và dưa muối

Món dưa dưa muối và cá nướng được xem như món ăn truyền thống của Nhật Bản, nhưng đây lại là sự kết hợp tiềm ẩn nguy cơ gây ung thư cho người tiêu dùng. Cá là loại thực phẩm giàu protein, protein này sau khi phân hủy ở nhiệt độ cao sẽ tạo ra amin. Amin kết hợp với axit nitrite (HNO2) trong dưa chua tạo ra hợp chất nitrosamine là một chất gây ung thư được Tổ chức Y tế Thế giới WHO công nhận.

Chuyên gia sức khỏe và sắc đẹp Keiko Patzwaldt từng chia sẻ rằng, có một cách làm giảm nguy cơ trong cách kết hợp này. Đó chính là bổ sung vitamin C giúp ức chế sản sinh chất gây ung thư khi ăn cá nướng và dưa muối. Đây cũng là lý do vì sao người Nhật thường dùng nước chanh để chấm hoặc vắt trực tiếp khi ăn cá nướng và dưa muối.

3. Bia và khoai tây chiên

Trên bàn nhậu có đĩa khoai tây chiên và mấy cốc bia dường như đã là cảnh quá quen thuộc với chúng ta. Thế nhưng hiếm ai ngờ được rằng cách kết hợp này lại cực kỳ có hại. Khi rượu bia đi vào cơ thể và phân giải ở gan sẽ sinh ra các enzym thúc đẩy lượng mỡ tăng lên dễ hình thành hiện tượng gan nhiễm mỡ. Lúc này nếu dung nạp thêm các loại chất béo như khoai tây chiên, gà rán... sẽ làm đẩy nhanh quá trình hấp thụ chất béo trong gan, nguy cơ hình thành gan nhiễm mỡ tăng cao dẫn đến xơ gan.

4. Natto và trứng gà

Natto (đậu tương lên men) và trứng đều là những nguyên liệu bổ dưỡng cho sức khoẻ. Có vẻ như trộn 2 loại này với nhau sẽ làm món natto trở nên ngon và bắt mắt hơn. Natto rất giàu biotin - một chất không thể thiếu trong quá trình chuyển hóa protein và chất béo, duy trì sức khỏe các mô thần kinh cải thiện tình trạng viêm da, gãy rụng tóc...

Chất streptavidin có trong protein của trứng sống sẽ ngăn cản quá trình hấp thụ biotin và đào thải biotin ra khỏi cơ thể.

Tuy nhiên, chuyên gia dinh dưỡng Nhật Bản - Atsuko Haga cho rằng, chất streptavidin có trong protein của trứng sống sẽ ngăn cản quá trình hấp thụ biotin và đào thải biotin ra khỏi cơ thể nếu kết hợp chung hai loại thực phẩm này với nhau.

Dưới đây là một số cách kết hợp thực phẩm đem lại nhiều lợi ích cho sức khoẻ

1. Đậu phụ và vảy cá ngừ: Nguồn bổ sung canxi tuyệt vời

Vảy cá ngừ và đậu phụ đều là hai món vừa ngon vừa bổ dưỡng. Vitamin D trong vảy cá ngừ có thể thúc đẩy sự hấp thụ canxi trong đậu phụ và là một món ăn dinh dưỡng cực kỳ tốt.

2. Thịt nguội và dưa lưới: Xóa tan mệt mỏi

Chất caroten trong dưa lưới và lượng vitamin B1 dồi dào có trong thịt nguội kết hợp với nhau có tác dụng xóa tan mệt mỏi.

Đây được xem như món khai vị phổ biến trong ẩm thực Ý. Thịt nguội được ngâm trong một thời gian dài nên thường có hàm lượng muối khá cao. Còn dưa lưới có thể làm giảm vị mặn của thịt nguội, kali trong dưa lưới có thể giúp đào thải lượng muối thừa trong cơ thể khi ăn thịt nguội. Ngoài ra chất caroten trong dưa lưới và lượng vitamin B1 dồi dào có trong thịt nguội kết hợp với nhau có tác dụng xóa tan mệt mỏi.

Nguồn Aboluowang, Indiatimes