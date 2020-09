35 năm khổ sở của "chú voi cô độc nhất hành tinh" sắp được tự do: Gánh chịu nỗi đau mất bạn đời, tình trạng sức khỏe ai nghe cũng xót xa

Chú voi Kaavan đã mắc kẹt ở sở thú Marghazar, thủ đô Islamabad, Pakistan, từ năm 1985. Trong 35 năm sống trong môi trường nuôi nhốt, con vật này đã trải qua nhiều thăng trầm cuộc đời. Năm 2012, Kaavan mất đi vợ và từ dạo đó, nó phải chiến đấu với nỗi cô đơn, gây ra nhiều ảnh hưởng về mặt tinh thần lẫn thể chất.

Hoàn cảnh đáng thương của Kaavan đã trở thành nguồn động lực to lớn thôi thúc các nhà hoạt động vì quyền động vật khắp thế giới chiến đấu để giành lại tự do cho con vật. Và cuối cùng thì cuộc chiến ấy cũng đi đến hồi kết với chiến thắng nghiêng về "chú voi cô độc nhất hành tinh" Kaavan.

Martin Bauer, đại diện phát ngôn của tổ chức phúc lợi động vật quốc tế Four Paws, nói với AP rằng Kaavan đã được cho phép về mặt y tế để được di dời đi nơi khác, sau cuộc kiểm tra sức khỏe tại sở thú vào ngày 4/9 vừa qua.

Hiện tại, điểm đến của Kaavan vẫn chưa được quyết định nhưng khả năng cao con vật sẽ được đưa đến Campuchia nơi có điều kiện phù hợp giúp nó dễ thích nghi hơn.

"Sau quá trình kiểm tra sức khỏe, Kaavan được đánh giá là đủ sức khỏe để rời đi. Giờ đây, chúng tôi đang từng bước hoàn thiện thủ tục để đưa con vật đến một khu bảo tồn, nhiều khả năng là tại Campuchia" - ông Bauer nói.

Trong quá khứ, cuộc sống của Kaavan tại sở thú rất khổ sở khi con vật chỉ được sống trong một chiếc chuồng chật hẹp. Kết quả kiểm tra sức khỏe cho thấy con vật bị thừa cân dù nó thể hiện nhiều dấu hiệu suy dinh dưỡng. Móng chân của Kaavan bị nứt nẻ, dài ngoằng và bị tổn thương.

Ngoài các vấn đề về mặt thể chất, Bauer cho biết thêm về Kaavan: "Con vật đã phát triển những hành vi khuôn mẫu, có nghĩa là nó liên tục lắc đầu qua lại trong suốt hàng giờ liền. Cử chỉ ấy cho thấy con Kaavan đang rất buồn chán".

Vào tháng 5 vừa qua, Tòa án tối cao Pakistan đã yêu cầu sở thú Marghazar đóng cửa vì không đảm bảo điều kiện sống của các con vật. Sau đó, tổ chức Four Paws, bao gồm các bác sĩ thú y và chuyên gia về động vật hoang dã, đã được Ban quản lý động vật hoang dã Islamabad mời đến để kiểm tra tình hình của Kaavan. Đồng thời, Four Paws cũng nhận nhiệm vụ di dời những con vật khác trong sở thú đến nơi an toàn.

"Đáng tiếc, công tác cứu hộ quá trễ khiến cho 2 con sư tử chết trong quá trình được di dời đi nơi khác vào cuối tháng 7 vừa qua, sau khi những người xử lý động vật địa phương đốt lửa trong chuồng để ép chúng đi vào các thùng vận chuyển" - Bauer cho biết.

Ngoài các nhà bảo vệ quyền động vật, không ít người nổi tiếng, bao gồm ca sĩ Cher, cũng đã lên tiếng kêu gọi trả tự do cho Kaavan. Mọi người đã chiến đấu vì chú voi ấy từ năm 2016. Dù đã được chấp thuận cho phép rời đi nhưng ngày chính thức mà Kaavan được chuyển đến Campuchia vẫn chưa được xác định.

(Nguồn: Unilad)