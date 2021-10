31 tuổi mà trẻ đẹp quá mức, Đàm Tùng Vận xinh thế nào khi đứng cạnh Lâm Canh Tân, fan còn gọi tên Chung Hán Lương

Tuy không nổi đình nổi đám như Dương Mịch, Địch Lệ Nhiệt Ba hay Triệu Lệ Dĩnh nhưng Đàm Tùng Vận vẫn là gương mặt gây nhiều sóng gió trên mạng xã hội. Ngoài việc thường xuyên góp mặt trong các phim truyền hình, webdrama ăn khách, Đàm Tùng Vận còn gây sốt bởi ngoại hình trẻ trung như học sinh cấp 3.

Đàm Tùng Vận.

Loạt ảnh Đàm Tùng Vận ra sân bay đi quay phim mới Hướng gió mà đi đang được netizen chia sẻ nhiệt tình. Chẳng những vậy, netizen còn đào lại loạt hình cũ để chứng minh nhan sắc của Đàm Tùng Vận không phải dạng vừa đâu. Xinh đẹp, nổi tiếng lại còn đông fan, nếu cứ tiếp tục có nhiều phim hot thì vị trí của Đàm Tùng Vận sẽ càng được đẩy cao hơn nữa.

Hình ảnh xinh xắn như học sinh cấp 3 của Đàm Tùng Vận được netizen chia sẻ.

Ở 1 diễn biến khác, poster đối kháng của Đàm Tùng Vận - Lâm Canh Tân trong phim Xin gọi tôi là tổng giám cũng được tung ra. Trong ảnh, Đàm Tùng Vận mặc trang phục công sở màu đỏ, còn Lâm Canh Tân thì mặc trang phục xanh. Đàm Tùng Vận tạo dáng đấm vào bao cát có dán ảnh Lâm Canh tân, Lâm Canh Tân cũng chẳng vừa gì khi cầm cây kiếm và hướng về phía Đàm Tùng Vận.

Từ cách thể hiện của poster, có thể dự đoán mối quan hệ giữa Đàm Tùng Vận - Lâm Canh Tân ở Xin gọi tôi là tổng giám thuộc kiểu tương khắc như nước với lửa. Tuy nhiên, với số đông khán giả thì dù cho Lâm Canh Tân có đẹp trai thế nào cũng không thể sánh bằng Chung Hán Lương - người từng đóng cặp với Đàm Tùng Vận trong Cẩm tâm tựa ngọc.

Poster phim Xin gọi tôi là tổng giám.

Trong Xin gọi tôi là tổng giám - Master of my own, Đàm Tùng Vận đóng vai Ninh Mông - cô gái luôn nuôi ước mơ trở thành 1 nhà đầu tư tài giỏi. Cấp trên của Ninh Mông là Lục Ký Minh (Lâm Canh Tân) lại cho rằng Ninh Mông không có tố chất làm nhà đầu tư. Sau khi trải qua nhiều thử thách, Ninh Mông quyết định không làm việc dưới trướng Lục Ký Minh nữa để tự đi tìm con đường sáng của riêng mình.

Sau này, giữa Ninh Mông - Lục Ký Minh xảy ra nhiều chuyện thăng trầm, 2 người dần thấu hiểu, đồng cảm, chia sẻ và yêu thương nhau. Lục Ký Minh cũng thay đổi cách nghĩ về Ninh Mông, còn Ninh Mông thì ngày càng trưởng thành và sống tích cực hơn.