4 bí quyết sắp xếp không gian sống "tưởng không rộng hóa rộng không tưởng"

Màu sắc đóng vai trò quan trọng trong việc chi phối cảm xúc và tinh thần của chúng ta tại không gian sống. Theo tâm lý học, màu sắc tươi sáng giúp não bộ của bạn được thả lỏng thư giãn một cách thoải mái, đồng thời tạo cảm giác không gian trở nên rộng rãi và thông thoáng hơn. Hiểu rõ điều này, các nhà thiết kế nội thất thường sử dụng tông màu tươi sáng để trang trí cho không gian có diện tích vừa phải và bạn cũng có thể học "lỏm" chiêu tương tự.

Trắng, hồng, cam nhạt, xanh da trời, v.v. là những tông màu bạn nên cho vào danh sách. Đừng quên sắm sửa đồ trang trí cùng tông màu để tạo hiệu ứng hài hòa tổng thể.

Sử dụng nội thất thông minh

Tôn chỉ hàng đầu dành cho những căn nhà có diện tích vừa phải là "Less is more" - càng ít càng tốt. Với các sản phẩm nội thất thông minh 2 trong 1 trên thị trường hiện nay thì vấn đề này không còn là một bài toán khó giải quyết.

Một chiếc giường sofa có thể ngay lập tức hô biến căn phòng khách của bạn thành phòng ngủ tạm thời cho khách đến chơi cùng hộc đựng đồ tiện lợi.

Một chiếc giường thông minh kết hợp hộc tủ phía dưới giúp bạn sắp xếp và lưu trữ không ít đồ đạc. Bạn cũng sẽ chẳng cần tới phòng ăn quá rộng nữa bởi sau khi dùng bữa xong, bàn ăn kèm ghế sẽ ngay lập tức được gấp gọn lại chỉ bằng một chiếc kệ xinh xắn.

Tối ưu sức mạnh của gương, kính



Gương soi không chỉ là vật trang trí trong nhà mà còn là trợ thủ đắc lực giúp mở rộng không gian đa chiều. Một chiếc gương lớn đặt trong phòng khách có thể giúp bạn "ăn gian" không gian, tạo cảm giác tăng gấp đôi diện tích trong tích tắc. Hiệu ứng phản chiếu từ gương cũng giúp căn phòng nhỏ trở nên sáng sủa hơn và tiết kiệm điện năng chiếu sáng. Bạn có thể thay thế tường hay vách ngăn bằng gương hoặc kính trong suốt để tạo sự liên kết giữa các phòng.

Để tối ưu hiệu ứng phản chiếu mở rộng không gian, bạn nên chọn gương có mặt phẳng rộng, bản to và phong cách đơn giản.

Sử dụng hộp lưu trữ để cất gọn đồ đạc



Những căn hộ hiện đại thường có diện tích khiêm tốn để vừa vặn với túi tiền của gia chủ, vì vậy mà việc tối ưu không gian luôn là một chủ đề được quan tâm. Một trong những trợ thủ đắc lực của chủ nhân căn hộ nhỏ chính là những chiếc hộp lưu trữ đa kích thước. Chăn, mền, quần áo khi được phân loại khoa học và xếp gọn gàng trong các thùng, hộp không chỉ giúp bạn sử dụng tối đa không gian trống mà còn khiến việc tìm lại đồ đạc dễ dàng hơn.

Để đảm bảo cả tính tiện dụng và thẩm mỹ cho căn nhà, thay vì sử dụng thùng các-tông như trước đây, bạn có thể lựa chọn các loại hộp vải với đủ màu sắc, họa tiết vui mắt. Một số loại còn có thể gập gọn lại khi không sử dụng nữa đó!

Chọn nội thất mang phong cách tối giản



Đơn giản mà không nhàm chán, tinh tế mà vẫn thể hiện phong cách riêng - đây là một vài lý do tiêu biểu mà phong cách tối giản "lọt mắt xanh" của không ít gia chủ. Ưu điểm của các món đồ nội thất mang phong cách này là khả năng linh hoạt cao, dễ dàng được kết hợp hoặc thay đổi thứ tự sắp xếp để sáng tạo không gian mới. Xét về khía cạnh đầu tư thì nội thất tối giản còn được điểm cộng rất lớn vì có thể được tái sử dụng khi chuyển sang nhà to hơn.

Ngoài ra, showroom thuộc hệ thống Siêu thị nội thất cũng là kho ý tưởng tuyệt vời để bạn tham khảo cách bài trí đồ đạc hợp lý và gọn gàng. Cuối cùng đừng quên "tổng vệ sinh" toàn bộ đồ đạc trong nhà vào dịp cuối năm để loại bớt những món đồ ít khi dùng đến nhé. Nhà nhỏ vẫn có thể đẹp theo phong cách riêng, chỉ cần bạn chịu khó đầu tư thời gian chăm chút từng chi tiết nhỏ. Hy vọng với 4 gợi ý kể trên, bạn sẽ thêm có thêm động lực để biến ngôi nhà nhỏ trở thành nguồn cảm hứng bất tận để "sạc" lại năng lượng sau một ngày dài bận rộn.



