324.000 bao cao su cũ bị tái chế: Dùng bao cao su "rởm" hậu quả là thật, không ngoại trừ cả bị bệnh lậu, HIV

Mới đây, thông tin Cục Quản lý thị trường Bình Dương phát hiện một cơ sở đang tái chế đến 324.000 đơn vị sản phẩm (khoảng 360kg) bao cao su đã qua sử dụng khiến dư luận bàng hoàng.

Dùng bao cao su "rởm", hậu quả thật

Cụ thể tại thời điểm kiểm tra, Đoàn kiểm tra bắt quả tang bà Phạm Thị Thanh Ngọc (33 tuổi, quê tỉnh Nghệ An) đang gia công tái chế bao cao su đã qua sử dụng, không bao bì, không ghi nhãn.

Bà Ngọc khai nhận cứ khoảng 30 ngày/lần sẽ nhận bao cao su đã qua sử dụng từ 1 người không rõ địa chỉ để súc rửa, phơi khô, phân loại và dùng dương vật giả để vuốt lại, tạo hình như mới và giao đi tiêu thụ.

Người phụ nữ dùng dương vật giả để tạo hình bao cao su tái chế như mới. (Ảnh: Quản lý thị trường Bình Dương)

Ngoài việc "sốc" vì số lượng bao cao su tái chết khổng lồ vừa bị bắt quả tang, nhiều người cũng đặt ra câu hỏi, liệu sử dụng bao cao su "rởm" sẽ gây hậu quả gì?

Trao đổi với chúng tôi, ThS.BS chuyên khoa Nam học Trà Anh Duy, hiện công tác tại một bệnh viện (BV) lớn ở TP.HCM cho biết, bao cao su "rởm", đã qua sử dụng, bao cao su giả… tưởng chừng vô hại nhưng tồn tại những mối nguy tiềm ẩn mà người dùng không thể nào lường trước được.

Đầu tiên là việc "vô dụng" trong khả năng tránh thai - mục đích chính mà người sử dụng hướng đến.

"Bao cao su là một phương pháp tránh thai "rào chắn", ngăn cho tinh dịch vào trong âm đạo, và được xem là phương pháp tránh thai hữu hiệu, rẻ tiền, dễ sử dụng.

Với những bao cao su không đạt chất lượng sẽ khiến tinh dịch rò rỉ ra ngoài. Các lỗ nhỏ li ti trên bao cũ, bao kém chất lượng sẽ cho phép tinh trùng đi qua, thâm nhập vào âm đạo và thực hiện chức năng thụ tinh" - bác sĩ cho biết.

Bao cao su dỏm có thể gây nhiều hậu quả cho người sử dụng. (Ảnh minh họa)

Thứ hai, bao cao su tái chế, bao cao su giả có thể dẫn đến những phản ứng dị ứng, viêm nhiễm trên bộ phận sinh dục của người sử dụng.

Cụ thể nếu chất liệu cao su kém chất lượng, thậm chí gel hay dịch trong bao cao su không tốt thì nam giới và bạn tình sẽ bị các kích ứng do tiếp xúc với những chất độc hại, chất lạ.

Bao cao su "rởm", sản xuất trên dây chuyền không đảm bảo vô trùng được xem như một nguồn nhiễm trùng.

Đặc biệt theo bác sĩ, bao cao su cũng giúp phòng chống những bệnh lây truyền qua đường qua đường tình dục. Nhưng khi hàng rào bảo vệ bị rách, niêm mạc của 2 người tiếp xúc trực tiếp với nhau thì khả năng lây bệnh cho nhau cũng tăng lên.

"Những lỗ nhỏ li ti trên bao cao su "rởm" chính là cơ hội tốt cho các căn bệnh lây truyền qua đường tình dục: lậu, giang mai, herpes, thậm chí HIV…

Chính việc sử dụng bao cao su kém chất lượng mà không hề hay biết khiến người dùng chủ quan, chậm trễ trong việc phát hiện và điều trị bệnh" - bác sĩ phân tích.

5 dấu hiệu nhận biết bao cao su đạt chất lượng

Trả lời câu hỏi làm sao để phân biệt bao cao su thật và giả một cách dễ dàng, bác sĩ hướng dẫn người dân 5 dấu hiệu cơ bản.



Thứ nhất, hộp bao cao su thật sẽ có thiết kế đẹp, chỉnh chu, đóng seal vừa khít với vỏ hộp. Trong khi đó hộp bao su giả có thiết kế nham nhở, in nhòe, seal ni lông lỏng lẻo so với vỏ hộp.

Thứ hai, các thông tin và tờ hướng dẫn sử dụng của sản phẩm thật luôn được in ấn cẩn thận, chữ to rõ dễ đọc. Các thông tin trên sản phẩm giả thường in nhòe, mờ, không rõ hình ảnh, in lệch, các thông số nhái theo sản phẩm thật.

Bác sĩ tư vấn chuyện "yêu" an toàn cho một cặp đôi.

Thứ ba, các gói bao cao su thật được bảo quản cẩn thận trong hộp kèm tờ hướng dẫn. Các gói tách rời, hạn sử dụng được in ngay giữa bao. Ngược lại, sản phẩm giả có các gói bao cao su dính liền, kích thước nhỏ hơn, hạn sử dụng được in cẩu thả.

Thứ tư, khi sử dụng sẽ thấy bao giả dễ tuột hơn do có ít chất bôi trơn, màu sắc bao cao su giả vàng đục vì làm từ nguyên liệu rẻ tiền, kém chất lượng. Bao cao su giả có độ đàn hồi kém, dễ rách khi kéo căng.

Thứ năm, trên bao cao su giả sẽ tồn tại những lỗ li ti do qui trình sản xuất cẩu thả, người dùng có thể kiểm tra bằng cách bơm nước vào bao.

Sử dụng bao cao su kém chất lượng, "hết đát" tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ nếu người tiêu dùng không tìm hiểu kĩ, "tiền mất, tật mang". Ngày nay, công nghệ làm giả càng ngày càng tinh vi và khó phân biệt thật giả.

Do đó bác sĩ hi vọng người dân, nhất là nam giới hãy là người tiêu dùng thông minh, chỉ mua bao cao su tại các cơ sở uy tín, sử dụng các sản phẩm chính hãng, rõ nguồn gốc. Đừng nghe lời quảng cáo bao cao su lạ, giá rẻ hay giúp "kéo dài cuộc yêu" mà rước họa vào thân.