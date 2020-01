4 bí mật phong cách của hai "bóng hồng" Crash Landing On You, bạn mà tham khảo thì style dứt khoát lên đời trong năm mới

Tác phẩm truyền hình Crash Landing On You phủ sóng mạnh mẽ đến vậy, một phần là nhờ dàn cast cực chất lượng mà trong đó, Son Ye Jin cùng Seo Ji Hye chính là những "cây hút khán giả" của bộ phim.

Son Ye Jin và Seo Ji Hye không chỉ xinh đẹp, họ còn được tổ makeup và stylist chăm chút tạo hình vô cùng kỹ lưỡng. Đây chính là lý do, bạn sẽ góp nhặt được kha khá tuyệt chiêu hoàn thiện phong cách từ hai "bóng hồng" cực phẩm của Crash Landing On You.

1. Vén tóc để tăng độ "chanh sả"

Cả Son Ye Jin lẫn Seo Ji Hye đều chọn kiểu tóc "đinh" là rẽ ngôi xoăn nhẹ hoặc suôn thẳng. Lựa chọn này nghe chừng "thường thôi" nhưng lại mang đến cho hai nữ diễn viên vẻ ngoài rất mực sang chảnh.

Và bí kíp ở đây là, Son Ye Jin cùng Ji Hye luôn vén một bên tóc rất gọn gàng. Thế rồi, thao tác nhỏ mà có võ này sẽ làm bừng sáng gương mặt, nét kiều kỳ, sang trọng cũng tăng lên gấp bội.

2. Áo khoác dáng dài là chìa khóa cho vẻ thanh lịch

Sức mạnh thanh lịch hóa phong cách của áo khoác dáng dài "đáng gờm" hơn bạn tưởng. Và ngắm nhìn tạo hình sang chảnh ngút ngàn của nữ phụ Seo Ji Hye thì bạn sẽ nhận ra, những chiếc áo khoác dáng dài như áo dạ màu be, xanh biển hay kẻ ô… có sự đóng góp rất lớn.

Về phần Son Ye Jin, áo dáng dài cũng là item được cô khá ưu ái trong Crash Landing On You. Áo dáng dài không chỉ mang đến vẻ thanh lịch mà còn là vũ khí giữ ấm hiệu quả.

3. Trang điểm sương sương cho trẻ xinh

Ngay cả khi diện đồ lồng lộn, chuẩn nữ tài phiệt, Son Ye Jin cũng không bao giờ trang điểm quá đà, mọi thứ chỉ ở mức nhẹ nhàng, sương sương, đủ để mang lại vẻ rạng rỡ và chỉn chu nhưng vẫn giữ cho chủ nhân nét tươi trẻ, tự nhiên như không tô vẽ. Cách trang điểm nhẹ bẫng như không này cũng được áp dụng cho vị "hôn thê" của Hyun Bin – tiểu thư Seo Dan.

4. Đừng quên tô điểm đôi khuyên tai nhỏ xinh

Đôi khi, những điểm nhấn nhỏ xíu lại có khả năng thay đổi cả cục diện set đồ, như một đôi khuyên tai chẳng hạn. Trong hầu hết mọi cảnh phim, bạn sẽ thấy Son Ye Jin và Seo Ji Hye tô điểm cho diện mạo đôi khuyên tai nhỏ xinh; đây cũng chính là bí kíp hiệu quả giúp tăng độ chanh sả, ấn tượng cho chủ nhân.