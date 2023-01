4 bước chăm sóc da giúp tăng sinh collagen

Collagen đóng vai trò duy trì độ căng mọng của làn da. Khi collagen suy giảm, cấu trúc của làn da sẽ bị ảnh hưởng, có thể mất đi sự đàn hồi, săn chắc khiến diện mạo trông "dừ" hơn. Tuy nhiên, các nàng có nhiều cách để kích thích sản sinh collagen, ngăn chặn tình trạng lão hóa sớm, như là xây dựng chế độ ăn phù hợp, dùng thực phẩm chức năng… Bên cạnh đó, quy trình skincare cũng giúp tăng cường collagen, nếu bạn thực hiện 4 bước sau đây:

Dùng sản phẩm chứa dẫn xuất của vitamin A/retinoid

Theo bác sĩ Sonia Khorana tại Birmingham, nước Anh: "Có nhiều bằng chứng cho thấy retinoid giúp điều chỉnh các tế bào liên quan đến việc sản sinh collagen, và sợi elastin. Bên cạnh đó, retinoid còn có khả năng ức chế sự tổng hợp của collagenase - một loại enzyme gây phá hủy collagen".

"Tretinoin là dẫn xuất được nghiên cứu và kê đơn nhiều nhất thuộc họ nhà retinoid. Sản phẩm bôi ngoài da chứa tretinoin có khả năng cải thiện làn da lão hóa, bằng cách kích thích sản sinh collagen mới từ lớp trung bì của làn da", bác sĩ Sonia Khorana bổ sung thêm.

Tretinoin có thể gây ra một số tác dụng phụ trong vài tuần đầu sử dụng, như là mẩn đỏ, khô tróc hay ngứa da… Để không làm trầm trọng thêm tình trạng kích ứng, bạn cần bôi kem chống nắng đầy đủ, tránh dùng các sản phẩm làm sạch khắc nghiệt với làn da.

Bôi sản phẩm chứa vitamin C

"Sản phẩm bôi ngoài da chứa vitamin C ở dạng L-ascorbic acid, với tỷ lệ từ 5 đến 15% được chứng minh là có khả năng chống lão hóa. Vitamin C dạng L-ascorbic acid sẽ giúp tạo ra các enzyme quan trọng trong việc sản sinh collagen", theo bác sĩ Sonia Khorana.

Ngoài công dụng tăng sinh collagen, cải thiện độ đàn hồi, săn chắc cho làn da, vitamin C còn vô hiệu sự tấn công của các gốc tự do - nguyên nhân gây lão hóa. Vậy nên, sản phẩm chứa vitamin C, đặc biệt là serum thường được khuyên dùng vào buổi sáng, để cùng với kem chống nắng bảo vệ làn da tốt hơn khỏi các tác động tiêu cực từ môi trường.

Dùng sản phẩm chứa niacinamide

"Niacinamide (vitamin B3) thường được thêm vào các sản phẩm với tỷ lệ khoảng 5%, như một thành tố chống lão hóa. Thành phần này sẽ giúp tăng sinh collagen ở tầng trung bì", theo bác sĩ Sonia Khorana.

Niacinamide rất đa nhiệm bởi ngoài khả năng kích thích sản sinh collagen, thành phần này còn củng cố lớp màng lipid, để làn da thêm khỏe mạnh, tự duy trì độ ẩm được lâu hơn. Những nàng da dầu, lỗ chân lông to cũng nên lưu tâm đến sản phẩm chứa niacinamide, vì thành phần này giúp làm mịn da, kiểm soát bã nhờn.

Dùng tẩy da chết chứa AHA hàng tuần

Bác sĩ Kenneth Howe tại New York cho biết: "AHA vừa tăng sự sản sinh collagen, vừa giúp ngăn sự xuống cấp của cấu trúc da hiện có". Ở tầng ngoài cùng của làn da, AHA sẽ làm nhiệm vụ loại bỏ các tế bào chết tích tụ, đẩy lùi tình trạng da sần sùi, xỉn màu. Nhờ các công dụng của AHA mà làn da sẽ trở nên mịn màng, những nếp nhăn sẵn tồn tại cùng mờ dần đi.

Khi bổ sung sản phẩm chứa AHA vào quy trình, các nàng cần dùng đều đặn, để phát huy hiệu quả cải thiện làn da của thành phần. Tuy nhiên, việc tẩy da chết quá nhiều cũng gây tác dụng ngược, khiến da nhạy cảm và yếu ớt. Tần suất lý tưởng để dùng các sản phẩm tẩy da chết hóa học là khoảng 2 - 3 lần/tuần. Như vậy, làn da vừa thêm mịn đẹp, vừa tránh được tình trạng kích ứng.

Nguồn: Harper's Bazaar, Byrdie

Ảnh: Sưu tầm