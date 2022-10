3.500 tỉ đồng mua sách giáo khoa: Cần tính toán sát thực tế

Vì sao SGK mới giá cao?

Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Hữu Độ nhìn nhận hạn chế của SGK mới chính là giá. Thực tế cho thấy các yếu tố cấu thành giá SGK mới còn cao hơn so với các yếu tố cấu thành giá SGK cũ.

Lý giải về việc SGK mới giá cao hơn SGK cũ, ông Ngô Trần Ái, Công ty CP Đầu tư Xuất bản - Thiết bị giáo dục Việt Nam, cho rằng có nhiều nguyên nhân. Thứ nhất, bộ SGK mới do các NXB, doanh nghiệp tự bỏ vốn hoặc vay ngân hàng để thực hiện tất cả các khâu - từ tổ chức biên soạn, mua vật liệu đầu vào đến trả tiền nhuận bút, quảng bá, tập huấn giáo viên - và không được ngân sách nhà nước chi trả cho một số khâu như trước đây. Thứ hai, giá nguyên vật liệu, công in, nhuận bút, chi phí quảng cáo, tập huấn giáo viên... đều cao hơn trước. Thứ ba, SGK mới có khổ giấy lớn hơn 1,3 lần so với sách cũ, được in 4 màu, chất lượng in tốt hơn. So với các loại sách khác trên thị trường thì SGK vẫn có giá thành thấp hơn. Thêm vào đó, theo cơ chế mới hiện nay, nhiều NXB, đơn vị cùng tham gia biên soạn, xuất bản, phát hành SGK nên thị trường cũng bị thu hẹp, sản lượng mỗi đầu sách giảm đi so với thời kỳ chỉ có một bộ sách của một NXB, điều này làm chi phí tăng lên.

Trước việc SGK sẽ được bổ sung vào danh mục hàng hóa, dịch vụ do nhà nước định giá, ông Ngô Trần Ái cho rằng việc định giá SGK là một sự thay đổi lớn về chính sách, rất cần cân nhắc. Theo ông, SGK không thuộc loại "hàng hóa, dịch vụ thuộc lĩnh vực độc quyền nhà nước sản xuất - kinh doanh; tài nguyên quan trọng; hàng dự trữ quốc gia; sản phẩm, dịch vụ công ích và dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước" như quy định tại điều 19 Luật Giá. Việc thay đổi chính sách sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến doanh nghiệp. Vì vậy, ông Ngô Trần Ái kiến nghị Bộ GD-ĐT, Bộ Tài chính báo cáo Chính phủ để tham mưu với Quốc hội quyết định vấn đề quản lý giá SGK sát với thực tế.