4 bộ phận trên cơ thể phụ nữ luôn tự ti cho rằng xấu mà không hề biết đàn ông lại coi là "cực phẩm" khiến họ chỉ ngắm thôi đã phát cuồng

Ngoại hình là yếu tố khiến chị em phụ nữ tự hào nhất nhưng đôi khi cũng là điểm yếu khiến chị em tự ti, mặc cảm. Đặc biệt có những bộ phận cơ thể phụ nữ cho rằng nó không hề có chút hấp dẫn, cuốn hút nào với đối phương. Nhắc tới những điểm đó, chị em còn đỏ mặt ngượng thì ngược lại khi ngắm chúng, đàn ông lại mê mệt tới phát cuồng.



Thân hình đầy đặn

Khi nhắc tới một thân hình quyến rũ chị em thường nghĩ tới vòng eo con kiến hoặc dáng đồng hồ cát. Tuy nhiên, cánh mày râu lại chia sẻ rằng họ khá bị thu hút trước những thân hình mập mạp, mũm mĩm của phụ nữ. Có thể, với chị em "mình hạc, xương mai" diện đồ mới sang chảnh song hầu như đàn ông lại có chung 1 nhận xét rằng họ rất thích ôm phụ nữ "có da có thịt". Bởi ôm người như thế họ mới cảm nhận được sự ấm áp, mềm mại của đối phương.

Ảnh minh họa

Hơn nữa phụ nữ có thân hình đầy đặn, nở nang một chút nhìn sẽ có sức sống, tràn đầy năng lượng tích cực. Đặc biệt những cô nàng có thân hình "mũm mĩm" còn có sự đáng yêu khiến đối phương khó có thể cưỡng lại được. Khi ngồi bên, họ chỉ muốn tiến lại ôm hôn "ngấu nghiến". Thế nên nếu bạn đang sở hữu vóc dáng tròn trịa đáng yêu này thì bạn chẳng có gì phải tự ti mà hãy là chính mình, miễn sao khỏe mạnh và yêu đời là được.

Đôi môi dày gợi cảm

Nhiều chị em cho rằng môi dày là xấu mà không biết rằng đối với đàn ông thì nó lại là một "cực phẩm" tuyệt tác của tạo hóa. Phần lớn phái mạnh đều để ý đến môi của phụ nữ trong buổi đầu gặp mặt. Bởi bộ phần này của nữ giới dường như có ma lực hút hồn đối phương, nhất là những nàng có đôi môi dày nhìn vô cùng gợi cảm, căng tràn sức sống. Thực tế có không ít phụ nữ còn khao khát có được bờ môi dày tự nhiên như thế. Thậm chí họ phải mất khá nhiều tiền để có chúng.

Vùng hõm trên thắt lưng

Bạn là một người phụ nữ vô cùng may mắn mới được tạo hóa ban cho hõm Venus quyến rũ, gợi cảm giống như "bảo bối" vô giá mà không phải ai cũng có cơ hội có được. Nhất là với phái mạnh thì hõm Venus giống như 1 cục nam châm khiến họ không thể rời ánh mắt ham muốn, khao khát của họ ra khỏi cơ thể đối phương.

Ảnh minh họa

Tài liệu khoa học cũng đã chứng mình, khẳng định những phụ nữ bẩm sinh có điểm khuyết Venus rõ rệt sẽ đạt được 2 điều may mắn lớn đó là sở hữu một cơ thể khỏe mạnh, trao đổi chất tốt vượt bậc so với người bình thường. Cùng với đó, phụ nữ có hõm Venus trong chuyện chăn gối cũng dễ đạt cực khoái hơn. Đấy chính là lý do vì sao đàn ông luôn mê mệt những phụ nữ có vùng hõm trên thắt lưng bởi anh ấy hiểu đó sẽ là một đối tác tuyệt vời trong "chuyện ấy".

Xương quai xanh

Một trong những điểm hút hồn nữa mà phụ nữ ít người biết đấy chính là xương quai xanh. Ngoài vòng một đầy đặn, nở nang thì đôi xương quai xanh cũng giúp làm toát lên vẻ đẹp mong manh, đầy nữ tính của phái nữ. Khi nhắc tới chúng, đấng mày râu phải mê mẩn tới ngày nhớ đêm mong, hễ nhắm mắt là lại tưởng tượng, hình dung tới vẻ yêu kiều, mong manh của bạn.

Ảnh minh họa

Theo như chia sẻ của cánh mày râu, khi đứng trước phái đẹp, ngoài ánh mắt, bờ vai, khuôn ngực thì xương quai xanh cũng là điểm thu hút ánh nhìn của họ. Tuy nhiên, nhiều chị em lại không nhận ra được vẻ gợi cảm mê hồn của bộ phận này. Thậm chí có người diện đồ còn cố ý chọn những trang phục kín cổ cao tường để giấu đi quai xanh của mình. Làm như thế, chị em đã vô tình khiến mình "bớt" phần quyến rũ trước phái mạnh.

Phụ nữ hãy nhớ, cơ thể mình là do tạo hóa ban cho, dù có hoàn hảo hay không chị em cũng hãy tự tin và trân trọng, chăm sóc nó. Bởi trên đời này chẳng có gì đẹp bằng phong tái tự tin, chị em cứ tỏa sáng khi được là chính mình nhé.