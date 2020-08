4 cách chọn trứng tươi ngon nhất, đặc biệt cách số 2 cực dễ dàng

Trứng là thực phẩm quen thuộc trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta, có dạng bầu dục nhẵn bóng, giàu protein và nhiều loại vitamin. Khá nhiều người thích ăn trứng, trứng cũng có thể chế biến thành nhiều món ăn khác nhau như luộc, chiên, hay làm nhân các món bánh, salad… Dù chế biến cách nào đi chăng nữa thì hương vị của trứng cũng đều rất ngon. Mặc dù vậy, bạn đã thực sự biết chọn những quả trứng tươi ngon không? Nếu chưa thì bạn có thể tham khảo một số cách dưới đây nhé!

Loại trứng phổ biến là trứng gà và trứng vịt, trứng gà thì có loại trứng màu trắng và trứng màu vàng. Đôi khi bạn do dự không biết nên mua trứng loại quả to hay quả nhỏ, trứng màu trắng hay màu vàng. Về cơ bản không có sự khác biệt về dinh dưỡng giữa trứng màu trắng và trứng màu vàng, trứng có màu sắc bên ngoài khác nhau là do các giống gà khác nhau.

Về mặt dinh dưỡng, không có sự khác biệt giữa trứng quả to và trứng quả nhỏ. Tuy nhiên đối với trứng gà mái mới bắt đầu đẻ lứa đầu (trứng gà so), trứng khá nhỏ nhưng lại rất giàu dinh dưỡng, so với gà mái đã đẻ nhiều lứa thì gà mái mới bắt đầu đẻ có sức đề kháng tốt hơn, cho nên trứng gà so được đánh giá là chứa chất dinh dưỡng tốt hơn.

Một số cách chọn trứng tươi ngon:

1. Soi trứng

Dùng đèn hoặc dùng quyển vở cuộn lại thành ống rồi soi trứng dưới ánh sáng mặt trời, nếu lòng trắng trong suốt màu cam hoặc hồng nhạt, lòng đỏ hoàn chỉnh nằm giữa thì trứng còn tươi mới. Nếu soi trứng thấy có nhiều đường vân màu đỏ thì là trứng đã để lâu ngày.

2. Sờ trứng

Nếu sờ vào trứng mà cảm giác thô ráp, bên ngoài có lớp phấn trắng là trứng còn tươi. Nếu trứng để lâu ngày sẽ có vỏ trơn láng, có thể có chấm đen, nếu để lâu vỏ trứng đen sạm rất rõ.

3. Lắc trứng

Cầm quả trứng lắc nhẹ, nếu cảm giác có nước chảy mạnh hoặc cầm quả trứng lên tai lắc nhẹ nếu thấy tiếng động tức là trứng không còn tươi nữa.

4. Ngửi trứng

Nếu ngửi thấy vỏ trứng có mùi tanh là trứng còn tươi, nếu thấy có mùi chua hoặc nặng mùi thì quả trứng đó đã để lâu, đã hỏng hoặc sắp hỏng.

Trên đây là một số mẹo nhỏ để chọn được những quả trứng tươi ngon. Bạn hãy bỏ túi ngay nhé để luôn chọn được những quả trứng ngon nhất nhé!