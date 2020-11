35 năm đồng hành trao học bổng Nâng bước thành công

Chương trình được diễn ra tại Trường THPT Quản Trọng Hoàng, thuộc ấp An Lộc Giồng, xã An Thạnh, huyện Mỏ Cày Nam.



Trong Lễ trao học bổng khuyến học "TTC - Nâng bước thành công" năm 2020, TTC đã trao tặng 500 suất học bổng gồm quà tặng kèm hiện kim và 40 xe đạp cho 40 em học sinh tại 8 trường với tổng giá trị hơn 500 triệu đồng. Cụ thể là các em học sinh thuộc các trường: Trường Tiểu học An Thạnh 1, Trường Tiểu học An Thạnh 2, Trường Tiểu học Thành Thới B, Trường Tiểu học An Thới, Trường THCS An Thới, Trường THCS Tạ Thị Kiều, Trường THCS Thành Thới B và Trường THPT Quản Trọng Hoàng.

Đến với "TTC - Nâng bước thành công" năm 2020, các em học sinh không chỉ nhận được chia sẻ thiết thực là những phần học bổng và quà tặng giá trị, mà còn có cơ hội giao lưu với bạn bè, tham gia các trò chơi thú vị mà Ban tổ chức đã chuẩn bị.

Chia sẻ tại buổi lễ, ông Đặng Văn Thành - Chủ tịch Tập đoàn TTC cho biết, qua 35 năm thực hiện, sự thành công phần lớn đến từ sự quan tâm sâu sát của chính quyền địa phương, sở ban ngành, cùng sự hỗ trợ tích cực của các đơn vị trường học, cũng như các bậc phụ huynh và các em học sinh. Đây là nguồn động lực to lớn để TTC tiếp tục phát huy cho sự phát triển chung của tỉnh Bến Tre, cộng đồng và toàn xã hội. Trên tinh thần này, mỗi năm TTC đã, đang và sẽ không ngừng tiếp tục hoàn thiện để ngày càng đưa chương trình nhân rộng hơn. Đồng thời, ông cũng cho biết Tập đoàn TTC luôn xem đây là một phần trách nhiệm của mình và cam kết tiếp tục đồng hành với địa phương - đặc biệt là quê hương Bến Tre.

Cũng trong dịp này, Nhóm thiện nguyện Chia sẻ - Sharing do bà Mai Thị Hạnh, phu nhân nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đại diện, và các mạnh thường quân cũng đã đóng góp hơn 110.000.000 đồng để tiếp sức cùng chương trình. Theo đó, từ nguồn ngân sách này, TTC và Nhóm Chia sẻ - Sharing đã trao tặng 62 suất học bổng và 30 chiếc xe đạp cho 92 em học sinh thuộc 9 trường tại các huyện khác của tỉnh Bến Tre là Mỏ Cày Bắc và Thạnh Phú. Cụ thể, huyện Mỏ Cày Bắc là 50 suất học bổng và 20 xe đạp, huyện Thạnh Phú là 12 suất học bổng và 10 xe đạp.

Tại chương trình, đại diện chính quyền địa phương cũng đã bày tỏ niềm phấn khởi khi liên tiếp trong 35 năm qua nhận được sự đồng hành của Tập đoàn TTC. Bên cạnh đó, vị đại diện này cũng ghi nhận, cảm ơn những tấm lòng sẻ chia yêu thương và mong muốn Tập đoàn TTC sẽ tiếp tục chung tay trong việc hỗ trợ các em học sinh vượt khó, tiếp tục con đường học vấn.

Ông Bà Đặng Văn Thành nhận bằng khen từ Ông Trần Ngọc Tam, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Tỉnh Bến Tre vì đã tích cực ủng hộ vật chất tặng học bổng cho học sinh nghèo tại huyện Mỏ Cày Nam

Được biết, trước đó, ông Đặng Văn Thành - Chủ tịch Tập đoàn TTC đã được nhận bằng khen của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vì đã có thành tích trong hoạt động của hệ thống thư viện công cộng giai đoạn 2016 - 2020 cho Thư viện tư nhân Đặng Huỳnh.

Năm 2004, Thư viện được khánh thành đi vào phục vụ bạn đọc và đây cũng là Thư viện tư nhân đầu tiên của tỉnh Bến Tre. Ngoài phục vụ sách, báo, tạp chí, Thư viện còn hệ thống máy vi tính miễn phí, tạo điều kiện cho bạn đọc sử dụng học tập, truy cập và tra cứu thông tin trên internet nhanh chóng. Liên tiếp trong thời gian qua, thư viện đã nhận được nhiều giấy khen, bằng khen của Bộ, UBND tỉnh và huyện về thành tích xuất sắc trong việc phục vụ sách, báo cho cộng đồng. Đây cũng chính là nỗ lực của cá nhân ông bà Đặng Văn Thành trong hành trình mang đến tri thức cho các em học sinh vùng đất Bến Tre.

Như vậy, năm nay tại Bến Tre, "TTC - Nâng bước thành công" đã thực hiện trao tặng tổng cộng 592 suất học bổng, đồng hành cùng các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, kịp thời động viên sự nỗ lực vươn lên trong học tập. Ngoài ra, chương trình còn được tổ chức đồng loạt tại các đơn vị thành viên của Tập đoàn ở các tỉnh thành trên toàn quốc.

Đây là chương trình học bổng khuyến học được Tập đoàn TTC tổ chức và duy trì liên tục từ năm 1985 đến nay, với sứ mệnh "Vì cộng đồng, phát triển địa phương".