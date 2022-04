37 phụ huynh đồng loạt làm đơn, yêu cầu nhà trường tư vấn cho bé gái 7 tuổi CHUYỂN TRƯỜNG, cư dân mạng nhận xét: Không bênh được

Khi con đến một môi trường học tập mới, con lo 1 thì cha mẹ sẽ lo 10. Một mặt không biết con mình có thể hòa nhập với môi trường và tránh được xung đột với các học sinh khác hay không. Mặt khác, còn lo lắng về việc liệu con có chăm chỉ học hành, theo kịp tốc độ bài giảng của thầy cô trong lớp. Bên cạnh đó, phụ huynh đôi khi còn đối mặt với nhiều tình huống oái oăm khác như trường hợp sau đây.

Tại một lớp học của trường tiểu học ở Quý Dương (Trung Quốc), có tổng cộng 39 học sinh mới nhập học. Nhưng chỉ một tháng sau khi tựu trường, 37 phụ huynh lớp này đã cùng nhau làm đơn yêu cầu chuyển trường một nữ sinh trong lớp.

Nhận bức thư, cô hiệu trưởng rất thắc mắc, không biết nguyên nhân do đâu phụ huynh lại đồng lòng đến vậy. Liệu đứa trẻ 7 tuổi đã gây nên chuyện lớn gì đến mức dẫn tới sự căng thẳng này?

Sau những cuộc điều tra liên quan, sự thật được đưa ra ánh sáng, thì ra lý do xuất phát từ quan điểm giáo dục của cha mẹ nữ sinh không phù hợp với những người khác. Phụ huynh này tin rằng trẻ em nên được hưởng cái gọi là nền giáo dục hạnh phúc, không cần bài tập về nhà, không có trách nhiệm của cha mẹ, thậm chí không có sự can thiệp của điểm thi, hãy để trẻ tự do phát triển và làm bất cứ điều gì chúng muốn.

Ý tưởng như vậy là quyền của cha mẹ, và nhiều bậc cha mẹ cũng rất mong mỏi, bởi suy cho cùng ai mà không muốn con mình có một tuổi thơ hạnh phúc? Nhưng sai lầm của phụ huynh là đã tự ý can thiệp vào việc học của học sinh khác. Anh ta sẽ công khai bắt bẻ giáo viên trong nhóm phụ huynh, không cho con làm bài tập về nhà, hoặc thậm chí làm những điều cho rằng vô nghĩa khác.

Các học sinh khác thấy rằng bạn của mình có thể học tập vui vẻ như vậy, còn phụ huynh thì giúp con mình "chống lại" giáo viên, nên chúng cũng trở nên lười học, không muốn tuân theo các quy tắc. Điều này đương nhiên khiến các bậc cha mẹ khác cảm thấy rất nguy hiểm.

Cuối cùng, 37 phụ huynh đã thống gửi gửi 1 đơn kiện tập thể. Không biết cuối cùng nhà trường đã xử lý như thế nào, nhưng theo phán đoán của cư dân mạng, đây là một việc rất khó thực hiện bởi những lý do sau đây:

Nếu áp dụng nguyên tắc thiểu số tuân theo đa số, và lương tâm sẽ bị lên án

Đối mặt với tình huống này, nhiều người ngoài cuộc sẽ nói, chẳng phải tốt hơn là nên giải quyết theo nguyên tắc thiểu số phục tùng đa số? Rốt cuộc phụ huynh học sinh này đã khơi dậy sự phản kháng tập thể, còn gì phải bàn cãi?

Cho dù hành vi của vị phụ huynh có hơi liều lĩnh và không tính đến cảm xúc của học sinh khác nhưng trẻ em không có lỗi, đồng thời cũng không thể phủ nhận hoàn toàn triết lý giáo dục của vị phụ huynh này. Suy cho cùng, ý định ban đầu của phụ huynh là tốt, nếu có người khác hỗ trợ, hướng dẫn tận tình thì mọi việc sẽ không phát triển đến mức này, giáo viên phải chịu trách nhiệm nhất định nếu không hướng dẫn tốt.

Trường học có nghĩa vụ bảo vệ các em

So với các giai đoạn giáo dục khác, trường tiểu học có ít yêu cầu nhất đối với trẻ, với mục đích chính là giúp trẻ hình thành các thói quen học tập khác nhau và tạo nền tảng học tập ban đầu. Không khó để đạt được nền giáo dục hạnh phúc trong quá trình này!

Và khi cho trẻ vào trường này học thì nhà trường và giáo viên có nghĩa vụ bảo vệ trẻ, việc các phụ huynh khác lại yêu cầu chứng minh việc chuyển trường của trẻ là vi phạm quyền lựa chọn của học sinh.





https://afamily.vn/37-phu-huynh-dong-loat-lam-don-yeu-cau-nha-truong-tu-van-cho-be-gai-7-tuoi-chuyen-truong-cu-dan-mang-nhan-xet-khong-benh-duoc-20220422221508183.chn